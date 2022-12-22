Аккумулятор покупают не каждый день. Напоминаем, на что при этом обращать внимание и как не нарваться на откровенный левак.

Итак, по пунктам.

1. Полярность

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Чтобы определить, какая полярность у вашей батареи, поверните ее клеммами к себе.

Если плюсовая оказалась справа — полярность обратная. Такие АКБ встречаются на большинстве современных иномарок. А если плюс находится слева — прямая. Такие обычно используют «нашемарки».

Ошибаться с выбором полярности нельзя. Если поставите «неправильную» АКБ, длины штатных проводов при подключении может не хватить. Но электрические характеристики у батарей с разными полярностями одинаковые.

2. Происхождение

Обычно батареи для азиатских моделей выше, чем аналогичные по емкости АКБ для европейских. Поэтому «европеек» можно использовать на машинах с востока, но не наоборот.

На современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен предохранителями. И из-за них возникают проблемы при установке батареи не той «национальности».

Например, на Hyundai Creta (под ее капотом, естественно, «азиатка») этот блок предохранителей не помещается в углубление европейской батареи.

У «азиаток» клеммы выступают над корпусом (они бывают как круглые, так и плоские). У «европеек» всегда два круглых полюсных вывода, которые утоплены в нишах.

«Азиатки» для небольших автомобилей (типа кей-каров) могут иметь клеммы уменьшенного диаметра. Аналогичных у «европеек» нет.

Слева — «европейка», справа — «азиатка». Батареи одинаковой емкости и даже одного производителя. Разница в высоте и расположении клемм.

Не промахнитесь с размерами! Большинство массовых батарей имеют одинаковую ширину — около 175 мм. Полная высота «европеек» составляет около 190 мм. «Азиаткам» добавляют «роста» выступающие полюсные выводы — полная высота таких АКБ достигает 225–227 мм.

3. Крепление

На европейских автомобилях обычно применяют нижнее крепление АКБ к кузову. Поэтому у таких батарей есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка.

У большинства «азиаток» крепление верхнее. Фиксирующая планка расположена сверху. Ее притягивают две шпильки, идущие от нижней части установочной площадки.

Так обычно можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках. А вот «азиатку» без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины просто так не закрепить.

4. Емкость

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Емкость батареи в ампер-часах (правильнее говорить не про емкость, а про заряд!) должна быть не меньше штатной. А лучше больше, если сможет уместиться на штатное место.

И не верьте страшилкам о том, что АКБ повышенной емкости будет недозаряжаться.

5. Масса и цена

Никогда не берите батареи с подозрительно привлекательными ценниками. Снаружи они выглядят так же, как и остальные, но при этом внутри у них меньше свинца. А значит и емкость, и ресурс у них ниже, чем у качественных (более тяжелых) аккумуляторов.

Выявить такие батареи легко при взвешивании: проверьте массу нескольких АКБ и хватайте самую тяжелую!

На чем можно сэкономить: купить так называемую подменную батарею. Такие обычно выдают недовольным клиентам на то время, пока их штатная АКБ находится на экспертизе. А потом отправляют в продажу по сравнительно низкой цене.

Обязательно поставьте свежекупленную батарею на зарядку: почти наверняка она недозаряжена. Или совершите продолжительную поездку по трассе без пробок, чтобы АКБ гарантированно подзарядилась.

6. Бренд

При прочих равных условиях старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, которые обычно оказываются в победителях экспертиз журнала «За рулем». Varta, Mutlu, Topla, Tyumen, скорее всего, не подведут вас — в отличие от батарей-однодневок с яркими этикетками и завлекающими названиями типа «Звездный чемпион».

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Фото: depositphotos и «За рулем»