Автомобили Lada подорожают: что известно

Глава АВТОВАЗа Соколов официально подтвердил повышение цен на автомобили Lada

Компания АВТОВАЗ в 2025 году повысит цены на автомобили Lada, рассказал президент концерна Максима Соколова. Он пояснил, что стоимость автомобилей проиндексируют с учетом инфляции, но при этом постараются, чтобы повышение в следующем году в целом по модельному ряду было чуть ниже, чем инфляция.

Также Соколов отметил, что индексация цен на величину ниже инфляции – это фактически снижение цен.

Президент АВТОВАЗа напомнил, что обещал не индексировать цены до 1 января 2025 года. В дальнейшем компания будет действовать по обстановке.

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Источник: «Известия»