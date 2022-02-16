Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — журнал За рулем

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять

Если АКБ разрядилась, проще всего воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Мы протестировали девять таких устройств — и оказалось, не всё так просто.

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Мороз и АКБ: что делать, если вдруг разрядился аккумулятор

Самостоятельно установить нужный ток заряда, проконтролировать плотность и температуру электролита, проследив за напряжением на клеммах батареи... — большинству автовладельцев подобные тонкости неинтересны. Если нужно «просто зарядить» подсевшую батарею, не вдаваясь в физику процесса, из многообразия зарядных устройств подойдет зарялка-«автомат».

Что и как испытывали

Для экспертизы мы приобрели девять зарядных устройств по цене от 950 до 5000 рублей.

В программу испытаний, кроме снятия вольт-амперных характеристик, включили проверку «защиты от дурака» (скажем, случайно закоротили клеммы — не сгорит ли прибор?), оценили возможность использования в качестве гаражного источника питания, сравнили удобство пользования (длину проводов, качество заделки клемм и так далее).

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Экспертиза «За рулем»

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьAirline ACH-20AU-09. Зарядное устройство автоматическое
Airline ACH-20AU-09. Зарядное устройство автоматическое

Примерная цена 5000 ₽
Несмотря на четыре кнопки управления, что для автомата многовато, в управлении прост. На передней панели напечатаны все подсказки. В приборе сочетаются свойства автоматического зарядника и устройства с ручным управлением. Например, если надо срочно зарядить аккумулятор, то можно использовать высокие возможности прибора, переведя его в режим заряда большими токами — до 20 А. Вручную можно запустить режим десульфатации. Хорошие клеммы с длинными толстыми проводами. Все показатели позволяют по совокупности качеств рекомендовать к покупке.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьDaewoo DW800. Интеллектуальное зарядное устройство
Daewoo DW800. Интеллектуальное зарядное устройство

Примерная цена 5000 ₽
Вопреки всем рекомендациям прибор приходится сначала включать в розетку, а затем подсоединять клеммы к батарее: выбрать один из шести режимов работы можно только до подключения к автомобилю. Когда клеммы наброшены, режим уже не изменить.
Не понравилось то, что главным индикатором является светодиод с надписью «ошибка». Он постоянно моргает в рабочем режиме. Неподготовленному человеку это покажется странным, хотя цвет индикатора и зеленый…
Заряжает АКБ по сложному алгоритму. Мы проверили батарею, заряженную этим устройством, — да, все хорошо. Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи нормальные. Время зарядки не определено и зависит от исходного состояния батареи. Жаль, что не показывает напряжение батареи без подключения к сети. Прочные и длинные провода и хорошие клеммы. В целом — рабочее устройство.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьFubag micro 80/12. Зарядное устройство
Fubag micro 80/12. Зарядное устройство

Примерная цена 3700 ₽
Почему в описании присутствует слово Starter — непонятно. Компактное устройство позволяет с помощью единственной кнопки выбрать режим заряда до напряжения 14,4 В батарей малой и большой емкости, зимний режим заряда до напряжения 14,7, а также обслуживание шестивольтовых АКБ.
Индикация простейшая — половина заряда и целый. Ни вольтметров, ни амперметров нет. В комплект к зарядному устройству, помимо «крокодилов», входят круглые клеммы, которые можно присоединить к батарее «на постоянку» и подсоединяться разъемом на проводе зарядника. Еще есть наконечник в виде вилки прикуривателя, только сейчас редко встречаются автомобили, у которых прикуриватель находится под напряжением при выключенном зажигании.
Обеспечивая небольшой зарядный ток, устройство подойдет тем, кто имеет возможность регулярно и планово подзаряжать свой аккумулятор. В этих условиях вполне пригоден.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьHyundai HY800. Интеллектуальное зарядное устройство
Hyundai HY800. Интеллектуальное зарядное устройство

Примерная цена 4500 ₽
Нельзя использовать как источник питания. Единственная кнопка позволяет выбрать один из трех режимов зарядки — медленную, быструю и зимнюю, с повышенным напряжением. Зарядный ток меняется по сложному алгоритму, включая при необходимости даже режим десульфатации, но прибор в предельном режиме честно отдает до 8 А.
Достигнув напряжения 14,7 В в зимнем режиме или 14,4 В в обычном, гаджет переходит в режим поддержания напряжения на уровне 13,5 В. Так что можно использовать для длительного хранения аккумулятора в рабочем состоянии. Устройство показало себя достойно.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьKölner КВСН 8. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей
Kölner КВСН 8. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей

