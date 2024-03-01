Новый «старый» Ларгус и другие новинки весны-2024 – топ-6 в России

«За рулем» рассекретил новые модели, которые появятся у нас в ближайшее время

Продажи автомобилей практически вернулись на докризисный уровень. Ушедшие западные компании заместили китайцы – количество марок из Поднебесной уже приближается к двум десяткам и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Другой тренд – расширение модельного ряда. Компании, некогда имевшие в своем портфеле две-три модели, теперь предлагают десяток.

Российские марки тоже проявляют активность. В скором времени появится УАЗ Патриот с дизелем и 6-ступенчатой механикой. Возможно, грядущей весной мы увидим и рестайлинговый Аурус Сенат.

Но это пока лишь намерения. А вот вполне реалистичные планы.

Лада Ларгус

После февраля 2022 года АВТОВАЗ остановил производство – не было комплектующих. Через несколько месяцев на конвейер вернулась Гранта, потом – Нивы с Вестой.

На импортозамещение Ларгуса потребовалось более двух лет: его перезапуск запланирован на май. Причем если прежде он сходил с конвейера в Тольятти, то сейчас производство перенесли на завод в Ижевск.

Принципиальных изменений в конструкции не будет. Кузов – фургон или пассажирский универсал, в салоне – пять или семь мест. Под капотом установлены двигатели 1.6 — восьмиклапанные (90 л.с.) или шестнадцатиклапанные (106 л.с.).

Новинкой станет модификация на электротяге. Автомобиль приводит в движение синхронный 150-сильный электромотор, который получает энергию от двухмодульной (одна часть располагается под капотом, другая – за задним сиденьем) тяговой батареи емкостью 60 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 400 км.

Голубые вставки на кузове – верный признак электрической версии Ларгуса.

GAC M8

Компания из Гуанчжоу – одна из немногих, что предлагает в России полноразмерные минивэны. До недавних пор в этой нише выступал GN8, a сейчас ему на смену приходит М8. По габаритам «восьмерка» превзошла предшественника – длина кузова составляет 5212 мм.

Неудивительно, что при таких размерах в салоне разместили три ряда сидений с компоновкой 2 + 2 + 3. В стандарте на втором ряду установлены два капитанских кресла с индивидуальными регулировками, функциями массажа и выдвижными оттоманками, позволяющими расположиться, как в бизнес-классе самолета. С авиалайнерами роднит и наличие складных столиков.

Двигатель хорошо знаком по кроссоверу GS8. Это двухлитровая турбо-«четверка» мощностью 231 л.с. Мотору ассистирует 8-ступенчатый автомат – многие отнесут это к разряду преимуществ.

На M8 уже объявлены предварительные цены: 5,5-6,5 млн рублей.

Haval H3

Марка Haval продолжает уплотнять модельный ряд. Новый Н3 (в Китае носит название Cool Dog) длиной 4520 мм займет место между Джолионом и Dargo. В духе последнего «трешка» и оформлена: угловатые формы в сочетании с круглыми фарами.

Салон выполнен в более продвинутом стиле, нежели у упомянутых моделей. В частности, вместо круглой шайбы управления трансмиссией (7-ступенчатый робот с «мокрыми» сцеплениями) тут установлен футуристичный селектор-рукоятка, который мы видели в дорогих внедорожниках Tank.

Меломанам понравится звучание 18 динамиков JVC, которые разработчики умудрились рассредоточить по небольшому салону.

В основе Н3 лежит хорошо известная модульная платформа L.E.M.O.N. Она подразумевает сочетание с полноприводной трансмиссией (в базе ведущими будут передние колеса). Заявленный дорожный просвет – 196 мм.

По двигателям конкретики нет. С большой долей вероятности под капот поставят полуторалитровый 150-сильный турбомотор.

Круглые фары для кроссоверов марки Haval постепенно становятся фирменной чертой. Теперь их примерил и H3.

JAC T9

JAC в России, похоже, делает ставку на пикапы. Сейчас в гамме есть две модели: Т8 и Т8 Pro. Нынешней весной к ним присоединится еще и Т9. По индексу понятно, что позиционироваться она будет как флагманская.

Дизайн импозантный: трехъярусный головной свет в этом сегменте встретишь не часто. Особенно внушительно Т9 смотрится в растянутом до 5,6 м варианте (длина стандартной машины – 5,3 м).

Дизельный и бензиновый моторы известны по Т8 и Т8 Pro. Однако если пикапы «восьмого» семейства предлагают исключительно с механической коробкой передач, то на Т9 будет устанавливаться автомат.

В продаже T9 появится в конце весны – сейчас он еще проходит сертификацию.

Jetour T2

Год назад в России представили марку Jetour. Самой яркой моделью оказался кроссовер Т2 (тогда его называли Traveller). Автомобиль привлекал внимание «квадратным» дизайном и имиджем брутального внедорожника. Но после официальной премьеры выяснилось, что конструктивно это типичный кроссовер с несущим кузовом и независимыми подвесками.

Полный привод с муфтой подключения задних колес устанавливается по умолчанию. Водитель может выбрать один из семи режимов движения (в зависимости от этого меняются настройки ездовой электроники). Клиренс – солидные 220 мм.

Анонсированный в Китае мотор 1.6 в России пока недоступен – к нам везут исключительно 2.0 мощностью 245 л.с. Ассистирует двигателю семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Официально цены на T2 не объявили, но дилеры их уже огласили: от 3 759 000 до 3 999 000 рублей.

DFSK ix7

Этот кроссовер – флагман в модельном ряду Дунфена. Длина составляет 4930 мм, ширина – 1935 мм. Внушительные размеры позволили разместить в салоне три ряда сидений.

Интерьер по китайским меркам консервативен: классическая аналоговая приборка и привычные аппаратные кнопки вместо сенсорных.

«Семерка» привлекает внимание и технической начинкой. В качестве стандартного оборудования в ее распоряжении будет полноприводная трансмиссия с муфтой подключения задних колес. Причем ее можно заблокировать (при скорости до 40 км/ч), что в китайских машинах встречается редко.

В связке с двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с. работает классический шестиступенчатый автомат.

DFSK ix7 доступен исключительно в комплектации Journey. Цена уже объявлена – 3 990 000 рублей.

Еще один китайский кроссовер будут собирать в России. Какой? Читайте тут