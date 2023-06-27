Едем к морю на машине. Что не забыть взять с собой

Если вы добираетесь туда по платным дорогам, лучше иметь при себе транспондер.

Транспондер экономии не дает, но здорово экономит время на пунктах оплаты. То есть скидки, конечно, предусмотрены, но крохотные – по программе лояльности от 3 до 15%, если проедете по платным дорогам тысячи километров. А стоит устройство недешево – от 6 тыс. руб., поэтому, если есть возможность, советуем взять транспондер в аренду у друзей (заодно скидку им заработаете).

Бокс на крышу тоже можно взять в аренду – в интернете полно предложений по цене от 150 до 500 рублей в сутки.

Инструмент в дорогу каждый водитель собирает сам, но никогда не помешают домкрат, баллонный ключ, компрессор и минимальный набор ключей и отверток.

Литр моторного масла на долив, лампы (вдруг в дороге перегорят) и набор предохранителей в дороге тоже хорошо бы иметь, тем более что много места это не займет.

Мнение эксперта

Максим Сачков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Озаботьтесь также проводами и переходниками для зарядки телефонов. Причем «мощными», чтобы при включении навигатора на смартфоне батарея бы не разряжалась. А также удобными кронштейнами, в том числе и для планшета, на котором дети будут смотреть (а они обязательно будут смотреть) в дороге любимые фильмы.

Понадобится хотя бы пара U-образных подушек. А лучше для всех пассажиров, если не планируете останавливаться на ночлег.

Обязательно возьмите с собой питьевую воду. Удобно, чтобы у каждого была собственная пол-литровая бутылка. А в багажник положите еще пятилитровую баклажку для пополнения индивидуальных емкостей.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»