Эти японские кроссоверы не попали под новый утильсбор

Топ-5 японских кроссоверов с льготным утилизационным сбором

С 1 января 2026 года в России произошел очередной рост утилизационного сбора. Особенно сильно повышение коснулось автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Тем не менее, на российском рынке еще доступны модели с мотором до 160 л. с. Для этих транспортных средств предусмотрен льготный утилизационный сбор. Это делает их покупку более выгодной для потребителей.

Мы подготовили подборку из пяти японских кроссоверов, которые соответствуют требованиям по мощности двигателя и подпадают под льготный утилизационный сбор.

Mitsubishi Outlander

Это кроссовер с 2-литровым мотором мощностью 146 л. с. и вариатором, привод передний. Стоимость 3 150 000 рублей.

Mazda CX-50

Под капотом этого авто двигатель объемом 2 л и мощностью 155 л. с., АКП 6. Привод передний. Цена составляет 4 547 600 рублей.

Mazda CX-5

Это автомобиль с 2-литровым двигателем мощностью 150, 155 или 156 л. с., шестиступенчатым автоматом. Привод передний или полный, стоимость 3 850 000 рублей.

Suzuki Jimny

Этот кроссовер укомплектован мотором объемом 1,5 л и мощностью 102 л. с. Коробка передач – четырехступенчатый автомат. Привод полный, цена 3 600 000 рублей.

Honda Vezel

Под капотом этого авто установлен мотор рабочим объемом 1,5 л и мощностью 124 л. с.; коробка передач – вариатор; привод передний. Цена 4 490 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

Источник:  Autonews
