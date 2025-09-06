Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»
Опубликована подробная инструкция по выбору запчастей в 2025 году
Мы провели сотни сравнительных тестов и экспертиз, чтобы вы заранее знали, какую запчасть или расходник для автомобиля можно покупать, не боясь выбросить деньги на ветер. Выбираем с умом, экономим на ремонте и обслуживании своего автомобиля.
АКБ
Как выбрать
- Гид по выбору АКБ — что важно знать
- Экспертиза китайских аккумуляторов
- Экспертиза аккумуляторов до 5000 рублей
Диагностика АКБ и другие советы
- Как проверить, переживет ли АКБ зиму?
- Выключатели «массы» для АКБ
- Чем проверить аккумулятор на авто: сравнили 10 тестеров
- Какую выбрать АКБ — обычную или все-таки AGM?
- «Контролька» на 12 В – какую выбрать
Если разрядилась АКБ
- Экспертиза пусковых проводов
- Экспертиза зарядок для аккумулятора: испытали 9 «автоматов»
- Тест стационарных пускозарядных устройств (220 В)
- Что делать, если АКБ разрядилась на морозе
- Заводимся без аккумулятора — эксперимент «За рулем»
Шины
Как выбрать
- Выбираем зимние шины - инструкция
- Тест недорогих шинных компрессоров
- Гид по выбору компрессора
- Раскрыт главный секрет рисунков протекторов шин
- Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин
Тесты зимних шин
- Как ведут себя зимние шины Ikon на 30-градусном морозе?
- Шины Ikon с новым составом смеси
Тесты летних шин
- Тест летних шин Torero MP47 из Калуги
- Тест шин российского производства — какие технологии удалось сохранить от именитого бренда
- Какие шины теперь выпускают на бывшем японском заводе в Ульяновске
Как накачать шины
- Экспертиза недорогих электронасосов
- Бустер + компрессор: сравнили 8 устройств
- Вы неправильно накачиваете колеса! Раскрываем секрет
Шиномонтаж/сезонная переобувка
- Сезонная смена шин: все, что нужно знать автовладельцам
- 7 хитростей при сезонной смене шин — экономьте!
- Шиномонтаж своими силами – инструкция
- Выбираем рабочий инструмент для шиномонтажа
- Экспертиза домкратов для бездорожья
- Экспертиза электрических гайковертов
- Выбираем шинные вентили
- Экспертиза секреток
- Грунтовать обод литого диска или нет?
- Вмятина на литом диске — ремонтировать или выкидывать
- Как заменить шинный вентиль своими силами
- Спустило колесо: тест пяти средств для починки своими силами
7 способов «обуть» вас на переобувке
F.A.Q. про шины
- Как продлить жизнь шипованных шин
- Как выгоднее хранить шины — все способы
- Что должно быть в шинах – азот или воздух
- R14 в маркировке колес – это радиус? Нет!
- 5 вопросов о давлении в шинах
- Как накачать колесо без насоса?
- Что легче — легкосплавные диски или стальные?
- Если я меняю колеса, нужно ли мне балансировать их каждый сезон?
- Будут ли летом штрафовать за наклейку «Ш» на автомобиле?
- Определяем неисправности автомобиля по износу шин
Топливо
Бензин
- 95-й бензин в машины с Евро-2 – лить или нет?
- Залил 92-й, а потом 98-й — что произойдет?
- 6 кроссоверов, которые можно заправлять 92-м (официально!). А надо ли?
Дизель
- 3 непростительных заблуждения о дизеле (и одна легенда)
- 5 занятных фактов о дизеле, которых вы (спорим?) не знали
- Зимние средства для дизтоплива: нашли эффективные
Газ
- Переводим автомобиль на газ: цены, законы, нюансы
- 8 мифов о ГБО + калькулятор перехода на газ
- Беспокоитесь о давлении в системе ГБО? Вот приспособление для его контроля
- Почему так мало автомобилей на метане – это же выгодно!
Как сэкономить топливо
- Как уменьшить расход бензина – самые эффективные способы
- Сосед добавляет это в бак при каждой заправке
- Почему не нужно заливать улучшенный бензин
- Бензин или дизель? Неожиданный результат
- Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент «За рулем»
Про канистры
Присадки к топливу
- Антигели, вытеснители влаги, размораживатели: разобрали все виды присадок в топливо
F.A.Q. про топливо
- Что будет, если топливо попадет в моторное масло?
- Ездить «на лампочке» вредно?
- Что делать, если вместо бензина в бак залили дизтопливо
- Заправил бензин в бак дизельного автомобиля
- Что делать, если на заправке залили плохой бензин?
- Чей бензин лучше — наш или американский
- Зимний бензин — миф или еще одна проблема
- Как устроен пистолет на АЗС и можно ли его обмануть?
- 95-го бензина сгорает меньше, чем 92-го: правда или миф?
- Заправлять автомобиль «по горлышко» вредно?
- Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора?
- Кипит при 40°С, все еще в ходу в развитых странах — все факты о бензине АИ-92
Тормоза
Как выбрать
- Тормозные колодки для Лады — испытали 11 комплектов
- Тормозные цилиндры для Lada и Renault — проверили 15 комплектов
- Экспертиза: тормозные жидкости DOT 4
Диагностика и ремонт
- Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?
