На выходные в Звенигород: 7 причин посетить «русскую Швейцарию»

«За рулем» подготовил автогид для поездки в Звенигород

По легенде, свое название город получил за то, что предупреждал Москву о нашествии неприятеля колокольным звоном. Первое поселение возникло на месте современного Звенигорода в конце XII века.

А первое письменное упоминание относится к 1339 году, когда знаменитый московский князь Иван Калита передал город своему сыну: «А се даю сыну своему Ивану Звенигород».

Сегодня в городе хранится огромное количество редких артефактов средневековой Руси.

Как доехать?

Самый короткий и удобный маршрут проходит по трассе М-9. Следуйте по Новорижскому шоссе, затем по ЦКАД (участок от М-9 до Звенигорода бесплатный). Также можно двигаться по Можайскому шоссе до Больших Вязем, где и свернуть направо к Звенигороду.

Город расположен в 65 км от Москвы, время в пути займет около 1-1,5 часов. Традиционные пробки могут поджидать на выезде из Москвы – от этого зависит итоговое время в пути.

С заправками проблем не будет – на маршруте расположены более 20 АЗС (бензин, дизель, газ). Есть станция зарядки электрокаров – она расположена в Звенигороде на улице Макарова (55.727043, 36.858824).

Где парковаться?

В Звенигороде более 100 стоянок и паркингов. Правда, найти свободное место в центре в выходной, особенно если он совпадает с православным праздником, бывает сложно. Лучше оставить автомобиль у гостиницы или на парковке в отдалении от центра. Хотите приехать, когда туристов поменьше? Выбирайте дату, свободную от праздников, в церковном календаре.

Где остановиться?

Гостиница «Звенигород», ул. Московская, 29 (55.729939, 36.858244)

Расположена всего в 300 м от центра. Большинство достопримечательностей в шаговой доступности. Отличное место, для тех, кто планирует провести в городе 1-2 ночи. Цены на номера демократичны, а в столовой «Вятский край» на первом этаже угощают домашними блюдами. Охраняемая парковка бесплатна для гостей. Можно жить с домашними животными.

Гостиница «Сторожа» при Саввино-Сторожевском монастыре, Ратехинское ш, 14 (55.730035, 36.816221)

Сюда едут за тишиной, покоем и красивыми видами. В номерах есть все необходимое, включая Wi-Fi. В трапезной подают экологически чистые блюда и монастырский травяной чай. Есть детская площадка и магазин. Парковка для гостей бесплатная.

Отель Tatiana Provence, ул. Московская, 12 (55.730010, 36.853587)

В 2019 году был признан лучшим романтическим отелем России по версии TripAdvisor. Здесь часто останавливаются молодожены и влюбленные пары. На завтрак, который включен в стоимость номера, подают шампанское. Поужинать можно в ресторане французской кухни L’Atelier. Есть бассейн, сауна, спа-салон. Парковка подземная, бесплатная.

Где поесть?

Гастропаб «Братец Кролик», ул. Василия Фабричнова, 5 (55.729458, 36.856331)

Отличное место для обеда с детьми. Заведение специализируется на блюдах из свежей фермерской крольчатины. Есть детское и банкетное меню. Средний чек – 1000-1500 рублей.

«Пловмания», ул. Маяковского, 40В (55.743725, 36.867389)

Славится большими порциями и вкусными мясными блюдами, особенно шашлыками. Здесь можно попробовать знаменитые блюда самых разных кухонь мира: в меню плов, шашлык, долма, лангман, том-ям, вок и многое другое. Средний чек – 800-1000 рублей.

«У скита», поселок Санаторий Министерства Обороны (55.734962, 36.811252)

Находится в трапезной Саввино-Сторожевского монастыря. Разнообразное меню с постными блюдами, а также угощениями из мяса, птицы, рыбы. Путешественники обычно едут сюда за монастырскими тортами, выпечкой и безалкогольным сбитнем.

Те, кто не за рулем, пробуют согревающий монастырский глинтвейн и вино. Цены доступные, средний чек – 500-600 рублей.

Достопримечательности

Саввино-Сторожевский монастырь

Ратехинское шоссе, 8 (55.728306, 36.816050)

Самый древний в Подмосковье действующий монастырь расположен на горе Стороже. Его основал в XIV веке ученик Сергия Радонежского монах Савва Сторожевский при помощи звенигородского князя Юрия, сына Дмитрия Донского.

В монастырь приезжали помолиться все русские цари, начиная с Алексея Михайловича.

