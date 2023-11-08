Водителям при регистрации автомобиля больше не понадобится полис ОСАГО

ОСАГО исключат из перечня обязательных документов при постановке авто на учет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств. Инициатор законопроекта, глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев объяснял ненужность ОСАГО для постановки на учет в ГИБДД тем, что новый владелец может не начать эксплуатировать авто сразу после его приобретения.

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас ОСАГО необходимо для регистрации автомобиля при покупке, лизинге или смене собственника. Без этого полиса в ГИБДД в постановке машины на учет откажут.

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Источник: РИА Новости

Фото: АГН "Москва"