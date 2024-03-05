Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам
Китайские минивэны специфичны. На родине их используют в качестве альтернативы представительским седанам. Поэтому у них и соответствующая компоновка: два навороченных кресла на втором ряду со всеми удобствами вплоть до массажера, скромный диван за ними и нулевая трансформация салона.
Geely Okavango спроектирован иначе.
Вэн плюс кроссовер
Формой кузова Okavango больше напоминает кроссовер, нежели минивэн. Хотя от кроссовера – только неброские накладки из некрашеного пластика.
Полный привод конструктивно не предусмотрен, хотя задняя подвеска независимая. Клиренс – всего 175 мм. Двери сделаны по-легковому – они не прикрывают пороги.
Производитель позиционирует Okavango как кроссвэн. Хотя по концепции этот Geely больше похож на легковой универсал.
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Вместительный
По меркам вэна салон у Okavango невысокий. Нет и прохода между передними сиденьями.
Зато второй ряд правильный – с тремя отдельными креслами. Они регулируются по длине, но угол наклона спинок фиксированный.
Плюс два места на галерке. При необходимости в Okavango можно сносно разместить семерых взрослых, если сидящие посередине пассажиры сдвинутся вперед.
Удобен, но не для всех
Сложенное среднее сиденье на втором ряду не заменит центральный подлокотник: спинка ложится низко – облокачиваться неудобно, да и на ее тыльной стороне нет ни органайзера, ни подстаканников.
Сидящий на этом месте пассажир может почувствовать себя обделенным и по другим причинам: обогрева не предусмотрено, кресло уже, чем крайние.
Мотор и шасси
Везет кроссвэн тот же силовой агрегат, что установлен и на новом Geely Atlas. Правда, на Атласе двухлитровый 200-сильный турбомотор лучше подружен с 7-ступенчатым преселективом. На Okavango чувствуются задержки при нажатии газа.
Возможно, это сделали намеренно: все же машина семейная, спокойная. Тогда стоило помягче настроить и подвеску. А то она чересчур подробно передает профиль дороги. Хотя энергоемкость у шасси достаточная.
Брать будете?
Прежде у нас самым дешевым автомобилем для большой семьи был Ларгус. Сейчас получается, что Geely Okavango оказывается одним из самых доступных семиместных авто: без учета спецпредложений он стоит 3,45-3,6 млн рублей.
Его удобства первыми оценят те, кто часто возит много людей. Если ездить максимум вчетвером, то преимущества автомобиля вы вряд ли ощутите в полной мере.
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