Как поменяются цены после повышения утильсбора — показываем на примере!

«За рулем» рассказал об изменении цен на Skoda Kodiaq после повышения утильсбора

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов показал на видео новейший Skoda Kodiaq второго поколения в версии Sportline.

Это богатая комплектация с 2-литровым 190-сильным турбомотором и полным приводом. В салоне – двухзонный климат, алькантара и масса фишек, в том числе и фирменных шкодовских «simply clever». Важная деталь: это не Китай. Машина – в европейском исполнении, но подсобранная в Казахстане, сообщает Виноградов. Поэтому тут нет проблем с русификацией или другими нюансами, которые свойственны машинам китайской сборки.

Актуальные цены на такие Кодиаки в России – от 5 до 5,5 млн рублей. А сколько придется отдать за эту машину после повышения утильсбора?

