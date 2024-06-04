ОСАГО в 2024 году: где лучше покупать? Новшества в законе и штрафы

«За рулем» объяснил, что грозит за езду без ОСАГО и где его лучше покупать

ОСАГО 2024 – последние изменения в законодательстве

В 2024 году в Законе об обязательном страховании автогражданской ответственности появились очередные новации. Главной из них стала возможность оформления краткосрочного полиса ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Нововведение вступило в силу 2 марта 2024 года.

Краткосрочное ОСАГО

Предполагалось, что краткосрочное ОСАГО будет востребовано автовладельцами, которые редко пользуются своими машинами, например, водителями такси, которые занимаются этой деятельностью в качестве подработки. Но, по словам участников рынка – представителей страховых компаний, пока короткие полисы – это нишевой продукт, мало востребованный страхователями. Причин две:

Цена – для однодневного полиса она составляет не менее 20% стоимости годового полиса.

Применение временной франшизы – такой договор вступает в силу не ранее следующего дня после покупки, что часто неудобно водителям, которые не планируют свои короткие поездки заранее.

ОСАГО в новых регионах РФ

Еще одна новация связана с применением Закона об ОСАГО в новых регионах нашей страны. Там он не действует до 31 декабря 2024 года. Однако при выезде за пределы этих субъектов полис ОСАГО все-таки потребуется.

Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии

В числе ожидаемых в этом году нововведений – запуск единой системы ОСАГО для России и Белоруссии. Планируется, что приобрести полис, действующий на территории двух государств, можно будет не позднее 1 октября 2024 года. Тарифы на такую страховку будут определяться в зависимости от национальных правил. В ноябре прошлого года Минфин России подготовил соответствующие поправки в Закон об ОСАГО (ID 02/04/11-23/00143563), законопроект уже прошел этапы публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Проекты других нормативных правовых актов, направленных на запуск единой системы, согласованы российскими и белорусскими парламентариями. По предварительным данным от профильных ведомств, закон «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства» заработает с 1 октября этого года.

Срок ремонта автомобилей по ОСАГО

Еще одна важная новация связана с перерасчетом стоимости запчастей и сроками ремонта автомобилей по ОСАГО. В апреле этого года по указанию Банка России изменилась методика оценки стоимости запчастей для ремонта авто по страховому случаю и были уточнены правила определения стоимости деталей с учетом сроков их доставки. Речь в указании ЦБ идет о методике определения цены в справочниках РСА, по которым и идет расчет компенсационной выплаты. По новым правилам в справочники попадет цена запчасти с условием доставки в любые регионы РФ в срок, не превышающий 30 календарных дней (было 14 дней).

Какой штраф за езду без ОСАГО в 2024 году

В настоящий момент штраф за управление автомобилем при отсутствии оформленного полиса ОСАГО, согласно пункту 2. Статьи 12.37 КоАП РФ, составляет 800 рублей. При этом в течение 10 дней с момента покупки автомобиля, согласно п. 2 ст. 4 ФЗ об ОСАГО, автовладелец имеет право ездить без страхового полиса и не может быть привлечен к ответственности за его отсутствие. Однако, если автомобиль причинит кому-нибудь ущерб за эти 10 дней, владельцу придется возмещать его самостоятельно.

Штрафуют ли камеры за езду без ОСАГО

Не первый год обсуждается возможность введения штрафов для водителей за отсутствие ОСАГО, зафиксированных при помощи дорожных камер. Несмотря на полную технологическую готовность к предоставлению МВД России информации о наличии в АИС ОСАГО сведений о заключенном договоре «автогражданки», о чем ранее заявили во Всероссийском союзе страховщиков, дата воплощения новации в жизнь пока остается неизвестной. Напомним, что, по данным РСА, доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев в целом по РФ по итогам 2023 года снизилась и составила 8,3%, против показателя 9,6%, зафиксированного годом ранее.

Поддельный полис ОСАГО – какое наказание для водителя?

Согласно данным Роскачества за 2023 год, порядка 20% проданных в России полисов ОСАГО оказались поддельными. Однако несмотря на то, что за фальсификацию документов или мошеннические действия у нас существуют меры наказания по вполне реальным статьям Уголовного кодекса, доказать умысел автовладельца при приобретении фальшивого ОСАГО обычно крайне сложно.

Комментарий эксперта

Сергей Радько, адвокат:





– Последствий использования поддельного полиса ОСАГО несколько. Во-первых, это привлечение к уголовной ответственности. Как минимум здесь есть признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Однако не исключено и привлечение по ч. 1 этой же статьи (подделка официального документа). Правда, для привлечения по этой статье необходимо доказать, что автовладельцу было реально известно о подложности полиса или он специально приобрёл такой документ, заведомо об этом зная.

Во-вторых, есть вероятность привлечения по ст. 159 УК РФ за мошенничество, если, например, обратиться к страховщику, якобы выдавшему этот полис, в порядке прямого возмещения убытков – страховщик сразу распознает «свой» полис и может обратиться в полицию.

Еще один важный момент, если полис поддельный - он не страхует гражданскую ответственность, а значит, есть вероятность привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ со штрафом 800 рублей.

Как проверить подлинность полиса ОСАГО?

Это можно сделать на сайте Российского союза автостраховщиков.

Где лучше приобретать полис ОСАГО в 2024

Найти официальные сайты компаний, которые продают полисы ОСАГО, можно на сайте Российского союза автостраховщиков. Но для того, чтобы выбрать наиболее выгодное для себя предложение нужно внимательно прочитать условия договора о страховании и сделать предварительный расчет стоимости полиса на сайте страховой компании. Впрочем, мы уже сделали это за вас и публикуем самые выгодные предложения от наиболее надежных игроков на рынке с хорошей репутацией и положительными отзывами автовладельцев.

Самые выгодные и интересные предложения по ОСАГО в 2024 году

1. Ингосстрах – рассчитать стоимость ОСАГО

Полис можно купить онлайн не выходя из дома;

не выходя из дома; Поддержка 24/7 . Можно позвонить по телефону, написать в онлайн-чате на сайте или в мессенджерах;

. Можно позвонить по телефону, написать в онлайн-чате на сайте или в мессенджерах; Сообщить о ДТП и отслеживать статус урегулирования можно в приложении IngoMobile.

Любопытный факт: согласно исследованиям компании, клиенты «Ингосстраха» чаще всего рождены в 80-х и носят фамилию Иванов.

2. Tinkoff – рассчитать стоимость ОСАГО

Купить полис ОСАГО на легковое авто можно во всех регионах РФ – без очередей и визита в офис.

ОСАГО с кэшбэком до 10%.

Мини-каско – покрывает расходы на ремонт машины после аварии, если владелец полиса не является виновником аварии, а сам виновник ДТП установлен.

3. АльфаСтрахование – рассчитать стоимость ОСАГО

Возможность покупки электронного полиса Е-ОСАГО на сайте или в мобильном приложении в любое удобное время 24/7 без затрат времени и средств на дорогу в филиал.

на сайте или в мобильном приложении в любое удобное время 24/7 без затрат времени и средств на дорогу в филиал. Возможность оформления классического полиса на бумажном носителе.

4. Согласие – рассчитать стоимость ОСАГО

Тут можно оформить ОСАГО не только на автомобиль, но и на мотоцикл. Причем в компании выяснили, какие мотоциклы относятся к наиболее рискованным. Согласно статистике прошлого года, к ним относятся KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW, а также спортивные модели с мощным мотором. Они в страховании будут дороже. Страховые тарифы на другие модели, которые предполагают не очень быструю езду – например, Honda Gold Wing и прочие – значительно ниже.

5. МТС Страхование – рассчитать стоимость ОСАГО

Кроме МТС ОСАГО компания предлагает страхование ипотеки, квартиры, путешественников и питомцев.

На страховом маркетплейсе от МТС также можно сравнить цены нескольких страховых компаний и купить полис онлайн.

6. РЕСО Страхование – рассчитать стоимость ОСАГО

Понятный и удобный интерфейс сайта, который позволяет за несколько минут настроить и оформить нужный полис онлайн.

сайта, который позволяет за несколько минут настроить и оформить нужный полис онлайн. Есть страхование от невыезда за границу в отпуск.

7. Ренессанс Страхование Авто – рассчитать стоимость ОСАГО

В этом году компания стала участником программы «LADA страхование». Теперь покупатели LADA могут оформить полис каско и ОСАГО этой страховой компании в салонах официальных дилеров бренда.

Любопытный факт: согласно исследованию компании, самый аварийно-опасный месяц в году – март (30,2%), что почти в 1,5 раза выше, чем зимой (20,9%). А наименьшая средняя частота ДТП – осенью (19,2%), посчитали эксперты компании.

Лайфхак: как сравнить стоимость полиса ОСАГО в разных страховых компаниях?

Приведем самые надежные онлайн-сервисы по выбору самого выгодного предложения – как пользоваться, сколько можно сэкономить:

1. Cherehapa (для туристов)

Онлайн-сервис покупки туристических страховок работает с 2008 года. Он предоставляет возможность выбора варианта страховок с учетом пребывания в конкретной стране. Например, в Таиланде и Индии сложная ситуация на дорогах и много водителей, не соблюдающих правила дорожного движения. Поэтому для поездки в эти страны актуальна медстраховка для передвижения на мотоцикле или мопеде. Купить полис на сайте сервиса можно из любой точки мира.

Площадка предоставляет возможность рассчитать стоимость полиса сразу в нескольких страховых компаниях. Также на сайте учтены рейтинги компаний-страховщиков.

В разделе «Страхование» можно выбрать лучшие страховые продукты ведущих компаний страны. Также здесь публикуются самые актуальные новости по российскому страховому рынку, собрана информация по крупнейшим страховым компаниям. Можно ознакомиться с народным рейтингом страховых компаний, подготовленным по отзывам активных пользователей портала.

Где лучше приобретать полис каско?

Каско – добровольное страхование автомобиля от повреждений и угона.

Все вышеперечисленные компании помимо ОСАГО предложат и полис каско. Если все же решились на покупку полиса каско, рекомендуем присмотреться к компании Zetta Страхование – рассчитать стоимость каско. У них широкий перечень страховых рисков: пожар, взрыв, стихийное бедствие и даже повреждения от действий животных. Среди прочих преимуществ отметим:

Выплаты без учета износа деталей автомобиля;

деталей автомобиля; Скидка на каско до 50% при переходе из другой страховой компании.

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