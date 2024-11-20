Как обкатать зимние шины – 3 простых правила

«За рулем» рассказал, зачем и как надо обкатывать новые нешипованные шины

Следует учесть, что принцип обкатки шипованных шин заметно отличается от обкатки фрикционной резины.

Правило №1 – дать истереться внешнему слою

В процессе обкатки с поверхности протектора стирается тонкий слой резины. По своей структуре этот более жесткий слой, а потому более скользкий, чем основная масса протектора.

Первичный слой на поверхности протектора образуется в процессе изготовления шин. Шина под воздействием высоких температур соприкасается с разогретой поверхностью пресс-формы. Это можно сравнить с образованием хрустящей корки на кусочках картошки во время жарки.

Некоторые производители шин изготавливают специальные пресс-формы. У них на внутренних стенках в местах формирования проектора создаются микронеровности, обеспечивающие в повышенное сцепление с дорогой у новых шин. В процессе обкатки этот слой изнашивается вместе с первичным слоем резины. Только после этого с дорожным покрытием начинает контактировать, так сказать, липкий слой протектора.

Правило №2 – едем осторожно

Необходимо из канавок (ламелей) протектора удалить смазку, которая скапливается там в процессе контакта покрышки с пресс-формой. Эта смазка обеспечивает легкое отставание протектора от изложниц пресс-формы. Благодаря этому удается сохранить сложный рисунок 3D-ламелей.

Учитывая эти нюансы, обкатка фрикционных шин требует чуть более агрессивных условий, чем шипованных. Шашечки протектора в процессе езды должны шевелиться, за счет чего будут раздвигаться ламели. Однако и в этом случае не стоит слишком активно разгоняться, поворачивать колеса и тормозить – недостаточно хорошее сцепление с дорогой делает такую езду опасной. Пробег для обкатки должен составлять от 300 до 500 км.

П равило №3 – обкатка до снега

Обкатку шин-липучек лучше производить на сухом и чистом асфальте до появления льда и снега, как сейчас, например, в Московском регионе.

Не нужно волноваться, что жесткий асфальт сотрет мягкую резину слишком сильно. У современных покрышек достаточно прочный протектор.

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