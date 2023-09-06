Появилась возможность помочь военным водителям
Недавно военкор Ирина Куксенкова совместно с «Народным фронтом» объявили о сборе средств для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО.
Эти деньги будут направлены на закупку шин для автомобилей. Шины являются расходным элементом и достаточно быстро изнашиваются даже на хороших дорогах и без нагрузки.
В зоне же проведения СВО дорог в привычном нам понимании нет. Машины же работают на износ, перевозя необходимые для победы грузы, а также людей. И шины их в таких условиях изнашиваются еще быстрее, а проколы или порезы, выводящие шины из строя, – обычное явление.
В нашей стране 40 млн автомобилистов, и каждый может внести свой посильный вклад в победу.
Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму. Собранные средства пойдут на приобретение шин Кама.
Толстую резину, прочные диски и сами шины – все это мы закупим и доставим бойцам на передовую.
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Фото: Depositphotos
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