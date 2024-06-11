Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль

«За рулем» объяснил, чем мини-каско отличается от каско по франшизе

Что такое мини-каско?

Каско стоит достаточно дорого, и не все могут себе позволить покупку такого полиса. Для этого и придумали мини-каско – по сути, это разновидность обычного каско, но с меньшим и строго ограниченным набором покрываемых рисков. Это хороший способ сэкономить и отличное дополнение к полису ОСАГО.

Однако у страховых компаний очень разный подход к определению этого продукта. Бывает, что мини-каско покрывается только повреждения автомобиля, полученные при ДТП, но не страхует от падения веток на машину, угона, пожара и т.д. А бывает строго наоборот. В каждом случае важно внимательно ознакомиться с условиями договора.

Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО?

Существует мини-каско и на такой случай. Смысл в том, что вам не придется взыскивать компенсацию за ремонт (до 400 000 руб. – такой лимит по ОСАГО) с виновника через суд. В большинстве случаев это может оказаться невыполнимой задачей, если виновник окажется гражданином соседнего государства и просто уедет на родину. Деньги на ремонт автомобиля вы получите от своей страховой компании, в которой вы приобрели мини-каско. Какова вероятность попасть в такую ситуацию? Достаточно высокая. Согласно данным Роскачества за 2023 год, порядка 20% проданных в России полисов ОСАГО оказались поддельными.

Кому подойдет полис мини-каско?

Все очень индивидуально. Основной принцип: этот вид страхования позволяет сэкономить приличную сумму, отказавшись от неактуальных рисков. Мы рекомендуем рассматривать этот вид страхования опытным водителям, у которых шансы попасть в ДТП по своей вине минимальны. А если это и произойдет, то, скорее всего, повреждения окажутся незначительными.

Где лучше купить мини-каско?

Мы рекомендуем присмотреться к следующим страховым компаниям:

Можно купить мини-каско в рассрочку;

Отказаться от ненужных вам рисков;

от ненужных вам рисков; Получить кешбэк за покупку полиса.

Tinkoff – рассчитать стоимость каско

Начислят кэшбэк до 10% стоимости полиса;

стоимости полиса; Можно добавить ограничение пробега и сэкономить на полисе, если используете автомобиль нечасто;

и сэкономить на полисе, если используете автомобиль нечасто; Есть интересный продукт Каско Драйв (от 700 руб. в месяц) – подойдет для опытных водителей. Покроет повреждение вашего авто в ДТП, если виноваты не вы и виновник установлен.

Что такое каско с франшизой?

Это еще одна возможность сэкономить на страховке, так как в случае каско с франшизой вы соглашаетесь, что при ремонте застрахованной машины часть затрат вы покроете самостоятельно. Другими словами, это часть страховой выплаты, от которой вы добровольно отказываетесь при наступлении страхового случая. Именно эта часть затрат и называется франшизой. Плюс в том, что ее размер известен заранее, но есть нюанс.

Как определяется размер франшизы?

Размер франшизы может быть определен двумя способами:

1. Конкретной суммой в рублях.

2. Процентом по отношению к страховой выплате.

Какие бывают разновидности каско с франшизой?

Франшиза бывает условной и безусловной. Условная франшиза предусматривает выплату, если сумма убытков превышает размер франшизы. Пример: была выбрана франшиза 15 000 руб., а ущерб оказался равен 12 000 руб. Страховой выплаты вы не получите. А вот если бы ущерб составил 20 000 руб. – по полису каско будет выплачено все 20 000 руб.

Другой вариант – безусловная франшиза. Это сумма, которую автовладелец не получит при любом раскладе. Например, франшиза равна 10 000 руб., а ущерб составил 12 000 руб. Тогда страховая компания заплатит всего 2000 руб. Именно безусловная франшиза пользуется наибольшей популярность у автовладельцев. Чем больше её величина, тем дешевле страховка.

Кому подойдет полис мини-каско?

Этот вид страхования позволяет существенно сэкономить неопытным водителям с ограниченными финансовыми возможностями.

Где лучше купить каско с франшизой?

Zetta Страхование – рассчитать стоимость каско

В компании Zetta широкий перечень страховых рисков: пожар, взрыв, стихийное бедствие и даже повреждения от действий животных. Среди прочих преимуществ отметим:

Выплаты без учета износа деталей автомобиля.

деталей автомобиля. Обещают скидку до 50% при переходе из другой страховой компании.

Согласие – рассчитать стоимость каско

Можно сэкономить на стоимости каско до 40%.

Множество страховых продуктов для подержанных авто в возрасте до 20 лет.

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