Эксперт Шкуматов: выгодно ли оформлять ОСАГО на один день
Краткосрочный полис ОСАГО, который россияне получили возможность оформлять на период от одного дня до трех месяцев, может быть полезен гражданам, которые пользуются машинами редко, считает глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Он предположил, что такой полис будет актуален для людей, которые в выходные выезжают на дачу. Шкуматов считает, что категорий граждан, желающих купить такой полис, немало. «Начиная от таксистов, заканчивая дачниками», – пояснил эксперт.
Он также заметил, что по закону ограничений на использование краткосрочных полисов ОСАГО не предусмотрено. Эксперт пояснил, что однодневный полис – это механизм, позволяющий создать сервис в привычном для пользователя виде подписки. Полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не могут стоить дороже обычного годового полиса, заявил Шкуматов.
Автовладельцы со 2 марта текущего года могут оформлять ОСАГО сроком на один день. Ранее получить полис на срок менее года можно было лишь в исключительных случаях: к примеру, на ТС, зарегистрированное в другой стране.
- Ранее эксперт «За рулем» посоветовал автомобилистам «раскачивать» стеклоочистители.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Радио 1»
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль