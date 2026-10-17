Илон Маск представил летающий Tesla Roadster. Это точно не фейк?

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Tesla Roadster «сделал» всех автопроизводителей и вознесся над Землей

Именно так можно прокомментировать нереальную презентацию электроспорткара, организованную Илоном Маском в США. Автомобиль разгоняется и перед препятствием взмывает в воздух. Родстер взбирается по вертикальной плоскости, зависает колесами вверх, переворачивается и плавно опускается на землю.

Это топовая версия Rocket. Двигатели на сжатом газе размещены по периметру кузова и позволяют выполнять движения вверх и вращения в воздухе. Для этой версии заявлены разгон менее чем за 0,59 с и максимальная скорость 370 км/ч. Прижимную силу обеспечивает система вентиляторов. Такой Rocket не предназначен для дорог общего пользования.

Однако Tesla приготовила две «приземленные» версии: Performance (разгон до 100 км/ч за 1,6 с) и Thrust с дополнительными задними двигателями холодного газа, которая разменивает «сотню» быстрее секунды.

Дизельный УАЗ Патриот встает на конвейер

Серийное производство дизельной версии обновленного УАЗ Патриот Х стартует на ульяновском конвейере в течение двух недель. Речь идет о 2-литровом 136-сильном агрегате китайского происхождения, выпуск которого освоили на заводе «Соллерс Алабуга». Мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП, выпуск которой налажен на Заволжском моторном заводе. В рамках модернизации флагманская модель получила обновленную внешность, светодиодную оптику и интерьер, где появилась шайба управления электромеханической раздаткой. Поставки машин дилерам стартуют в октябре-ноябре.

Китайцы взяли Париж… без единого выстрела

Китайские машины активно теснят европейцев. И это — факт. За прошлый год количество проданных в Европе «китайцев» удвоилось. А вот статистика Парижского автосалона: из ста участвующих в нем производителей — 25 китайские.

Марка Changan представила молодежный бренд Nevo. Это кроссоверы Q05 и Q06, а также седан A06. Продажи Q05 по цене чуть более 1,5 млн рублей стартовали в Белоруссии. В будущем году их ожидают в Москве и Западной Европе.

Показали французам Geely Monjaro в версии EM-i. Подключаемый гибридный кроссовер оснащен 1,5-литровым ДВС и двумя электромоторами. Суммарная мощность —335 л.с., запас хода на электротяге — 116 км.

Zeekr, премиальный бренд Geely, представил парижанам флагманский внедорожник Zeekr 9X. В гибридной версии автомобиль проезжает без подзарядки более 1200 км, разгон до «сотни» — 3,1 с.

Компания XPeng дебютировала на Парижском автосалоне с люксовым электрическим кроссовером G9L – роскошным автомобилем с запасом хода 600 километров, 800-вольтовой архитектурой и зарядкой батареи до 80% за 11 минут.

Leapmotor устроила европейскую премьеру сразу двух моделей. Первая – городской электрохэтчбек B03. Вторая – гибридный кроссовер D19 длиной более пяти метров с тремя рядами сидений. Запас хода у «горожанина» на электричестве – 390 км. Кроссовер выдает 734 л.с. и вместе с ДВС проезжает 720 км.

Li Auto i6 продемонстрировала европейским покупателям электрокар. У футуристичного автомобиля запас хода 500 км.

Avatr – люксовая китайская марка, родившаяся от союза Changan с Huawei, – представила концепт T09. Его мощность свыше 1000 л.с. Благодаря режиму «крабового хода» и подруливанию задних колес у автомобиля длиной более пяти метров радиус разворота составляет всего четыре метра.

Lynk & Co — еще одна марка концерна Geely — показала среднеразмерный спортивный универсал 07 GT. Это подключаемый гибрид с полноприводной трансмиссией. Моторы выдают суммарно 530 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает менее четырех секунд. Запас хода — 1400 км.

А чем отвечает Европа?

У европейских автопроизводителей выставочные экспонаты навеяны ностальгией по былому величию и желанию возродиться, вдыхая в легендарные модели прошлого их электрическое будущее.

Citroen 2 CV Concept — современное переосмысление знаковой малолитражки, которую выпускали с 1948 по 1990 год. В серию машину обещают пустить через два года по цене 15 000 евро.

Renault показала электрический концепт E-Space –современная фантазия на тему семейного минивэна.

Fiat попытался удивить ультракомпактным 4-местным городским электромобилем Multiplina длиной три метра. Стилистически он вдохновлен легендарным микровэном Fiat 600 Multipla 1956 года.