Параллельный автоимпорт жив! Какие иномарки выбирают россияне?

Минпромторг продлил параллельный импорт до конца 2026 года

Вопреки прогнозам, параллельный импорт новых автомобилей на спад не идет. Число ввезенных по этой схеме машин снизилось – со 181 тысячи штук в 2024 году до 172 тысяч в 2025‑м. Но из-за общего падения продаж на авторынке доля параимпорта выросла – с 11,5 до 12,9%!

Под параллельным импортом у нас обычно подразумевают любой неофициальный ввоз в обход дилеров – в том числе ввоз машин с оформлением на физлиц. Короче – всю «альтернативку».

За всё время с момента введения санкций таким путем к нам попали 600 тысяч новых машин. Хотя еще весной 2024 года, когда запретили беспошлинный ввоз из стран ЕАЭС, параллельному импорту предрекали скорый конец.

Потом условия еще пару раз усложнили, но цены выросли, а спрос остался.

В январе 2026 года новые машины по-прежнему ввозили не только китайских марок: 4,8% – немецких, 3,1% – японских, 4% корейских и прочих. Примерно те же 12%, несмотря на очередное повышение утилизационного сбора.

Что везут?

Естественно, то, что хорошо продается – и при этом дает достаточную прибыль. Дешевле 3,5 млн рублей в прошлом году почти ничего не предлагали. А из всех сегментов ощутимо вырос только люксовый – продажи автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini поднялись на 30%. Но лидеры продаж в «параллельном» секторе из года в год другие.

Каналы доставки принципиально не менялись. Разве что постепенно сошла к минимуму роль ОАЭ – поначалу это был значимый источник. В прошлом году около 40% «параллельных» машин пришли прямиком из Китая, 26% – через Киргизию, 13% – через Беларусь, 7% – непосредственно из Южной Кореи, 3% – из Японии. Растаможка чаще всего производилась на физлиц.

Попытки продавать бюджетные машины, в том числе экзотику из Ирана и Индии, желаемого результата не дали. Со всеми неизбежными «накрутками» (логистика, налоги, маржа продавца) получается слишком дорого для тех, кто хочет приобрести что-нибудь простенькое. За первые три года на учет в России встали более двух тысяч индийских Suzuki (производит их СП Maruti-Suzuki), но сегодня в продаже их нет.

Любую модель любой марки многие продавцы готовы привезти «под заказ» – с определенной предоплатой. Такая схема не очень популярна: смущает риск отдать деньги и ничего не получить. Предпочтительнее живой автомобиль в салоне, даже если он дороже.

Самые популярные марки и модели параимпорта

За весь период параллельного импорта с весны 2022 года самыми популярными моделями стали китайские кроссоверы Geely Monjaro и Li L7. Их продолжали ввозить «параллельно» и после старта официальных продаж.

Если считать без них, то в 2023 году больше всего ввезли седанов Jetta VA3 (аналог Volkswagen Jetta), в 2024‑м – кроссоверов Hyundai Tucson. В топе 2025 года – Toyota RAV4 и Camry.

Лидеры «параллельных» ­продаж 2025 года среди марок:

Также в топ‑10 из года в год входят Hyundai, Kia, Mazda и Volkswagen.

Как пойдет дальше?

С января 2026 года власти Китая ограничили экспорт новых машин, оформляемых как подержанные, – с минимальным пробегом «от завода до дилера». А именно так они в большинстве пересекали границу. По новым правилам, купленная в Китае машина должна оставаться на внутреннем рынке не менее 180 дней.

По большому счету, это не страшно: горячие новинки китайского рынка появятся у нас не сразу, а с полугодовой задержкой. Хотя кто-то должен держать эти машины и полгода «морозить» деньги – значит, станет дороже.

Гораздо сильнее на процесс повлияет обновленный утильсбор и «барьер 160 л. с.» (отмена льготного утильсбора для машин с двигателями мощностью свыше 160 л. с.).

Раньше их можно было оформить по копеечной ставке, теперь к цене добавится минимум 900 тысяч рублей, а для 500‑сильных моделей – свыше 3 млн рублей.

Возможно, и это слабо отразится на предпочтениях состоятельных людей, но не очень состоятельных у нас гораздо больше.

Пока что Минпромторг продлил параллельный импорт только до конца этого года, хотя от Минэкономразвития прозвучало предложение сделать «временный механизм» постоянной мерой.