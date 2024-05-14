Едем на Вольный Дон — к казачьим куреням и древнейшему слону

«За рулем» подготовил тематический автотур по Ростовской области

Это тур для тех, кто любит приключения и интересные остановки в пути, кто хочет пройти путем донских казаков и получить максимум ярких впечатлений от автопутешествия. Маршрут рассчитан на 2–3 дня, но по желанию можно выбрать локации на свой вкус, сократить время его прохождения или добавить дополнительные дни для максимального погружения в культуру и традиции донских казаков.

Музей-заповедник Шолохова «Тихий Дон»

Шолоховский и Боковский районы

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон» – это 13 объектов и более 20 памятных мест, воссоздающих полную картину жизни писателя.

Основные объекты музея: мемориальный дом в хуторе Кружилинском, где родился Шолохов; дом-музей в станице Каргинской, где он написал большинство «Донских рассказов». В старом доме в станице Вёшенской писатель работал над третьей книгой «Тихого Дона». Неподалеку расположены усадьба писателя и конюшня, где можно прокатиться в экипаже, запряженном парой резвых донских лошадей.

Усадьба Шолохова в станице Вёшенская.

Этнографический музей «Тихий Дон»

Константиновский район, хутор Старозолотовский (47.616926, 40.967736)

Фильм «Тихий Дон» снимали в Шолоховском районе Ростовской области недалеко от станицы Еланской. Однако после завершения съемок декорации к фильму стали приходить в упадок. Внутреннее убранство домов практически полностью исчезло, остались только сами курени и печи внутри них.

Для сохранения культурного наследия декорации фильма были перевезены в хутор Старозолотовский. Здесь их отреставрировали и в 2017 году открыли этнографический музей.

Сейчас в восстановленных куренях можно познакомиться с культурой и бытом казачества начала XX века. Посетители узнают о жизни Мелиховых, Астаховых и Коршуновых (легендарные семьи из романа-эпопеи М.А Шолохова «Тихий Дон»).

В этнографическом музее регулярно проходят интерактивные экскурсии и выставки, посвященные казачеству, мастер-классы для всей семьи.

В июне в хуторе Старозолотовском проходит фестиваль цветения лаванды. Это очень красивое и впечатляющее зрелище!

Музей «Тихий Дон» в хуторе Старозолотовском.

Вознесенский войсковой всеказачий патриарший собор

Новочеркасск, площадь Ермака, 2 (47.414083, 40.110334)

Главный храм донских казаков. Именно здесь покоятся останки донских атаманов М.И. Платова, В.В. Орлова-Денисова, И.Е. Ефремова и Я.П. Бакланова.

Высота его колокольни достигает 74,7 м. Это третий по величине собор на территории бывшей Российской империи.

Крест, которым увенчан главный купол, инкрустирован 80 монолитами горного хрусталя, ограненными алмазной гранью. Преломляясь на них, свет сияет так ярко, что собор стали называть «вторым солнцем Дона».

Вознесенский войсковой всеказачий патриарший собор.

Музей истории Донского казачества

Новочеркасск, улица Атаманская, 38 (47.412382, 40.104208)

Старейший музей юга России. Был открыт по инициативе любителей донской старины 22 ноября 1899 года. Его богатейшая коллекция не имеет аналогов в мире и насчитывает 115 тысяч экспонатов. Самым главным коллектив музея считает мемориальные вещи легендарного донского атамана и основателя города — Матвея Платова.

Музей истории Донского казачества.

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник

Станица Старочеркасская, улица Почтовая, 6 (47.237390, 40.039278)

В 35 км от Ростова вверх по Дону, на правом берегу находится станица Старочеркасская, бывшая столица донских казаков – город Черкасск. Это одно из древнейших и интереснейших мест, связанных с историей донского казачества.

Хранителем казачьей старины, ее памятников и истории является Старочеркасский музей-заповедник, который был образован по инициативе писателя М.А. Шолохова Постановлением Совета министров РСФСР от 30 декабря 1970 года.

Музей-заповедник включает в себя заповедную территорию бывшего города Черкасска (центр станицы), где расположены больше 100 памятников гражданской и культовой архитектуры.

Среди них самый древний храм Дона – Войсковой Воскресенский собор (1706-1719 годы), внутри которого сохранился уникальный иконостас XVIII-XIX веков, единственная атаманская усадьба на юге России, дома торговых казаков XVIII века, казачьи курени, самый древний погост Дона.

В состав музея входят еще три охранные заповедные зоны: Аннинская крепость, Ратное Урочище с Преображенской церковью и Монастырское урочище.

Войсковой Воскресенский собор.

Музей «Донская казачья гвардия»

Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 162к2 (47.223828, 39.732871)

Единственный в России музей, посвященный гвардейским казачьим полкам. Судьба трех славных донских казачьих частей Русской императорской гвардии представлена через подлинные документы, фотографии, форму, оружие и снаряжение.

В основе экспозиции — частная коллекция ростовчанина Николая Новикова. Здесь можно узнать, что объединяет Дон и Мальту. Как 300 донских казаков спасли мир в Европе? Почему казаки пили кофе с селедкой, а соленые огурцы ели с медом, можно не только узнать, но и заказать дегустацию. А также получить ответы на другие интересные вопросы о донских казаках.

Экспозиция музея «Донская казачья гвардия».

Историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник

Азов, Московская улица, 38/40 (47.111699, 39.423447)

Азов – древнейший город Ростовской области, свое летоисчисление ведет с 1067 года. И тут есть музей-заповедник, рассказывающий о Донском казачестве. В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике имени А.А. Горбенко собраны многочисленные археологические коллекции (более 280 тысяч единиц).

В том числе более 16 тысяч предметов скифо-сарматского периода (XI век до н.э. – XI век н.э.), экспонаты эпохи энеолита и бронзового века (4 – 2 тысячи лет до н.э.) и золотоордынского времени (XIII-XV века). Монеты, одежда, ткани XIX – начала XX веков. Тут собрана самая крупная на юге России коллекция самоваров и изделий из меди.

В музее можно увидеть скелет степного мамонта. Самым популярным экспонатом является единственный в стране скелет слона трогонтерия (4,5 м), возраст которого 600 тысяч лет.

На территории крепостных валов (оборонительное сооружение, которое было возведено и насыпано, согласно легенде, при помощи рук и шапок) ежегодно проводится фестиваль «Осада Азова» (обычно это первая суббота августа). Главным зрелищем является реконструкция событий Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года. Действие разворачивается на территории исторического памятника «Валы Азовской крепости». Там, где тогда и проходили эти события.

После реконструкции гости могут посмотреть выступления творческих коллективов Ростовской области, посетить гастрономическую площадку, фотозоны и ремесленные мастер-классы, поучаствовать в традиционных играх и забавах.

В сезон навигации до Азова можно добраться на пассажирском судне «Валдай 45Р» на подводных крыльях, которое отходит с набережной Ростова-на-Дону.

Здание Азовского историко-археологического и палеонтологического музея.

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