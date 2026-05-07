Цены на иномарки взлетят: почему зеркальный утильсбор ударит по карману российских водителей

Зеркальный утильсбор Россия-Казахстан-Беларусь в мае 2026: ставки, расчет ЕАЭС, влияние на авторынок РФ

Утилизационный сбор в странах ЕАЭС из технического платежа постепенно превратился в один из главных инструментов давления на автомобильный рынок. Весной 2026 года Россия продолжила ужесточать правила расчета сборов для машин, которые ввозятся через страны союза, а Казахстан и Белоруссия начали обсуждать ответные меры. На фоне этих решений рынок уже готовится к новому витку подорожания автомобилей.

Тема стала особенно чувствительной для России после того, как импорт через Казахстан, Армению и Киргизию превратился в один из основных каналов поставок машин. Через страны ЕАЭС в РФ везли китайские, японские, корейские и европейские автомобили, а разница в платежах позволяла покупателям экономить сотни тысяч рублей.

Именно поэтому российские власти в последние месяцы начали менять систему расчета утильсбора для автомобилей, которые оформляются внутри ЕАЭС. В Минпромторге объясняли это борьбой с обходом действующих ограничений и необходимостью «выравнивания условий» для всех участников рынка.

Почему Россия меняет правила

Сама идея утильсбора официально связана с будущей утилизацией техники. Платеж действует в России уже много лет и распространяется на легковые автомобили, грузовики, автобусы и спецтехнику. Размер зависит от категории машины, двигателя, возраста и других параметров. Но на практике утильсбор давно стал важной частью ценовой политики государства. После ухода многих западных брендов и роста доли параллельного импорта именно этот механизм начали активно использовать для регулирования рынка.

В 2025 и 2026 годах ставки продолжили расти. Параллельно ужесточались правила льготного ввоза автомобилей через страны ЕАЭС. Российские власти считают, что часть импортеров использовала союзные государства как способ сократить платежи и обойти более дорогую прямую растаможку.

Зеркальные меры в Казахстане

В Астане недовольны тем, что российские меры фактически ограничивают прежние схемы торговли внутри ЕАЭС. Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев в марте 2026 года четко обозначил позицию: «Мы зеркалим позицию Российской Федерации. Мы это делаем, чтобы развивать и отечественный автопром» .

Приказ министра экологии Ерлана Нысанбаева, подписанный в апреле, должен вступить в силу в первых числах мая — так утверждают многие эксперты рынка. Тогда при расчете утильсбора на автомобили и сельхозтехнику из России и Беларуси будет применяться повышающий коэффициент, который увеличивает платеж в десятки раз. Сейчас сбор при ввозе легкового авто в Казахстан составляет около 757 тысяч тенге (примерно 117 тысяч рублей), после изменений сумма вырастет кратно.

Власти Казахстана успокаивают: резкого скачка цен не будет, поскольку доля российских автомобилей на их рынке минимальна — 1,62% за первые два месяца 2026 года . В 2024 году из России поставили 883 авто, в 2025-м — 3088 единиц. Основные модели — бюджетные Lada Granta, Vesta, Niva, а также коммерческая техника ГАЗ и КАМАЗ. При этом бренды уже наладили локальное производство на территории Казахстана, что частично нивелирует эффект от повышения ставок.

Реакция Белоруссии

Беларусь пошла своим путем, но результат похожий. С 29 апреля 2026 года там действует новый порядок расчета для машин из ЕАЭС . Ключевое нововведение: если с даты выпуска авто таможенным органом в другой стране союза (например, в Киргизии) до подачи документа об уплате сбора в Беларуси прошло менее двух лет, ставка определяется по независимой оценке — то есть по рыночной стоимости. Только если автомобиль был зарегистрирован в стране ЕАЭС не менее двух лет, применяется стандартная ставка. Схема «быстро перегнать авто из Киргизии в Беларусь» фактически перестала работать.

Пока нельзя говорить о полноценной «торговой войне» внутри ЕАЭС, однако сам факт появления зеркальных мер показывает: единый рынок автомобилей внутри союза постепенно становится менее свободным.

Как это ударит по российскому рынку

Для российского покупателя главный эффект довольно понятен — машины продолжат дорожать. Причем рост цен будет происходить сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, снижается выгода от импорта через Казахстан, Киргизию и другие страны союза. Раньше именно эти маршруты помогали удерживать стоимость автомобилей на более приемлемом уровне.

Во-вторых, уменьшается конкуренция между каналами поставок. Чем меньше остается способов ввоза, тем легче дилерам и импортерам поднимать цены.

В-третьих, усиливается ставка на локальную сборку. Российские власти одновременно продвигают политику поддержки внутренних производств и автомобилей с высокой степенью локализации. По сути, утильсбор становится одним из ключевых инструментов этой стратегии.

Рынок уже показывает последствия подобных решений. Средняя стоимость новых автомобилей в России продолжает расти, а сами машины становятся менее доступными для массового покупателя. Эксперты все чаще говорят о том, что автомобиль постепенно превращается из обычного товара в дорогую покупку «на годы».

Какие автомобили подорожают сильнее

Наибольшее давление почувствует сегмент новых импортных автомобилей. Особенно это касается моделей, которые раньше активно завозились через страны ЕАЭС по более выгодным схемам.

В первую очередь речь идет о популярных японских кроссоверах и седанах — Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Camry, Honda CR-V, Mazda CX-5 и Subaru Forester. Именно эти машины регулярно фигурировали в статистике параллельного импорта и реэкспорта через страны ЕАЭС.

Отдельная история — праворульные автомобили с пробегом из Японии, которые массово ввозились через Киргизию и напрямую через дальневосточные порты. В 2026 году в числе самых популярных моделей оказались Honda Freed, Honda Stepwgn, Honda Fit, Toyota Yaris, Toyota Wish, Toyota Roomy и Toyota Raize. По данным «Автостата», именно Honda и Toyota сейчас формируют основную часть японского импорта в Россию.

Сложнее станет и владельцам автомобилей с моторами мощнее 160 лошадиных сил. После изменения правил льготного утильсбора под дополнительное давление попали Toyota Camry с двигателем 3,5 литра, крупные китайские кроссоверы вроде Lixiang L9, а также часть BMW, Mercedes-Benz и Hyundai, которые раньше активно завозились по альтернативным схемам.

Что будет дальше

Российские бренды и китайские марки с локальной сборкой получают дополнительные преимущества. Чем дороже становится импорт, тем сильнее позиции производителей, которые работают внутри страны.

Показательно, что даже отдельные модели, подходящие под льготные условия утильсбора, вызывают резкие всплески спроса. В 2026 году рынок уже наблюдал подобную ситуацию с некоторыми версиями Mazda CX-5, которые временно выигрывали за счет более выгодных параметров расчета сборов.

Скорее всего, 2026 год станет периодом дальнейшего ужесточения правил внутри ЕАЭС. Россия явно не собирается возвращаться к прежним схемам льготного импорта через соседние страны, а партнеры по союзу будут пытаться защищать собственные интересы. Для обычных автомобилистов это означает довольно неприятную реальность. Пространства для дешевого ввоза становится меньше, выбор постепенно сужается, а стоимость владения машиной продолжает расти.

При этом сам утильсбор все чаще воспринимается не как экологический платеж, а как скрытый налог на импорт автомобилей. Формально речь идет об утилизации техники, однако фактически именно через этот механизм сегодня регулируется весь автомобильный рынок России.