Примерная цена 1500 ₽
Должен работать с 6‑и 12‑вольтовыми АКБ. Есть клавишный переключатель быстрой и медленной зарядки. С верхним пределом напряжения около 14 В не обеспечит полного заряда батареи. Внутри имеет простейший тепловой предохранитель, спасающий от коротких замыканий и переполюсовки. Стрелочный вольтметр с символами для качественной оценки напряжения с обратной шкалой поначалу шокирует. Сам прибор тяжелый, трансформаторный. Можно держать в гараже как источник нескольких напряжений, но для зарядки АКБ не подходит.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьPatriot BCI-15RD. Интеллектуальное зарядное устройство
Patriot BCI-15RD. Интеллектуальное зарядное устройство

Примерная цена 2800 ₽
В описании встретились «гелиевые батареи» — и это пишет производитель? На лицевой панели начал отслаиваться прозрачный пластик. Думали, что это защитная пленка: приподняли иголочкой, но под ней уже видны отверстия для микропереключателей.
Испытанный прибор ни в какую не выдавал ток больше 8 А, что вдвое меньше заявленного. Мало того, встроенный амперметр завышает показания примерно на 3 А. Неплохой по задумке прибор (например, может работать цифровым вольтметром без подключения к осветительной сети) пал жертвой небрежного исполнения, причем как на уровне внешнего вида, так и по точности настройки. Рекомендовать не можем.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьАЗУ-5. Автоматическое импульсное зарядное устройство
АЗУ-5. Автоматическое импульсное зарядное устройство

Примерная цена 950 ₽
Обещан режим источника питания, но при подключении нагрузки 30 Вт показывает ошибку. Неудачное расположение светодиодов приводит к тому, что индицирующий нормальную работу постоянно подсвечивает тот, который показывает ошибку, хотя и более слабо. Заряжает батарею вначале в режиме стабилизации тока около 5 А, а затем, по мере заряда, переходит в режим поддержания постоянного напряжения около 14,8 В. Далее — режим хранения батареи. Тоненькие, короткие провода со слабыми «крокодилами». Как недорогой и довольно медленный зарядник — сойдет.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьВымпел — 100. Блок питания для автомобильной аппаратуры
Вымпел — 100. Блок питания для автомобильной аппаратуры

Примерная цена 3500 ₽
Продукция этой фирмы победила в тесте зарядных устройств с ручным управлением, но на сей раз не порадовала. Выключатель питания недовставлен в гнездо и дальше идти не желает. Режим короткого замыкания прибор преодолевает не внутренней защитой, а нагревом тоненьких штатных проводов: напряжение на выходных зажимах падает до 1,2 В, но провода-то греются… Заряд батареи осуществляет в режиме постоянного напряжения 14,4 В, как генератор на автомобиле. И только поначалу, на сильно разряженном аккумуляторе, прибор выдает ток около 20 А, а напряжение — какое получится. Далее — 14,4 В.
Гнездо прикуривателя для запитки разных гаджетов таковым и оказалось — настоящим прикуривателем, а не современной розеткой. Причем прикуриватель — глубокий, времен ВАЗ‑2106. Многие современные гаджеты до центрального контакта просто не достают. Не понравились клеммы присоединения проводов к прибору. Устройство нуждается в модернизации и качественном изготовлении. Рекомендовать не можем.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьТ-1001А. Зарядно-диагностический прибор
Т-1001А. Зарядно-диагностический прибор

Примерная цена 3800 ₽
Производит впечатление прибора из середины девяностых, когда были популярны вольтметры в виде линеек светодиодов. При подключении к батарее или генератору может работать вольтметром, но точность — никакая! Батарея оценивается с шагом через 0,2 В, генератор — всего двумя точками: 13,6 В — зеленый светодиод, 14,5 В — желтый.
При подключении к розетке внутри начинает гудеть что-то типа сварочной дуги. Не будь мы испытателями, сдали бы прибор обратно в магазин. Но мы его вскрыли. Металлический корпус собран на микроскопических пистонах типа автомобильных: очень слабенькое крепление. Внутри электрического разряда, к счастью, не было, но противный звук остался. Качество монтажа элементов тоже не понравилось. Например, силовой транзистор привернут прямо к лицевой панели, которая в этом месте ощутимо греется. С риском пожара получили несколько цифр и в итоге ставим однозначную оценку — неуд.

ГОСТ для зарядных устройств есть?

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьТакую заделку клемм мы считаем халтурной. Проводник припаян, но весь провод должен быть зажат!
Такую заделку клемм мы считаем халтурной. Проводник припаян, но весь провод должен быть зажат!

Никакими стандартами алгоритм зарядки АКБ не оговаривается: каждый производитель выбирает его на свое усмотрение.

Действующий ГОСТ Р 53165–2020 (МЭК 60095–1:2018) относится к аккумуляторным батареям, а не к зарядным устройствам. Любопытно, что в нем упоминается напряжение зарядки 16,0 В для батарей открытого типа и 14,8 В для АКБ с регулирующими клапанами VRLA. Ни одно из проверенных нами зарядных устройств такого напряжения не выдает. Однако считать это недостатком не будем: ГОСТ рекомендует указанные напряжения для последующих испытаний батарей, а не для эксплу­атации.

