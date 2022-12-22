Итак, по пунктам.
1. Полярность
Чтобы определить, какая полярность у вашей батареи, поверните ее клеммами к себе.
Если плюсовая оказалась справа — полярность обратная. Такие АКБ встречаются на большинстве современных иномарок. А если плюс находится слева — прямая. Такие обычно используют «нашемарки».
Ошибаться с выбором полярности нельзя. Если поставите «неправильную» АКБ, длины штатных проводов при подключении может не хватить. Но электрические характеристики у батарей с разными полярностями одинаковые.
2. Происхождение
Обычно батареи для азиатских моделей выше, чем аналогичные по емкости АКБ для европейских. Поэтому «европеек» можно использовать на машинах с востока, но не наоборот.
На современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен предохранителями. И из-за них возникают проблемы при установке батареи не той «национальности».
Например, на Hyundai Creta (под ее капотом, естественно, «азиатка») этот блок предохранителей не помещается в углубление европейской батареи.
У «азиаток» клеммы выступают над корпусом (они бывают как круглые, так и плоские). У «европеек» всегда два круглых полюсных вывода, которые утоплены в нишах.
«Азиатки» для небольших автомобилей (типа кей-каров) могут иметь клеммы уменьшенного диаметра. Аналогичных у «европеек» нет.
Не промахнитесь с размерами! Большинство массовых батарей имеют одинаковую ширину — около 175 мм. Полная высота «европеек» составляет около 190 мм. «Азиаткам» добавляют «роста» выступающие полюсные выводы — полная высота таких АКБ достигает 225–227 мм.
3. Крепление
На европейских автомобилях обычно применяют нижнее крепление АКБ к кузову. Поэтому у таких батарей есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка.
У большинства «азиаток» крепление верхнее. Фиксирующая планка расположена сверху. Ее притягивают две шпильки, идущие от нижней части установочной площадки.
Так обычно можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках. А вот «азиатку» без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины просто так не закрепить.
4. Емкость
Емкость батареи в ампер-часах (правильнее говорить не про емкость, а про заряд!) должна быть не меньше штатной. А лучше больше, если сможет уместиться на штатное место.
И не верьте страшилкам о том, что АКБ повышенной емкости будет недозаряжаться.
5. Масса и цена
Никогда не берите батареи с подозрительно привлекательными ценниками. Снаружи они выглядят так же, как и остальные, но при этом внутри у них меньше свинца. А значит и емкость, и ресурс у них ниже, чем у качественных (более тяжелых) аккумуляторов.
Выявить такие батареи легко при взвешивании: проверьте массу нескольких АКБ и хватайте самую тяжелую!
На чем можно сэкономить: купить так называемую подменную батарею. Такие обычно выдают недовольным клиентам на то время, пока их штатная АКБ находится на экспертизе. А потом отправляют в продажу по сравнительно низкой цене.
6. Бренд
При прочих равных условиях старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, которые обычно оказываются в победителях экспертиз журнала «За рулем». Varta, Mutlu, Topla, Tyumen, скорее всего, не подведут вас — в отличие от батарей-однодневок с яркими этикетками и завлекающими названиями типа «Звездный чемпион».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Фото: depositphotos и «За рулем»