#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval JolionНа авторынке РФ идет борьба среди автомобилей за первое место в рейтинге продаж
Haval Jolion претендует на лидера продаж в...
Попытка N2: очередная скидка на транспортный налог для аккуратных водителейПопытка N2: очередная скидка на транспортный налог для аккуратных водителей
В ЛДПР предложили ввести скидку на транспортный...
Авто.ру: BMW X5, Kia Cerato и Kia Sportage дорожают быстрее всехАвто.ру: BMW X5, Kia Cerato и Kia Sportage дорожают быстрее всех
Эксперты составили топ самых быстрорастущих в...

Будут ли камеры следить за ОСАГО – мнение эксперта

Штрафы за отсутствие ОСАГО – Введут? Не введут? Когда?

В конце 2022 года президентом Российского союза автостраховщиков было обещано, что в 2023 году камеры на дорогах начнут выявлять автомобили, владельцы которых не купили полисы ОСАГО, и передавать эту информацию в ГИБДД для оформления штрафов.

До конца 2023 года осталось 2,5 месяца, но нововведение до сих пор не внедрено. Никакой официальной информации от госорганов нет, подвижек в адаптации нормативно-правовых актов под новую систему – тоже.

Что же происходит со штрафами с камер за отсутствие полиса ОСАГО?

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист, автор Telegram-канала «Про правила»:

— Еще четыре года назад в Москве протестировали проверку наличия полиса ОСАГО у автовладельцев.

Дальше в РСА заявили, что те, у кого полиса нет, будут получать «письма счастья» со штрафом.

Заявляли об этом в РСА каждый год, да несколько раз. Дескать, система готова уже на 99,99 процентов.

Конечно же, ничего не изменилось. Как обещали, так и продолжают обещать.

На днях президент РСА Евгений Уфимцев еще раз (я уже сбился со счету в который) пообещал запустить систему слежки в этом году по всей стране.

Правда, точную дату не объявил.

Интересно еще и то, что в последнем обещании Уфимцева камеры будут проверять ОСАГО уже не у всех водителей, а только у тех, кто нарушит ПДД.

ОСАГО убыточно! – правда или ложь

То есть, если ездить без нарушений, то никаких штрафов с камер за отсутствие ОСАГО не будет.

Думаю, что в следующем году Уфимцев в очередной раз поделится планами по запуску системы отслеживания тех, кто с «автогражданкой» не дружит.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0