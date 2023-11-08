#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это автомобиль или гаджет? Тест-драйв Huawei Aito M5
Это автомобиль или гаджет? Тест-драйв Huawei Aito M5
Aito это бренд, входящий в концерн Huawei. А...
Toyota C-HR
Toyota начала выпуск кроссовера нового поколения
Toyota объявила о запуске производства...
Водителям при регистрации автомобиля больше не понадобится полис ОСАГО
Водителям при регистрации автомобиля больше не понадобится полис ОСАГО
ОСАГО исключат из перечня обязательных...

Водителям при регистрации автомобиля больше не понадобится полис ОСАГО

ОСАГО исключат из перечня обязательных документов при постановке авто на учет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств. Инициатор законопроекта, глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев объяснял ненужность ОСАГО для постановки на учет в ГИБДД тем, что новый владелец может не начать эксплуатировать авто сразу после его приобретения.

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», - говорится в пояснительной записке к документу.
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Самые доступные китайские кроссоверы – гайд «За рулем»

Сейчас ОСАГО необходимо для регистрации автомобиля при покупке, лизинге или смене собственника. Без этого полиса в ГИБДД в постановке машины на учет откажут.

Источник: РИА Новости

Фото: АГН "Москва"

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0