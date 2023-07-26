Как не уснуть за рулем — 12 лайфхаков для автопутешественников
1. Сделайте салон прохладным
В тепле физиологические процессы в организме замедляются, и человека начинает клонить в сон.
Поставьте климатическую установку на 15-17 градусов.
Прохлада поможет взбодриться на некоторое время.
Пассажирам на это время можно выдать плед или попросить надеть ветровки.
2. А сиденье – неудобным
Например, поднимите спинку вертикально. Многие водители ставят горчичник на спину между лопаток – жжение мешает расслабиться.
Одновременно можно разуться. «Массаж» стоп прогонит сонливость.
3. Пожуйте кислый фрукт
Апельсин, лимон, зеленое яблоко, курагу – не важно. Главное, чтобы перекус заставил потрудиться ваши челюсти и обладал выраженным вкусом. Считается, что даже запах цитрусовых активизирует работу головного мозга.
Хорошо помогает удерживать внимание и лузгание семечек.
4. Протрите лицо и шею влажными салфетками
Или умойтесь водой из бутылки.
5. Побольше пейте
Сердечно-сосудистая система, вынужденная «перекачивать» большой объем жидкости, будет держать организм в тонусе. Ну и переполненный мочевой пузырь не даст заснуть. Лучшие напитки – зеленый чай и вода.
Энергетики употреблять не стоит: на короткое время вы взбодритесь, зато потом почувствуете еще большую усталость и сонливость.
6. Поговорите с пассажиром
Главное, чтобы тема вас серьезно интересовала: футбол, музыкальные пристрастия, вопрос распределения семейного бюджета… Дорога покажется короче, а сон пропадет.
Если возникнет небольшой спор – отлично! Выделившийся адреналин быстро взбодрит. Главное, знайте меру: не начинайте ссору и не переходите на личности.
Кстати. Сильнее всего тянет в сон от сопения задремавших пассажиров. Если в салоне нет детей (пожилых, нездоровых людей), попросите родственников проявить солидарность и воздержаться от сна.
7. Попросите пассажира последить за вами
Он должен, сидя на заднем сиденье, смотреть в зеркало заднего вида. Если заметил, что вы стали медленно моргать или прикрывать глаза – пусть немедленно даст знать!
8. Включите радио
Музыка должна быть не только бодрой, но и слегка раздражающей. Любимые треки послушаете в другой раз. Лучше не включать и аудиокниги – усыпляют моментально.
9. Воспользуйтесь освежителем
Запахи хвои и цитрусовых в салоне помешают расслабиться. Если нет освежителя, воспользуйтесь дезодорантом. Но этот способ хорош для тех, кто путешествует в одиночестве.
10. Вспомните неприятный разговор
У каждого есть воспоминания, от которых сон как рукой снимает. Как и в случае со спором, главное – не перестараться и не вогнать себя в стресс.
11. Разомнитесь
Если есть возможность, выйдите из машины. Сделайте несколько приседаний и наклонов. Хорошо помогает восстановиться и зарядка для глаз: посмотрите вдаль, «нарисуйте» глазами овал, квадрат, треугольник.
12. Остановитесь и вздремните
Если понимаете, что со сном бороться бесполезно, – съезжайте с дороги. Чтобы отдохнуть и «перезагрузиться», достаточно 20-30 минут. Именно столько длится фаза быстрого сна. Если проснуться в этот момент, почувствуете себя отдохнувшим.
Если проспите дольше – мозг войдет в фазу медленного сна (она длится около часа). Пробуждение в этой фазе будет трудным, и, скорее всего, вы будете чувствовать себя разбитым, если не вздремнете еще полчаса.
У дальнобойщиков есть лайфхак: они засыпают, положив в ладонь ключи. Когда сон становится глубоким, ладонь расслабляется, и ключи со звоном падают на пол.
Как понять, что беда близко?
- вы медленно моргаете;
- часто зеваете;
- смотрите вдаль;
- медленно или невпопад реагируете на вопросы.
Если заметили такое, сразу останавливайтесь и укладывайтесь вздремнуть.
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