Сегодня туристы едут сюда полюбоваться старинной архитектурой и восхитительными пейзажами. Территория ухоженная, летом буквально утопает в зелени и цветах. Есть чудотворный колодец и купели.

Тут расположены музеи, старинная церковь с мощами Саввы Сторожевского, церковные лавки.

Посетители хвалят свежую монастырскую выпечку и квас, приготовленный по старинным рецептам. Правда, водителям пить этот квас нельзя: при приготовлении напитка используется изюм, а значит результат алкогольной «продувки» может быть положительным.

Богородице-Рождественский собор

Старейший храм Подмосковья в стиле раннемосковского зодчества – сердце монастыря. Он был выстроен в 1405 году вместо деревянного, основанного при преподобном Савве Сторожевском.

Сюда съезжаются паломники со всей страны, чтобы помолиться у чудотворных мощей святого Саввы. Экскурсоводы рассказывают историю обретения мощей: после революции православную святыню отвезли на Лубянку, где, как считалось, мощи потеряли.

Позже выяснилось, что святыню прятали – более 60 лет мощи были зарыты на дачном участке ученого, сотрудника Исторического музея. Позже их передали в Даниловский монастырь, а оттуда в Богородице-Рождественский собор.

Церковь Живоначальной Троицы

Ратехинское шоссе, 7 (55.728488, 36.816434)

Невысокий шатровый храм был выстроен в середине XVII века на средства царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Во время приездов на богомолье царской семьи становился домовым храмом царицы.

Церковь построена над воротами во внутренний двор монастыря. Через эти ворота можно было пройти в царские покои. Для безопасности царской четы ворота были опущены ниже других построек монастыря, поэтому храм называется «надвратным».

Внутри храма удивительно сочетаются религиозные святыни и музейные реликвии. Особый интерес туристов вызывают древние росписи, рассказывающие об истории русского монашества.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Ратехинское шоссе, 3 (55.728185, 36.816769)

Музейные экспозиции размещаются в построенных в 1652 году Царицыных палатах. Эти палаты выстроили специально для царицы Марии Ильиничны, жены царя Алексея Михайловича. Здесь она жила, когда приезжала помолиться мощам святого Саввы.

Сегодня музей насчитывает около 60 тысяч экспонатов. Среди них иконостас Рождественского собора монастыря XVII века, созданный по заказу царя Алексея Михайловича; коллекции картин и предметов народного промысла. В музее работают две постоянные экспозиции: «Покои боярыни XVII века» и «Древний Звенигород».

Посетители могут увидеть реконструкцию теремов XVII века, узнать о жизни царских особ того времени. Экскурсоводы знакомят с историей древнего Звенигорода и монастыря. Для детей устраивают квесты и театрализованные представления.

Музей русского десерта

Улица Фрунзе, 23/2 (55.731011, 36.848045)

Отличное место для семейного отдыха. В старинных буфетах стоит старинная кухонная посуда XVIII–XIX веков и муляжи лакомств. После рассказа экскурсовода об истории десерта и чаепития гости пьют необычный черемуховый чай с коврижками, пряниками, пробуют конфеты из моркови и свеклы.

В комнате со старинной русской печью проводят кулинарные мастер-классы. Можно самостоятельно испечь пирожок или сварить кашу.

Есть и магазин, где можно купить лакомства, приготовленные по старинным русским рецептам.

Музей Lego Let’s Go

Самая большая частная коллекция Lego в Подмосковье находится в 3 км от Звенигорода на территории гостиничного поселка «Таёжные дали». Экспозиция занимает пространство в 400 м2.

Выставлены самые интересные композиции – от первых Lego до современных. Есть и очень редкие наборы, которые выпускались тиражом всего в несколько тысяч штук.

В зале из разных наборов собран большой интерактивный Лего-город, где дети могут включить карусели и фонари. Через весь зал проложена большая железная дорога с движущимися поездами. Много тематических экспонатов, посвященных Гарри Поттеру, «Звездным войнам» и мировым достопримечательностям.





Музей «Дары Дуба»

Село Каринское, 25 (55.709392, 36.686582)

Находится в 12 км от центра города в селе Каринское. В старинной деревянной избе можно выпить кофе из желудей, который А.П. Чехов, работавший в Звенигородской больнице, считал эликсиром молодости и советовал своим пациентам от всех хворей. Или попробовать желудевое варенье и подписать открытку гусиным пером чернилами из желудей.

Экскурсия включает в себя прогулку по окрестностям усадьбы, во время которой туристы делают селфи на самом длинном в Московской области подвесном мосту. Именно этот мост был запечатлен в киносказке «Морозко» и сериале «Петербургские тайны».

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