Подводим итоги

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьУже несколько лет мы эксплуатируем зарядное устройство из Китая. Его-то и можно считать идеальным. Ни одной кнопки, зато полная информация о процессе: напряжение, ток (до 6 А) и процент заряда. Цена на момент приобретения составляла около тысячи рублей.
Уже несколько лет мы эксплуатируем зарядное устройство из Китая. Его-то и можно считать идеальным. Ни одной кнопки, зато полная информация о процессе: напряжение, ток (до 6 А) и процент заряда. Цена на момент приобретения составляла около тысячи рублей.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьТипичный график заряда аккумуляторной батареи умным устройством. Есть режим десульфатации (1–2), ступенчатая основная зарядка (3–8), переходящая в режим хранения (9).
Типичный график заряда аккумуляторной батареи умным устройством. Есть режим десульфатации (1–2), ступенчатая основная зарядка (3–8), переходящая в режим хранения (9).

В итоге четыре прибора из девяти нам не понравились — впрочем, наше мнение, как обычно, относится только к конкретной выборке. Больше других приглянулись Airline ACH-20 AU-09 и Daewoo DW800, хотя цена в обоих случаях не порадовала.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьВнешность прибора Т-1001А просто зовет назад в СССР.
Внешность прибора Т-1001А просто зовет назад в СССР.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьВымпел-100 огорчил слишком глубокой розеткой.
Вымпел-100 огорчил слишком глубокой розеткой.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пятьЗарядник Т-1001А изнутри — монтаж неаккуратный, силовой транзистор прикреплен прямо к корпусу, сборка на хлипких пистонах.
Зарядник Т-1001А изнутри — монтаж неаккуратный, силовой транзистор прикреплен прямо к корпусу, сборка на хлипких пистонах.

Результаты испытаний автоматических зарядных устройств

АЗУ-5

Вымпел — 100

Airline

DW800

Fubag

HY800

Kölner

Patriot

Т-1001А

Заявленный зарядный ток, А

0,5–5

20

20

8

4

0,6–8

до 8

2; 8; 15

до 9 

Реальный максимальный зарядный ток, А

5,26

20,12

19,89

7,95

4,11

8,02

9,55

8,03

5,35

Заявленное выходное зарядное напряжение, В

14,6 — 15,0

14,2 — 14,4

12

12

6 / 12

12 — 14,7

6 / 12

14,4–14,7

Выходное напряжение конца заряда, В

14,7

14,4

14,8

14,8

14,7

14,7

14,0

14,6

14,4

Температурный режим, ˚С

0 — +40

— 10 — +40

— 5 — +40

—20 — + 50

— 10 — + 40

н.д.

н.д.

— 20 — 40

— 30 — +50

Ограничения по емкости АКБ

до 250 А·ч

до 200 А·ч

до 80 А·ч

до 300 А·ч

до 110 А·ч

Тест напряжения АКБ без подсоединения к сети

+

+ (очень низкая точность)

Возможность работать источником питания: напряжение, В

14,4

13,7

5,6 / 8,1 / 11,2 / 14,7

Погрешность вольтметра до, В

0,1

0,1

0,8

очень высокая

0,7

0,2

Защита от короткого замыкания клемм/
при неверном подключении

+/+

+/-

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+ (тепловая) /

+ (тепловая)

+/+

+/+

Длина проводов 220/12 В, мм

1100 / 880

850 / 1130

1770 / 1730

1800 / 1900

1510 / 1100

1540 / 1000

1450 / 1400

1500 / 1630

1040 / 1080

Сечение провода 12 В, мм²

0,5

1,0

1,5

1,5

0,75

1,5

0,75

1,0

0,75

Качество клемм

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

Качество заделки клемм

+/-

+

+

+

+

+/-

+

Масса, г

745

862

1573

797

465

760

2394

900

726


Счастливого пути и поменьше проблем с аккумуляторными батареями!



Фото: «За рулем» и depositphotos.com

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять

Если АКБ разрядилась, проще всего воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Мы протестировали девять таких устройств — и оказалось, не всё так просто.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313680Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313668Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313669Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313670Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313702Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313671Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313667Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313676Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313677Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313678Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313679Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313672Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313673Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313674Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313675Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять
Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять

Если АКБ разрядилась, проще всего воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Мы протестировали девять таких устройств — и оказалось, не всё так просто.

Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313667Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313670Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313671Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313674Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313672Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313673Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313669Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313668Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313675Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313676Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313679Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313702Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313678Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313677Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять — фото 1313680Зарядка для аккумулятора: испытали 9 «автоматов», одобрили — только пять
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