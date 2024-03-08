На выходные в Чебоксары — на родину Чапаева, за тракторами и вышивками

«За рулем» составил краткий автогид для поездки в самое сердце Поволжья

Первые упоминания об этих землях историки относят еще к XIII веку, это были времена заката Волжской Булгарии. Однако название города впервые упоминается лишь в летописях 1469 года, когда шла первая Московско-казанская война. Имя свое Чебоксары получили от притока Волги — реки Чебоксарки, в устье которой и находится город.

Только спустя три года после взятия войсками Ивана Грозного Казани, в 1555-м, начинается постепенное превращение поселения в град-крепость, которых тогда становилось все больше на берегах Волги. По велению государя всея Руси в Чебоксары для освящения земель выехал первый архиепископ Казанский и Свияжский — Гурий. После этого в кратчайшие сроки там строят чебоксарский кремль и первую церковь.

Вид на Чебоксары от монумента Матери Чувашии

До наших дней ни одна из построек тех лет не сохранилась. Несколько раз город уничтожался до основания пожарами и затем отстраивался практически с нуля. Первые дома из камня появляются в Чебоксарах лишь в конце XVII века. В 1704 году с визитом сюда приезжает Екатерина II и восхищается ими больше, чем архитектурой Нижнего Новгорода.

Чебоксары сегодня — один из самых чистых и красивых городов Поволжья, который способен подарить массу приятных впечатлений, удивить изысканной национальной кухней и поразить достижениями народа республики.

Как добраться?

Быстрее всего добраться в Чебоксары из Москвы или Санкт-Петербурга самолетом. Между городами действует регулярное авиасообщение. Долететь можно всего за пару часов, а цены на билеты не превышают трех тысяч рублей (без стоимости провоза багажа).

Доехать до столицы Чувашской республики из столицы России поездом дешевле, но гораздо дольше. Путь из Москвы займет около 12 часов.

Летом до Чебоксар можно дойти вплавь из Казани на однопалубном судне с подводными крыльями «Валдай 45Р».

Но удобнее и интереснее всего отправиться на автомобиле. Москвичам на дорогу до Чебоксар (около 650 км) придется потратить около 10 часов, если ехать по федеральной трассе М-7.

Можно сэкономить 2-3 часа, если выбрать платную М-12. Хотя этот путь окажется на 50 км длиннее и обойдется в 3700 рублей в одну сторону. Учтите, что на платной трассе пока мало заправок. Расстояние между некоторыми АЗС превышает 100 км. И на этом участке М-12 нет ни одной станции для зарядки электромобилей.

Где парковаться?

Проблем с парковками в Чебоксарах точно не возникнет. В городе предусмотрено 97 парковок (85 бесплатных и 12 платных), рассчитанных на 1284 места.

Однако популярных сервисов каршеринга (уже привычных многим) в городе нет. Взять машину за пару кликов через приложение на смартфоне не выйдет.

Где остановиться?

Гостиница «Чувашия», проспект Ленина, 2 (56.130660,47.246502)

Четырехзвездочный отель находится в самом центре города. Удобное расположение гостиницы открывает путешественникам легкий доступ ко всем основным достопримечательностям столицы Чувашии. Гостей тут принимают еще со времен СССР - уже более 55 лет. Несмотря на это, номера отвечают всем потребностям человека XXI века.

Отель «Маяк», площадь Речников, 3 (56.148310, 47.259652)

Для любителей некой «изюминки» идеально подойдет вариант размещения прямо в городском речном порту. Чебоксары предоставляют и такую возможность, если у вас есть желание снять номер прямо в маяке с шикарным видом на Волгу. Это не когда-то функционировавший и восстановленный маяк, а стилизация. Но все равно весьма интересное и нестандартное место проживания.

Отель «Маяк»

База отдыха «Тихая гавань», Московская набережная, 11 (56.154687,47.231916)

Для тех, кто ценит такой вид отдыха, как ретрит, чебоксарцы открыли уютный глэмпинг прямо в центре города. Как такое возможно? Гостиный комплекс «Тихая гавань» расположен прямо у выхода к Волге на первой береговой линии, а от основной части столицы его ограждает массивная лесополоса, за которой не слышен ни гул машин, ни повседневная суета.

