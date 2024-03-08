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Эксперт Шкуматов: выгодно ли оформлять ОСАГО на один день

Петр Шкуматов: Краткосрочные ОСАГО интересны дачникам и таксистам

Краткосрочный полис ОСАГО, который россияне получили возможность оформлять на период от одного дня до трех месяцев, может быть полезен гражданам, которые пользуются машинами редко, считает глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

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Он предположил, что такой полис будет актуален для людей, которые в выходные выезжают на дачу. Шкуматов считает, что категорий граждан, желающих купить такой полис, немало. «Начиная от таксистов, заканчивая дачниками», – пояснил эксперт.

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Он также заметил, что по закону ограничений на использование краткосрочных полисов ОСАГО не предусмотрено. Эксперт пояснил, что однодневный полис – это механизм, позволяющий создать сервис в привычном для пользователя виде подписки. Полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не могут стоить дороже обычного годового полиса, заявил Шкуматов.

Автовладельцы со 2 марта текущего года могут оформлять ОСАГО сроком на один день. Ранее получить полис на срок менее года можно было лишь в исключительных случаях: к примеру, на ТС, зарегистрированное в другой стране.

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Источник: «Радио 1»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:из архива «За рулем!»
Количество просмотров 1
08.03.2024
Фото:из архива «За рулем!»
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