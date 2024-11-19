Какую выбрать АКБ — обычную или все-таки AGM? Вот пара подсказок

Эксперты «За рулем» выявили отличия аккумуляторных батарей разных поколений

Лет 10–15 назад мы предполагали, что «простым» аккумуляторным батареям приходит конец. Такого мнения придерживались все производители: мол, их место займут батареи AGM, а интерес к прежним конструкциям иссякнет.

Но этого не произошло. Череда глобальных кризисов заставила всех серьезно сократить расходы, а потому воцарение более совершенных батарей отложилось на потом.

Между тем, появились автомобили, конструктивно ориентированные именно на новые типы батарей. К примеру, система «старт-стоп» фактически не может использоваться с классическими АКБ, поскольку это приведет к их быстрому выходу из строя. Владельцы таких машин, столкнувшиеся с необходимостью замены батареи, всё равно не хотят переплачивать за AGM и готовы к установке более дешевых предшественниц. В результате обладатель автомобиля фактически обрекает себя на отказ от тех его свойств, за которые он заплатил деньги.

Что особенного в AGM?

Вообще, батареи AGM не имеют глобальных отличий от АКБ прежних поколений. В их основе по-прежнему используются кислота и свинец – довольно вредные компоненты. Однако скомпонованы они более рационально.

Технология AGM (absorbent glass mat) подразумевает изготовление аккумуляторов с абсорбированным электролитом, которым пропитаны микропоры сепаратора. Свободный объем этих микропор разработчики используют для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи.

Фактически батарея AGM – это доведенная до ума ее «жидкая» предшественница . Ее внутреннее сопротивление стало ниже, поскольку проводимость сепаратора из стекловолокна лучше по сравнению с традиционными «конвертами» из полиэтилена. Поэтому она способна отдавать более высокие токи.

Плотно сжатый пакет пластин мешает активной массе осыпаться, что позволяет батарее выдерживать глубокие циклические разряды. При необходимости батарея AGM может работать хоть вверх ногами. И даже если разбить ее вдребезги, то ядовитой лужи не будет, поскольку связанный электролит должен остаться в сепараторах.

Из других достоинств отметим сравнительно быстрый прием заряда, некритичность к глубоким разрядам и высокую энергоемкость . К примеру, у простых АКБ она составляет примерно 30–40 Вт·ч/кг, а у сделанных по технологии AGM – 40–45 Вт·ч/кг. У батарей AGM TPPL, решетки которых сделаны из особо чистого свинца, этот параметр достигает 50 Вт·ч/кг.

Ожидаемый срок службы батарей AGM составляет примерно 5–6 лет, в то время как у обычных – 4–5 лет. Изделия AGM TPPL должны работать аж 8–12 лет.

ФОРМ-ФАКТОР Наряду с батареями AGM, не отличающимися по внешнему виду от обычных, существуют варианты исполнения со спиральным размещением пластин. Такие батареи обеспечивают большую прочность и вибростойкость, что способствует их применению на подготовленных экспедиционных внедорожниках. Спиральная батарея лучше переносит силовую нагрузку – в ней более толстый слой сепаратора, а потому больше электролита. Это позволяет допускать более глубокий разряд.

Пара слов в защиту классических АКБ

После похвал в адрес AGM трудно, казалось бы, подобрать добрые слова в адрес «уходящей натуры». Однако такие слова есть.

Когда мы проводили сравнительные испытания батарей всех известных типов, то выяснили: по реальной энергоемкости при различных токах нагрузки обыкновенные батареи не только не уступают, но даже несколько превосходят небожителей AGM! Поэтому в обычных условиях эксплуатации – без постоянных глубоких разрядов – старушка будет работать не хуже.

А если взглянуть на ценники, то обнаружится самое главное преимущество: при равной заявленной емкости обычная «жидкая» батарея может быть даже втрое дешевле абсорбированной! И вшестеро дешевле, чем AGM TPPL .

Наше мнение

Батарея AGM в 100% ситуаций может заменить «обычную» АКБ. Однако устанавливать ее на машину, где она изначально не была предусмотрена, смысла нет – разве что если захочется сделать машинке приятное, а средства позволяют.

Напротив, на автомобилях, где возможны глубокие разряды АКБ (мощная автомузыка, система «старт-стоп», топливные подогреватели и тому подобное), простым батареям делать нечего – только AGM.

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