Где поесть?

Ресторация Купца Ефремова, Бульвар Купца Ефремова, 10 (56.145109,47.252166)

Пожалуй, лучшее заведение в городе для погружения в особенности и традиции национальной чувашской кулинарии. Место сочетает в себе ресторан и музей. Тут можно попробовать рыбные и мясные блюда народа республики: и хуплу, и шартан, и кызлык. Средний чек: 1000 рублей.

Ресторан на воде «Роланд», улица Константина Иванова, 1г (56.150655, 47.255166)

Такое удивительное место, расположенное прямо над Волгой, больше подойдет любителям привычной классической европейской кухни, а не сторонникам экспериментов. Меню не удивит чем-то экзотическим, но антураж и атмосфера запомнятся надолго. За столом вы будете любоваться неописуемой красоты видами на чувашские просторы.

Кафе «Пицца-Ник», улица Композиторов Воробьевых, 20 (56.144908,47.247681)

Открытая в 1994 году местным предпринимателем пиццерия за свою 30-летнюю историю превратилась в целую сеть городских кафе, куда юные чебоксарцы из 1990-х приходят уже со своими детьми. Там разработали уникальный формат пиццы. Она настолько сильно вошла в культурный код города, что побывать в Чебоксарах и не попробовать ее — все равно что не отведать легендарных пышек на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге.

Кафе «Пицца-Ник»

Достопримечательности

Памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову

Бульвар Купца Ефремова, 2 (56.145360,47.252108)

Уже в 1928 году столица молодой Советской Чувашии сыскала всесоюзную известность благодаря упоминанию в «Двенадцати стульях» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По сюжету романа «великий комбинатор» вместе с Кисой Воробьяниновым продал в Чебоксарах васюковскую лодку за пять рублей, чтобы купить билет на теплоход «Урицкий».

На самом памятнике даже присутствует табличка со словами: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар… А? Это будет очень эффектно»! Автор работы, заслуженный художник России Владимир Нагорнов, намеренно перефразировал цитату из произведения, чтобы подарить жителям и гостям города новые смыслы.

Открытие памятника состоялось в 2012 году. И это место быстро стало излюбленной фотозоной у туристов и местных жителей. Расположение скульптуры на главной прогулочной улице города идеально подходит для начала знакомства с остальными достопримечательностями, а оглядываясь вокруг, невольно задумываешься, какой большой путь прошел маленький городок на Волге за сто лет.

Чувашский национальный музей

Красная площадь, 5/Бульвар Купца Ефремова, 2 (56.145463, 47.252499)

От памятника Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову рукой подать до национального музея. Это крупнейшее хранилище памятников духовной и материальной культуры народа Чувашской республики.

Постоянные экспозиции музея расскажут о том, кем были древние обитатели этого края. Помогут погрузиться в историю этих мест от времен Волжской Булгарии до XX века. Ежегодно в стенах музея проводят до ста разных выставок.

Туристам представлен большой пул разных экскурсионных услуг, есть даже обзорная экскурсия с музейного балкона, где открывается лучший вид на Чебоксары. Там же можно заказать автобусный тур по всему городу. Для детей проводятся интерактивные квесты.

Музей истории пивоварения

Бульвар Купца Ефремова, 6а (56.145049,47.252558)

В переулке прямо за Чувашским национальным музеем уютно расположилось уникальное здание, выполненное в форме бочонка с хмельным напитком. Музей предлагает публике посетить единственную постоянную экспозицию, посвященную истории культуры пивоварения в Чувашии и в мире.

Выставка проходит в небольшом подвале, который можно обойти за несколько минут. Наибольший интерес представляют инструменты пивоваров прошлого, реконструированные лавки пивных ремесленников, восстановленные в натуральную величину советские пивные киоски.

