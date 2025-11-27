Экология
Как поменяются цены после повышения утильсбора — показываем на примере!

«За рулем» рассказал об изменении цен на Skoda Kodiaq после повышения утильсбора

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов показал на видео новейший Skoda Kodiaq второго поколения в версии Sportline.

Это богатая комплектация с 2-литровым 190-сильным турбомотором и полным приводом. В салоне – двухзонный климат, алькантара и масса фишек, в том числе и фирменных шкодовских «simply clever». Важная деталь: это не Китай. Машина – в европейском исполнении, но подсобранная в Казахстане, сообщает Виноградов. Поэтому тут нет проблем с русификацией или другими нюансами, которые свойственны машинам китайской сборки.

Актуальные цены на такие Кодиаки в России – от 5 до 5,5 млн рублей. А сколько придется отдать за эту машину после повышения утильсбора?

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Иннокентий Кишкурно
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9