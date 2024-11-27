Ключевая ставка выросла — как теперь купить авто в кредит

«За рулем» изучил рынок автокредитования и оценил шансы на покупку автомобиля

В октябре Банк России поднял ключевую ставку до рекордного уровня – 21%. Повлияет ли такой шаг регулятора на стоимость автокредитов? Безусловно. Означает ли это, что вы опоздали с выгодной покупкой? Отнюдь.

Шанс стать обладателем автомобиля есть, даже если вы не сильны в финансах и/или не хотите лезть в «банковские дебри». А все потому, что мы уже изучили последние изменения на рынке автокредитования и готовы рассказать вам, кому, когда и как сегодня выдают автокредиты. Но для начала немного теории, без которой не обойтись, если вы хотите сэкономить.

Почему подняли ставку

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября 2024 года решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., с 19 до 21%. В Центробанке свое решение объяснили так:

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем».

Говоря проще, ЦБ повышает ставку для того, чтобы взять под контроль инфляцию, показатели которой на данный момент держатся существенно выше июльского прогноза Банка России.

По состоянию на 28 октября годовая инфляция оценивалась на уровне 8,61%, в то время как ЦБ стремится к показателю 4%. Как отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, возвращение к этому целевому уровню должно защитить сбережения и доходы россиян от обесценения, сделать доступными долгосрочные кредиты, поддержать рубль и обеспечить стабильность цен.

Стоит ли брать кредит сейчас

Высокая ключевая ставка для нас с вами, простых россиян, означает прежде всего:

высокие ставки по кредитам;

высокие ставки по банковским депозитам;

снижение покупательной способности;

снижение инфляции (по оценкам ЦБ).

Согласны, в целом перспективы нерадужные. И хорошо, что государство предпринимает решительные меры, чтобы не усугубить ситуацию. Кстати, о мерах: ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки – причем уже в декабре 2024 года.

Если вы решили купить автомобиль в кредит, не советуем откладывать это до лучших времен. Напротив, стоит поторопиться, чтобы успеть «застолбить» для себя максимально выгодные условия, пока цены не взлетели до небес.

С точки зрения покупателя, повышение ключевой ставки означает, что теперь ему придется платить больше денег за тот же самый автомобиль. Кстати, а сколько в среднем платит россиянин за автокредит? И кому вообще выдают эти кредиты? Ниже предлагаем заняться подсчетами, чтобы можно было понять, по силам ли вам сегодня автокредит и сможете ли вы его обслуживать, или поезд уже ушел и стоит отложить покупку машины на год-два, до снижения ключевой ставки.

Какой процент заявок одобряют банки

По оценкам дилеров, до 80% транспортных средств в России сегодня приобретается именно в кредит. При этом динамика выдачи автокредитов год от года только растет.

Так, по данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1,85 трлн рублей. Это почти в два раза (или на 97,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2023 года – 937,1 млрд рублей).

Динамика выдачи автокредитов в 2023-2024 гг., млрд руб. по данным НБКИ.

По данным все того же НБКИ, средний размер выданных автокредитов составляет примерно 1,46 млн рублей. Но одобряют автокредиты далеко не всем заемщикам. Если верить статистике НБКИ, в январе-сентябре этого года россияне подали 10,1 миллиона заявок на получение автокредита, из которых банками было одобрено 18% заявок (или 1,8 млн). Из них только 68,9% были действительно оформлены.

Наибольшее количество заявок на автокредит в январе-сентябре 2024 года было подано в Республике Татарстан (520,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (507,0 тыс. ед.), Московской области (492,9 тыс. ед.), Москве (487,5 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (417,8 тыс. ед.).

Кстати, динамика выдачи кредитов от региона к региону тоже разнится, что хорошо видно в этой таблице:

Динамика выдачи кредитов по регионам РФ по данным НБКИ.

Мнение эксперта

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне.

Однако, по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности.

При этом, как мы видим, такой унифицированный подход к управлению кредитными рисками ведет к существенным различиям в уровне одобрения кредитных заявок в различных регионах РФ.

Кому чаще дают кредиты

Сразу скажем, что не имеет значения. Правда, охотнее всего банки выдают кредиты гражданам в возрасте от 30 до 40 лет. Но это не значит, что, если вам за 50, взять автокредит вы не сможете – просто людям молодого возраста займы выдают чаще, стремясь сократить риски при выдаче кредитов. Да и берут их они чаще. Кстати, по этой же причине в меньшинстве оказываются заемщики младше 30 лет. В таблице ниже вы можете видеть разбивку при выдаче кредитов по возрастам.

Структура заемщиков по количеству выданных автокредитов по возрастам в РФ в 2024 г. по данным НБКИ.

Не менее важен и так называемый персональный кредитный рейтинг заемщика (ПКР). Он отражает ваш кредитный потенциал – вероятность того, что вы справитесь с финансовой нагрузкой, если займете деньги у банка.

Кредитный рейтинг рассчитывается в баллах от 1 до 999. Узнать свой ПКР можно в бюро кредитных историй на сайте Банка России. Чем выше рейтинг, тем больше шансов на одобрение и тем выгоднее для вас будут условия кредита. Условно, ПКР можно разделить на четыре группы:

1-632 – низкая кредитоспособность;

633-860 – средняя кредитоспособность;

861-978 – высокая кредитоспособность;

979-999 – очень высокая кредитоспособность.

К чему мы все это вам рассказываем? Да к тому, что среднее значение персонального кредитного рейтинга напрямую влияет на то, какую сумму в долг вам одобрит банк. Диаграмма ниже описывает, какая ситуация с кредитным рейтингом складывается на данный момент/

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в зависимости от размера автокредита по данным НБКИ.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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