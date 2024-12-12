Автомобили Lada подорожают: что известно
Глава АВТОВАЗа Соколов официально подтвердил повышение цен на автомобили Lada
Компания АВТОВАЗ в 2025 году повысит цены на автомобили Lada, рассказал президент концерна Максима Соколова. Он пояснил, что стоимость автомобилей проиндексируют с учетом инфляции, но при этом постараются, чтобы повышение в следующем году в целом по модельному ряду было чуть ниже, чем инфляция.
Также Соколов отметил, что индексация цен на величину ниже инфляции – это фактически снижение цен.
Президент АВТОВАЗа напомнил, что обещал не индексировать цены до 1 января 2025 года. В дальнейшем компания будет действовать по обстановке.
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Источник: «Известия»
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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12.12.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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