Не хватает лишь той самой настоящей желтой бочки и рядом с ней героев Никулина, Вицина и Моргунова из «Кавказской пленницы» Гайдая.

После экскурсии по залу можно приобрести сувениры, посетить бар-ресторан при музее и попробовать дегустационные сеты из местных продуктов.

Музей чувашской вышивки

Улица Карла Маркса, 32 (56.141334,47.249869)

Переместившись от прогулочного центра к площади Республики, можно заметить одно из немногих двухэтажных зданий еще дореволюционной постройки из красного кирпича, которое сохранилось до наших дней практически в первозданном виде. Там сейчас размещается музей вышивки.

Здание построили военнопленные, подданные Австро-Венгрии, еще в 1915 году. Изначально здесь был госпиталь для воинов царской армии, а после революции открылось первое высшее учебное заведение республики — Чувашский государственный педагогический институт.

Сейчас музей – это дом истории народной моды. Национальная вышивка – визитная карточка республики. В ее геометрических и зооморфных орнаментах зашифрованы миропонимание и древняя философия предков нынешних чувашей.

Музей В.И. Чапаева

Проспект Ленина, 46а (56.116230,47.257271)

Герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев был уроженцем деревни Будайка, которая сейчас входит в состав Чебоксар. Музей, посвященный ему, был открыт в 1970-е годы и представляет большой комплекс, в создании которого принимали участие дети Чапаева — Александр и Клавдия.

На территории учреждения восстановлен деревянный дом семьи Чапаевых из XIX века. Потомки легендарного начдива передали музею его личные вещи и семейные реликвии. Главное здание имеет форму развернутого знамени Рабоче-крестьянской Красной армии, украшенную скульптурной группой «Конница Чапаева».

Постоянная экспозиция содержит множество экземпляров оружия тех лет, включая легендарный пулемет «Максим», без которого сегодня сложно представить образ Чапаева. Комплекс окружен сквером, где можно прогуляться до и после экскурсии.

Памятник космонавту Андрияну Николаеву

В этом же районе неподалеку находится парк имени уроженца Чувашии, дважды героя Советского Союза космонавта Андрияна Николаева. Место больше подходит для отдыха детей, там работают кафе и аттракционы. А недавно в парке появился памятник Чебурашке.

Музей «Сделано в СССР»

Улица Ленинского Комсомола, 58а

Из времен Гражданской войны перемещаемся прямо в эпоху развитого социализма, которая представлена в небольшом тематическом музее Чебоксар — «Сделано в СССР».

Храм советского быта открылся в городе только после 2019 года. Однако большинство экспонатов собирались еще в 90-х и до этого постоянно хранились в одной из деревень республики, чьи жители и стали авторами идеи создания музея.

Посетители там могут не просто созерцать старинные предметы под стеклом, но и потрогать их. Туристам тут никогда не откажут в просьбе послушать мелодии с патефона, набить текст на печатной машинке, вспомнить запах того самого зубного порошка и мази «Звездочка».

Научно-технический музей истории Трактора

Проспект Мира, 1, корпус 2 (55.782557,37.702141)

Научно-технический музейный комплекс хранит историю эволюции мирового тракторостроения, начиная еще от примитивных инструментов вспахивания и заканчивая современными тракторами с бортовыми компьютерами.

Тут можно увидеть легендарный советский малогабаритный трактор ХТЗ-7, разработанный в военные годы ДТ-54, знаменитый во всем мире Fordson. Коллекция раритетных тракторов музея насчитывает 60 колесных, гусеничных, промышленных и сельскохозяйственных машин. Многие из них до сих пор на ходу.

Научно-технический музей истории трактора

При музее работает учебно-консультационный центр для специалистов, занятых производством и промышленной эксплуатацией тракторной техники.

В летнее время сотрудники проводят квесты. Те, у кого есть права тракториста-машиниста, могут заказать тест-драйв раритетной техники, остальные – прокатиться в прицепных вагончиках. Есть возможность предварительного заказа индивидуальной экскурсии на любое удобное время.

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