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В России около 20% продаваемых полисов ОСАГО являются поддельными

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от покупки фальшивого ОСАГО

По данным Роскачества, порядка 20% продаваемых в России полисов ОСАГО являются поддельными. В ведомстве напомнили, что в случае, если у виновника ДТП фальшивый ОСАГО, добиваться возмещения ущерба придется через суд. Судебный автоэксперт центра финансовых экспертиз Роскачества Семен Кравченко назвал три способа проверки подлинности полиса ОСАГО.

Он посоветовал в первую очередь проверить номер страхового полиса, его статус, подлинность и правильность указанных данных через сайт Российского союза автостраховщиков.

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Если полис приобретается через страхового агента, то нужно проверить данные сотрудника на сайте страховой компании. Отсутствие информации об агенте на портале страховщика может говорить, что ОСАГО пытается продать мошенник.

«Также при заключении и оплате полиса онлайн обязательно необходимо удостовериться, куда переводятся деньги и за что. В коде СМС должно говориться про оплату, а не перевод», — заключил эксперт.

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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