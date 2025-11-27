Гран-при
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
27 ноября
«Автостат»: продажи пикапов с пробегом в России...
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
27 ноября
Дан старт самой престижной автомобильной премии...
Nissan Teana
27 ноября
Дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei
В Гуанчжоу состоялась премьера нового Nissan...

Призы Гран-при «За рулем» 2026

Главная особенность самой престижной в России автомобильной премии остается неизменной: читатели «За рулем» выбирают лучшие модели среди номинантов. А мы, в свою очередь, традиционно разыгрываем среди читателей... автомобиль!

Как принять участие в розыгрыше автомобилей?

Голосуя за лучшие, на ваш взгляд, новые автомобили на российском рынке, вы автоматически становитесь претендентом на получение новой машины!

Среди всех участников опроса, которые заполнили анкету голосования, мы разыграем автомобиль Lada Iskra SW Cross.

Как долго продлится голосование?

Голосование проходит с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Когда состоится розыгрыш?

Розыгрыш автомобилей состоится 11 марта 2026 г.

Заполнить анкету Гран-при «За рулем» 2026

«За рулем»
27.11.2025 
