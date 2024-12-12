#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая российская марка Ambertruck представила грузовики и пикап
12 декабря
Новая российская марка Ambertruck представила грузовики и пикап
На выставке Comtrans 2024 впервые показали всю...
Не только блокировка карт: водителям рассказали о последствиях неуплаченного штрафа
12 декабря
Не только блокировка карт: водителям рассказали о последствиях неуплаченного штрафа
Юрист Коцкий: не уплаченный вовремя штраф ГАИ...
Автомобили Lada подорожают: что известно
12 декабря
Автомобили Lada подорожают: что известно
Глава АВТОВАЗа Соколов официально подтвердил...

Автомобили Lada подорожают: что известно

Глава АВТОВАЗа Соколов официально подтвердил повышение цен на автомобили Lada

Компания АВТОВАЗ в 2025 году повысит цены на автомобили Lada, рассказал президент концерна Максима Соколова. Он пояснил, что стоимость автомобилей проиндексируют с учетом инфляции, но при этом постараются, чтобы повышение в следующем году в целом по модельному ряду было чуть ниже, чем инфляция.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

Также Соколов отметил, что индексация цен на величину ниже инфляции – это фактически снижение цен.

Президент АВТОВАЗа напомнил, что обещал не индексировать цены до 1 января 2025 года. В дальнейшем компания будет действовать по обстановке.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 29
12.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0