Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Опубликована подробная инструкция по выбору запчастей в 2025 году

Мы провели сотни сравнительных тестов и экспертиз, чтобы вы заранее знали, какую запчасть или расходник для автомобиля можно покупать, не боясь выбросить деньги на ветер. Выбираем с умом, экономим на ремонте и обслуживании своего автомобиля.

АКБ

Как выбрать

Диагностика АКБ и другие советы

Если разрядилась АКБ

Шины

Как выбрать

Тесты зимних шин

Как ведут себя зимние шины Ikon на 30-градусном морозе?

Шины Ikon с новым составом смеси

Тесты летних шин

Как накачать шины

Шиномонтаж/сезонная переобувка

F.A.Q. про шины

Топливо

Бензин

Дизель

Газ

Как сэкономить топливо

Про канистры

Присадки к топливу

Антигели, вытеснители влаги, размораживатели: разобрали все виды присадок в топливо

F.A.Q. про топливо

Тормоза

Как выбрать

Диагностика и ремонт

F.A.Q. про тормоза

Масла и присадки

Как выбрать

Диагностика и ремонт

F.A.Q. про масла

Для ремонта (инструменты, крепеж и т.д.)

Как выбрать

Рекомендуем Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Диагностика и ремонт

F.A.Q. про инструмент

Если жара

Если холодно

Мойка

Кузов

Чистка салона

Гаджеты и аксессуары

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».