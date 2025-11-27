Как поменяются цены после повышения утильсбора — показываем на примере!
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов показал на видео новейший Skoda Kodiaq второго поколения в версии Sportline.
Это богатая комплектация с 2-литровым 190-сильным турбомотором и полным приводом. В салоне – двухзонный климат, алькантара и масса фишек, в том числе и фирменных шкодовских «simply clever». Важная деталь: это не Китай. Машина – в европейском исполнении, но подсобранная в Казахстане, сообщает Виноградов. Поэтому тут нет проблем с русификацией или другими нюансами, которые свойственны машинам китайской сборки.
Актуальные цены на такие Кодиаки в России – от 5 до 5,5 млн рублей. А сколько придется отдать за эту машину после повышения утильсбора?
