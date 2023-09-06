Появилась возможность помочь военным водителям

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«За рулем» поддержал автомобильный сбор «Народного фронта»

Недавно военкор Ирина Куксенкова совместно с «Народным фронтом» объявили о сборе средств для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО.

Эти деньги будут направлены на закупку шин для автомобилей. Шины являются расходным элементом и достаточно быстро изнашиваются даже на хороших дорогах и без нагрузки.

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В зоне же проведения СВО дорог в привычном нам понимании нет. Машины же работают на износ, перевозя необходимые для победы грузы, а также людей. И шины их в таких условиях изнашиваются еще быстрее, а проколы или порезы, выводящие шины из строя, – обычное явление.

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В нашей стране 40 млн автомобилистов, и каждый может внести свой посильный вклад в победу.

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Толстую резину, прочные диски и сами шины – все это мы закупим и доставим бойцам на передовую.

Фото: Depositphotos

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За РулемКирилл Панов
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