- «Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку – возможно, причина в тормозах!
- Менять колодки комплектом или можно по одной? Ответы на этот и другие вопросы про тормоза
- Почему скрипят тормозные колодки? Можно ли протачивать тормозные диски?
- Как обслужить тормозную систему автомобиля своими силами?
- Как снять прикипевший тормозной диск без съемника?
F.A.Q. про тормоза
- Можно ли зимой ставить автомобиль на стояночный тормоз?
- Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?
- Как избавиться от стука тормозных суппортов
- Как зимой не остаться без тормозов?
- Отказали тормоза – что делать?
Масла и присадки
Как выбрать
- Экспертиза масляных фильтров
- Экономим на моторном масле — 4 способа
- Какой масляный фильтр лучше: картридж или «стаканчик»?
- Как не нарваться на поддельный масляный фильтр?
- Экспертиза присадок: добавки в масло для снижения трения
- Как правильно подобрать вязкость моторного масла?
Диагностика и ремонт
- Как сделать раскоксовку и зачем она нужна
- Самый простой способ снять масляный фильтр
- Частая причина масложора — как устранить своими силами
- Антифриз или масло стали светло-желтыми? Объясняем, что произошло
F.A.Q. про масла
- Зачем при замене масла заливать его в фильтр
- Что будет, если топливо попадет в моторное масло?
- Неочевидный способ не дать грязи попасть в моторное масло
- На что на самом деле влияет масло в двигателе?
- Гаражные мифы: добавляем медь в масло, и расход снижается!
- 9 причин не пользоваться присадками-добавками к маслу и топливу
Для ремонта (инструменты, крепеж и т.д.)
Как выбрать
- Ключи с трещоткой: разброс цен — 33-кратный, а что с качеством?
- Испытали на прочность и стойкость к коррозии 12 червячных хомутов
- Универсальные гаечные ключи — плюсы и минусы
- Ключ с профилем Torx – какой выбрать, чтобы не пожалеть?
- Выбираем эндоскоп, подключаемый к смартфону
- Какие длинногубцы пригодятся при ремонте автомобиля?
- Полудюймовые карданы (удлинители гаечных ключей) под нагрузкой: устояли только пять!
- Комбинированные гаечные ключи
- Хороший съемник для облицовки (клипсодер) – каким он должен быть?
- Выбрали хорошие и недорогие газовые горелки
- Проверили подкатные домкраты-двухтонники
- Лучшие страховочные стойки
- Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора
Диагностика и ремонт
- Чем и как починить провода: правильно используем изоленту, термоусадку и клеевые трубки
- Упрямые пистоны и скользкие клипсы – как заставить их работать на автовладельца
- Не резать же подрамник! Крепежный лайфхак
- 10 прикольных штук для автомобиля. Оно вам надо!
F.A.Q. про инструмент
- Какой хомут для чего предназначен в автомобиле
- Улучшаем домкрат с помощью автозапчасти
- 7 полезных (и прикольных) приспособлений для авторемонта
Если жара
- Чем опасна жара для машин
- Как защитить кузов автомобиля в жару
- Защищаем машину от жары (и продлеваем ей жизнь) — 15 правил
- 9 нужных летних покупок: машина скажет «Спасибо»
- Как не спалить мотор при перегреве
- Перегревается коробка? – вот что нужно срочно сделать
- Вы не поверите, из-за чего может сгореть ваша машина
- Указатели температуры врут! Как не перегреть мотор летом
Если холодно
Почему троит двигатель? Проверка салфеткой
- Въезжаем в зиму — проверяем готовность по списку
- Машина не завелась в мороз? Вот что надо проверить
- Экспертиза лопат
- Как не заморозить аккумулятор
- 3 лайфхака, чтобы быстрее прогреть мотор и салон
- 4 годных лайфхака для водителей на зиму (и один миф)
- Как быстро разморозить тормоза автомобиля
- Как зимой не остаться без тормозов — проверяем тормозную жидкость
- Автомобиль простоял всю зиму? Вот что надо обязательно сделать с ним
- Не примерзнет, не заскрипит: вот что нужно сделать до холодов
Мойка
Кузов
- Недорогие мини-мойки: какая точно отмоет машину?
- Маргарин, бензин, WD-40… — чем удалять пятна битума с кузова?
- Как уберечь кузов от царапин (и не переплатить за уход)
- Как самому помыть машину и не попасть на штраф
- Почему лучше (не) мыть машину зимой
- Моем, чистим, смазываем – памятка автолюбителю на лето
- В чем опасность мойки двигателя
- Как почернить резину и не испачкать диск?
Чистка салона
- Чем отчистить обивку салона – экспертиза недорогой автохимии
- Чистота в салоне авто без труда и пылесоса
- Опытные водители держат в машине соду – вы даже не представляете, для чего!
Гаджеты и аксессуары
- Выбрали подарок водителю: экспертиза полезных гаджетов
- Как выбрать видеорегистратор и не пожалеть
- Выбрали лучшее комбо «3 в 1» (гибриды радар-детектора и видеорегистратора с базой камер)
- Недорогие компактные видеорегистраторы
- Какой радар-детектор выбрать
- 8 видеорегистраторов: с одной и с двумя камерами
- Экспертиза: солнцезащитные шторки для авто
- 5 ярких гаджетов для автопутешествий
