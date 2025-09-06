#
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Опубликована подробная инструкция по выбору запчастей в 2025 году

Мы провели сотни сравнительных тестов и экспертиз, чтобы вы заранее знали, какую запчасть или расходник для автомобиля можно покупать, не боясь выбросить деньги на ветер. Выбираем с умом, экономим на ремонте и обслуживании своего автомобиля.

АКБ

Как выбрать

Диагностика АКБ и другие советы

Если разрядилась АКБ

Рекомендуем
Купили неродной аккумулятор для машины? Срочно несите его назад!

Шины

Как выбрать

Тесты зимних шин

Тесты летних шин

Как накачать шины

Шиномонтаж/сезонная переобувка

Рекомендуем
7 способов «обуть» вас на переобувке

F.A.Q. про шины

Топливо

Бензин

Дизель

Газ

Как сэкономить топливо

Про канистры

Присадки к топливу

F.A.Q. про топливо

Рекомендуем
Забытый лайфхак: зачем в масло добавляли бензин?

Тормоза

Как выбрать

Диагностика и ремонт

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

F.A.Q. про тормоза

Масла и присадки

Как выбрать

Диагностика и ремонт

Рекомендуем
15 000 км с «братом Москвича»: что понравилось? Что надо исправить?

F.A.Q. про масла

Для ремонта (инструменты, крепеж и т.д.)

Как выбрать

Рекомендуем
Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Диагностика и ремонт

F.A.Q. про инструмент

Если жара

Рекомендуем
Оставили автомобиль на жаре? Вот что вы испортите в нем!

Если холодно

Рекомендуем
Почему троит двигатель? Проверка салфеткой

Мойка


Кузов

Рекомендуем
Вы делали это неправильно: 6 шагов доведения машины до состояния «как из салона»

Чистка салона

Гаджеты и аксессуары


Рекомендуем
Может ли инспектор ГАИ требовать убрать планшет с передней панели?

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».


