3 претензии к семейной Ладе (честные отзывы)

Больше всего нареканий вызывают модернизированный восьмиклапанный мотор, эргономика и шумоизоляция. А ведь именно эти обновления должны были стать главными «козырями» рестайлинговой модели Lada Largus!

Салон: третий ряд удобнее второго

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Комфорт во втором ряду обновленного Ларгуса зависит от комплектации. В базовой версии установлен не самый удобный сплошной диван с цельной спинкой. В дорогих комплектациях — разделенные задние сиденья с нишами для пластиковых ремней безопасности. Начиная с версии Comfort есть и третий ряд.

«На задних местах пространства маловато. Дети размещаются без вопросов, а взрослым приходится не очень удобно. Понятно, что это сделано ради »втрамбовывания” третьего ряда сидений, но в пятиместном варианте хотелось бы отодвинуть второй ряд чуть-чуть назад», — считает владелец Василий из Хабаровска.

«Второй ряд стоит слишком близко к первому. При такой базе могли бы и на сантиметров 5 хотя бы назад сдвинуть, — согласен с ним владелец с ником Alexander. — Третий ряд, конечно, очень просторен. Для двоих человек сзади места более чем достаточно».

На третьем ряду просторнее, чем во многих семиместных автомобилях, — тут неплохо разместятся даже двое взрослых. Второй ряд кажется теснее — сидящий за рослым водителем пассажир упирается коленями в спинку кресла.

Водителю комфортно?

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Садиться в обновленный Ларгус удобно — благодаря высокому клиренсу и достаточно высоким сиденьям. Но форму кресла водители по-прежнему ругают.

«Проблемы с посадкой остались, — считает Василий из Хабаровска. — Либо типично »жигулевская” (коленки уши греют), либо руль кончиками пальцев держать. Очень не хватает регулировки по вылету. Самое загадочное то, что в дальней дороге к этому как-то приспосабливаешься, и, когда вылезешь из-за баранки, позвоночник в штаны не сыпется».

«Сиденья, конечно, далеки от совершенства. Те, кто эти сиденья делал, видимо, слова „эргономика“ не слышали. Складывается впечатление, что спинка сиденья только до середины спины. Зачем было делать такой прогиб, непонятно. Странная и компоновка машины — сидишь слишком близко к лобовому стеклу», — согласен владелец с ником Alexander.

«Обзорность отличная, регулировка кресла слабая. Поэтому мой совет: в автосалоне сразу разберитесь, получается ли у вас найти удобную посадку в салоне или нет. Мне нормально, а вот жене низковато кресло», — рекомендует Роман М.

Эргономические причуды исправили?

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Звуковой сигнал на руле от Весты теперь расположен традиционно. Блоки управления стеклоподъемниками — на двери. Сделать водительское место более комфортным должен был и длинный подлокотник, но он понравился не всем. И самая главная претензия — пользоваться климатом, мультимедиа и рядом других опций по-прежнему неудобно.

«Руль с удобным хватом, звуковой сигнал расположен традиционно. Над небольшим ящиком для вещей на магните есть длинный подлокотник. Он абсолютно не регулируется, но я к нему как-то приспособился. А вот пользоваться мультимедийной системой и климатом неудобно», — пишет Павел Новиков.

«Подголовник к затылку не прилегает. Хотя кресло и регулируется во всех направлениях, но некомфортное. И они еще впихнули подлокотник! Уважаемые производители, как с подлокотником снимать с ручника? А переключать передачи при езде по городу? На трассе его, конечно, можно использовать. Но все равно узко!» — возмущается владелица Татьяна.

Блок управления отоплением и вентиляцией такой же, как у Renault Duster. Выглядит несовременно, зато прост по конструкции и функционален. Только вот из-за обратного уклона центральной консоли пользоваться им неудобно.

«Блок управления климатом на том же неудобном месте — внизу „бороды“, с тем же обратным наклоном», — отмечает Дмитрий Валерьевич.

«Ручки управления обдувом неудобны в пользовании во время движения, а джойстик зеркал — вообще под ручником», — добавляет владелец с ником 23409645 из Санкт-Петербурга.

Интерьер на обновленном Ларгусе выглядит куда привлекательнее, чем на предшественнике. Да и эргономике стала лучше. Например, кнопки обогрева сидений переехали на видное место — на центральную панель.

Продолжение — на следующей странице.