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Как заставить шипы служить дольше — 4 простых совета

«За рулем» дал совет, как правильно обкатать шипованные шины

Ошиповка производится в процессе изготовления шины, когда она уже сварена: шипы вдавливаются в заранее отлитые отверстия. По окончании процесса изготовления шины отлеживаются в течение двух суток при комнатной температуре. В течение этого времени резина окончательно остывает и равномерно охватывает каждый шип.

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Шиповальные автоматы имеют допуск на высоту выступания шипов над плоскостью протектора. Поэтому на новых покрышках заметно, что одни шипы посажены ниже, а другие – выше.

Именно за счет обкатки достигается правильная посадка шипов в отверстиях. В процессе движения автомобиля шипы шевелятся в своих гнездах и принимают необходимое положение.

Поэтому, во-первых, в процессе обкатки при разгоне и торможении рекомендуется избегать пробуксовок. Во-вторых, нужно стараться не допускать бокового скольжения.

От выполнения этих рекомендаций зависит срок службы шипов.

Третий совет: идеальными условиями для обкатки можно считать скорость не более 90–100 км/ч и заснеженную дорогу. Пробег от 800 до 1000 км будет достаточным для того, чтобы шипы от внутреннего трения резины заняли правильное расположение в отверстиях.

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На жестких поверхностях обкатка шипованной резины происходит быстрее. Достаточно проехать от 500 до 700 км по асфальту или льду. Скорость при этом должна быть не более 80 км/ч.

В-четвертых, вне зависимости от состояния дорожного покрытия обкатывать шипованную резину лучше всего за несколько поездок протяженностью 150-300 км. Затем часа два нужно дать покрышкам остыть, за это время шипы зафиксируются в правильном положении.

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Если обкатывать шипованные шины на морозе, то на коротких расстояниях они не смогут прогреться достаточно. Исходя из этого, километраж обкатки придется немного увеличить.

Если же шипы вклеиваются в шину в процессе вулканизации, что бывает крайне редко (это патентованная технология одного из ведущих шинных брендов, ушедшего из России), то для качественной обкатки достаточно проехать на них всего 100-200 км.

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Кацубо Игорь
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 39178
05.12.2024 
Фото:Depositphotos
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