«Китаец» на замену Рейндж Ровера: бюджетный люкс

«За рулем» протестировал кроссовер GAC GS8 стоимостью от 3 799 700 рублей

Что изменилось?

Второе поколение кроссовера GAC GS8 изрядно подросло по всем направлениям: база удлинилась с 2800 до 2920 мм, длина кузова выросла с 4835 до 4980 мм.

По габаритам GS8 сравним с Рейндж Ровером. Да и внешне на фоне «англичанина» не блекнет. Рубленые формы, коими отличался предшественник, стали еще более выраженными. А колеса теперь 20‑дюймовые.

И очень идет этой машине нефритовый окрас кузова. Почти что British Racing Green… Любителям китайских машин, которые не млеют перед европейской техникой, должно зайти. А таких немало: GS8 на всех желающих не хватает, чем и пользуются дилеры, накручивая к официальной цене от 500 тысяч рублей до миллиона.

Внедорожные повадки

Когда мы взяли GS8, снегопад в считаные часы завалил улицы и дворы. Тем лучше – можно оценить внедорожные способности. И они мне понравились. Помнится, у предшественника неважно работала имитация межколесных блокировок: на скользкие подъемы он мог забираться только с хода.

С новыми настройками ездовой электроники GAC с легкостью берет заметенные подъемы. Кстати, в этих условиях лучше себя проявил режим «Грязь», а не «Снег» – с ним как-то увереннее.

На пользу пошло и увеличение клиренса: моя рулетка показала 190 мм вместо прежних 170 мм. При полной загрузке производитель декларирует просвет 160 мм, но мы машину так не навьючивали.

Нефритовый окрас кузова – почти что British Racing Green, очень идет этой машине

И если раньше простые GS8 были с передним приводом, то теперь трансмиссия 4×4 с межосевой муфтой BorgWarner входит в базовое оснащение.

В плавности хода случился заметный прогресс. Поперечные стыки, рельсовые пути, «лежачие полицейские» преодолеваются «без шума и пыли». Для «китайцев» это нехарактерно. Только на гребенке GS8 не в своей тарелке – ловит резонанс.

В активе и завидный акустический комфорт. Мотора на холостых не слышно, да и на ходу он едва уловим. Не допекают аэродинамические шумы. А о том, что на красивые двухцветные колеса обуты шипованные шины, я узнал только когда вышел из машины – цоканья совсем не слышно. Мешало только поскрипывание льда на стеклянной крыше – но когда он растаял, проблема ушла сама собой.

Про мотор

Турбомотор 4820J1 примечателен чугунным блоком цилиндров, цепным приводом ГРМ, непосредственным впрыском топлива под давлением 350 бар.

Двигатель длинноходный: диаметр цилиндра – 83 мм, ход поршня – 92 мм. Объем заливаемого масла – 4,5 л. Для российского рынка мотор дефорсировали с 252 до 231 л. с. Максимальные 400 Н·м крутящего момента доступны в диапазоне 1750–4000 об/мин, однако уже при 1200 об/мин мотор выдает 68% тяги.

Динамика, расход, управляемость

В Китае двухлитровый турбомотор развивает 252 л. с. На статической презентации говорили, что в России будет мощность 248 сил. А когда машина поступила в продажу, данные вновь поменялись – 231 л. с. Но это всё равно заметно больше прежних 190 лошадей. Отсюда и прогресс по разгонной динамике: сотня мне покорилась за 9,5 с вместо былых 10,1.

Мотор почти целиком накрыт пластиковым кожухом. Доступ к аккумулятору и горловине бачка с незамерзайкой (3 литра) – через лючки, но к расширительному бачку доступ оставлен открытым.

Двигатель тащит мощно, тяги хватает всегда. Но особый респект восьмиступенчатому автомату Aisin – тасует передачи незаметно, аки фокусник. Переключения почти неощутимы. Расход топлива умеренный. В городе сгорает 11,5 л/100 км, на трассе 8, а в среднем выходит десятка. Неплохо для такого великана!

Спокойному водителю управляемость понравится: едет GS8 уверенно, с достоинством. Если пожелаете взвинтить темп, то машина ваш порыв не поддержит – в повороты заходит неохотно, кренится. Хотя информативность руля очень даже ничего.

Через меню можно менять степень помощи электроусилителя руля. Оптимальный пресет – «Комфорт». «Спорт» излишне тугой, а «Свет» совсем уж невесомый. Почему «Свет»? Потому что так перевели слово Light (правильное значение – легкий).

А что не так?

То и дело запотевают окна – это беда многих китайских машин. Радио ревет громко – уже на первой «скорости» регулятора громкости не шепчет, а играет так, что можно дальше не прибавлять. Дворники поднимаются только после перевода в сервисный режим (через меню) – во время снегопада выскочить на светофоре и отряхнуть щетки не успеешь.

Виртуальная приборка оформлена небанально, однако трипкомпьютер не слишком богат на информацию. Селектор причудливой формы на удивление хорошо ложится в руку. Расположение кнопки «Паркинга» Р исключает случайное ее нажатие.

Салон по качеству отделки – сильно выше среднего по сегменту уровня. Помимо черной обивки, можно выбрать бежевую или ­темно-зеленую.

Логика управления климат-контролем на высоте. Жаль, на эффективности его ­работы это не отражается. Всё управление обогревами – через экран медиа­системы.

Пассажирам понравится?

В салоне сразу возникает ощущение очень большой машины. Третий ряд отнюдь не детский – места много.

Передние сиденья подкупают выверенной формой и широкими диапазонами регулировок. Кнопки «Босс» – прерогатива двух самых богатых комплектаций. Второй ряд привечает обилием пространства. Сиденья сдвигаются вперед-назад, спинки регулируются по наклону. Для полного счастья пассажирам не хватает разве что отдельной медиасистемы. Отдельный блок управления климат-контролем – во всех без исключения комплектациях GS8.

А уж второй и вовсе бизнес-классовый. Просторище! Есть продольная регулировка, меняется угол наклона спинок. Хороший сервис обеспечивают свой пульт управления «погодой» (климат-контроль трехзонный), обогрев сидений, центральный подлокотник, пара USB-разъемов.

Под стать и передний ряд. Добротные материалы, грамотный подбор фактур, ниточные зазоры, удобные сиденья – вполне европейский уровень.

Третий ряд тут не для галочки: взрослые пассажиры среднего роста усядутся с комфортом. На потолке – диодная подсветка, воздуховоды… Багажник с поднятым третьим рядом не шибко просторен. Но спинки третьего ряда легко складываются электроприводом. Поверхность плоская, без ступенек. Отдельное мерси за розетку на 12 В.

До недавних пор среди китайцев в сопоставимом форм-факторе GS8 можно было бы назвать обладателем лучшего интерьера. Однако в декабре начались продажи модернизированного кроссовера Exeed VX с кардинально переработанным салоном. Надо бы устроить им очное сравнение.

GAC GS8 2023. Цена в России от 3 799 700 ₽

Просторный и хорошо отделанный салон, акустический комфорт Тяжеловесная поступь, запотевающие окна

GAC GS8

Длина / ширина / высота / база 4980 / 1950 / 1780 / 2920 мм

4980 / 1950 / 1780 / 2920 мм Снаряженная / полная масса 2030 / 3556 кг

2030 / 3556 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 170 кВт / 231 л. с. при 5250 об/мин 400 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 170 кВт / 231 л. с. при 5250 об/мин 400 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,0 с

9,0 с Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 65 л

АИ‑92–95 / 65 л Средний расход топлива 9,0 л / 100 км

9,0 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8