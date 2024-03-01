Новый «старый» Ларгус и другие новинки весны-2024 – топ-6 в России
Продажи автомобилей практически вернулись на докризисный уровень. Ушедшие западные компании заместили китайцы – количество марок из Поднебесной уже приближается к двум десяткам и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.
Другой тренд – расширение модельного ряда. Компании, некогда имевшие в своем портфеле две-три модели, теперь предлагают десяток.
Российские марки тоже проявляют активность. В скором времени появится УАЗ Патриот с дизелем и 6-ступенчатой механикой. Возможно, грядущей весной мы увидим и рестайлинговый Аурус Сенат.
Но это пока лишь намерения. А вот вполне реалистичные планы.
Лада Ларгус
После февраля 2022 года АВТОВАЗ остановил производство – не было комплектующих. Через несколько месяцев на конвейер вернулась Гранта, потом – Нивы с Вестой.
На импортозамещение Ларгуса потребовалось более двух лет: его перезапуск запланирован на май. Причем если прежде он сходил с конвейера в Тольятти, то сейчас производство перенесли на завод в Ижевск.
Принципиальных изменений в конструкции не будет. Кузов – фургон или пассажирский универсал, в салоне – пять или семь мест. Под капотом установлены двигатели 1.6 — восьмиклапанные (90 л.с.) или шестнадцатиклапанные (106 л.с.).
Новинкой станет модификация на электротяге. Автомобиль приводит в движение синхронный 150-сильный электромотор, который получает энергию от двухмодульной (одна часть располагается под капотом, другая – за задним сиденьем) тяговой батареи емкостью 60 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 400 км.
GAC M8
Компания из Гуанчжоу – одна из немногих, что предлагает в России полноразмерные минивэны. До недавних пор в этой нише выступал GN8, a сейчас ему на смену приходит М8. По габаритам «восьмерка» превзошла предшественника – длина кузова составляет 5212 мм.
Неудивительно, что при таких размерах в салоне разместили три ряда сидений с компоновкой 2 + 2 + 3. В стандарте на втором ряду установлены два капитанских кресла с индивидуальными регулировками, функциями массажа и выдвижными оттоманками, позволяющими расположиться, как в бизнес-классе самолета. С авиалайнерами роднит и наличие складных столиков.
Двигатель хорошо знаком по кроссоверу GS8. Это двухлитровая турбо-«четверка» мощностью 231 л.с. Мотору ассистирует 8-ступенчатый автомат – многие отнесут это к разряду преимуществ.
Haval H3
Марка Haval продолжает уплотнять модельный ряд. Новый Н3 (в Китае носит название Cool Dog) длиной 4520 мм займет место между Джолионом и Dargo. В духе последнего «трешка» и оформлена: угловатые формы в сочетании с круглыми фарами.
Салон выполнен в более продвинутом стиле, нежели у упомянутых моделей. В частности, вместо круглой шайбы управления трансмиссией (7-ступенчатый робот с «мокрыми» сцеплениями) тут установлен футуристичный селектор-рукоятка, который мы видели в дорогих внедорожниках Tank.
Меломанам понравится звучание 18 динамиков JVC, которые разработчики умудрились рассредоточить по небольшому салону.
В основе Н3 лежит хорошо известная модульная платформа L.E.M.O.N. Она подразумевает сочетание с полноприводной трансмиссией (в базе ведущими будут передние колеса). Заявленный дорожный просвет – 196 мм.
По двигателям конкретики нет. С большой долей вероятности под капот поставят полуторалитровый 150-сильный турбомотор.
JAC T9
JAC в России, похоже, делает ставку на пикапы. Сейчас в гамме есть две модели: Т8 и Т8 Pro. Нынешней весной к ним присоединится еще и Т9. По индексу понятно, что позиционироваться она будет как флагманская.
Дизайн импозантный: трехъярусный головной свет в этом сегменте встретишь не часто. Особенно внушительно Т9 смотрится в растянутом до 5,6 м варианте (длина стандартной машины – 5,3 м).
Дизельный и бензиновый моторы известны по Т8 и Т8 Pro. Однако если пикапы «восьмого» семейства предлагают исключительно с механической коробкой передач, то на Т9 будет устанавливаться автомат.
Jetour T2
Год назад в России представили марку Jetour. Самой яркой моделью оказался кроссовер Т2 (тогда его называли Traveller). Автомобиль привлекал внимание «квадратным» дизайном и имиджем брутального внедорожника. Но после официальной премьеры выяснилось, что конструктивно это типичный кроссовер с несущим кузовом и независимыми подвесками.
Полный привод с муфтой подключения задних колес устанавливается по умолчанию. Водитель может выбрать один из семи режимов движения (в зависимости от этого меняются настройки ездовой электроники). Клиренс – солидные 220 мм.
Анонсированный в Китае мотор 1.6 в России пока недоступен – к нам везут исключительно 2.0 мощностью 245 л.с. Ассистирует двигателю семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.
DFSK ix7
Этот кроссовер – флагман в модельном ряду Дунфена. Длина составляет 4930 мм, ширина – 1935 мм. Внушительные размеры позволили разместить в салоне три ряда сидений.
Интерьер по китайским меркам консервативен: классическая аналоговая приборка и привычные аппаратные кнопки вместо сенсорных.
«Семерка» привлекает внимание и технической начинкой. В качестве стандартного оборудования в ее распоряжении будет полноприводная трансмиссия с муфтой подключения задних колес. Причем ее можно заблокировать (при скорости до 40 км/ч), что в китайских машинах встречается редко.
В связке с двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с. работает классический шестиступенчатый автомат.
- Еще один китайский кроссовер будут собирать в России. Какой? Читайте тут
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .