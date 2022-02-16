Если АКБ разрядилась, проще всего воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Мы протестировали девять таких устройств — и оказалось, не всё так просто.

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Самостоятельно установить нужный ток заряда, проконтролировать плотность и температуру электролита, проследив за напряжением на клеммах батареи... — большинству автовладельцев подобные тонкости неинтересны. Если нужно «просто зарядить» подсевшую батарею, не вдаваясь в физику процесса, из многообразия зарядных устройств подойдет зарялка-«автомат».

Что и как испытывали

Для экспертизы мы приобрели девять зарядных устройств по цене от 950 до 5000 рублей.

В программу испытаний, кроме снятия вольт-амперных характеристик, включили проверку «защиты от дурака» (скажем, случайно закоротили клеммы — не сгорит ли прибор?), оценили возможность использования в качестве гаражного источника питания, сравнили удобство пользования (длину проводов, качество заделки клемм и так далее).

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Экспертиза «За рулем»

Airline ACH-20AU-09. Зарядное устройство автоматическое Примерная цена 5000 ₽

Несмотря на четыре кнопки управления, что для автомата многовато, в управлении прост. На передней панели напечатаны все подсказки. В приборе сочетаются свойства автоматического зарядника и устройства с ручным управлением. Например, если надо срочно зарядить аккумулятор, то можно использовать высокие возможности прибора, переведя его в режим заряда большими токами — до 20 А. Вручную можно запустить режим десульфатации. Хорошие клеммы с длинными толстыми проводами. Все показатели позволяют по совокупности качеств рекомендовать к покупке. Daewoo DW800. Интеллектуальное зарядное устройство Примерная цена 5000 ₽

Вопреки всем рекомендациям прибор приходится сначала включать в розетку, а затем подсоединять клеммы к батарее: выбрать один из шести режимов работы можно только до подключения к автомобилю. Когда клеммы наброшены, режим уже не изменить.

Не понравилось то, что главным индикатором является светодиод с надписью «ошибка». Он постоянно моргает в рабочем режиме. Неподготовленному человеку это покажется странным, хотя цвет индикатора и зеленый…

Заряжает АКБ по сложному алгоритму. Мы проверили батарею, заряженную этим устройством, — да, все хорошо. Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи нормальные. Время зарядки не определено и зависит от исходного состояния батареи. Жаль, что не показывает напряжение батареи без подключения к сети. Прочные и длинные провода и хорошие клеммы. В целом — рабочее устройство. Fubag micro 80/12. Зарядное устройство Примерная цена 3700 ₽

Почему в описании присутствует слово Starter — непонятно. Компактное устройство позволяет с помощью единственной кнопки выбрать режим заряда до напряжения 14,4 В батарей малой и большой емкости, зимний режим заряда до напряжения 14,7, а также обслуживание шестивольтовых АКБ.

Индикация простейшая — половина заряда и целый. Ни вольтметров, ни амперметров нет. В комплект к зарядному устройству, помимо «крокодилов», входят круглые клеммы, которые можно присоединить к батарее «на постоянку» и подсоединяться разъемом на проводе зарядника. Еще есть наконечник в виде вилки прикуривателя, только сейчас редко встречаются автомобили, у которых прикуриватель находится под напряжением при выключенном зажигании.

Обеспечивая небольшой зарядный ток, устройство подойдет тем, кто имеет возможность регулярно и планово подзаряжать свой аккумулятор. В этих условиях вполне пригоден.

Hyundai HY800. Интеллектуальное зарядное устройство Примерная цена 4500 ₽

Нельзя использовать как источник питания. Единственная кнопка позволяет выбрать один из трех режимов зарядки — медленную, быструю и зимнюю, с повышенным напряжением. Зарядный ток меняется по сложному алгоритму, включая при необходимости даже режим десульфатации, но прибор в предельном режиме честно отдает до 8 А.

Достигнув напряжения 14,7 В в зимнем режиме или 14,4 В в обычном, гаджет переходит в режим поддержания напряжения на уровне 13,5 В. Так что можно использовать для длительного хранения аккумулятора в рабочем состоянии. Устройство показало себя достойно. Kölner КВСН 8. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей Примерная цена 1500 ₽

Должен работать с 6‑и 12‑вольтовыми АКБ. Есть клавишный переключатель быстрой и медленной зарядки. С верхним пределом напряжения около 14 В не обеспечит полного заряда батареи. Внутри имеет простейший тепловой предохранитель, спасающий от коротких замыканий и переполюсовки. Стрелочный вольтметр с символами для качественной оценки напряжения с обратной шкалой поначалу шокирует. Сам прибор тяжелый, трансформаторный. Можно держать в гараже как источник нескольких напряжений, но для зарядки АКБ не подходит. Patriot BCI-15RD. Интеллектуальное зарядное устройство Примерная цена 2800 ₽

В описании встретились «гелиевые батареи» — и это пишет производитель? На лицевой панели начал отслаиваться прозрачный пластик. Думали, что это защитная пленка: приподняли иголочкой, но под ней уже видны отверстия для микропереключателей.

Испытанный прибор ни в какую не выдавал ток больше 8 А, что вдвое меньше заявленного. Мало того, встроенный амперметр завышает показания примерно на 3 А. Неплохой по задумке прибор (например, может работать цифровым вольтметром без подключения к осветительной сети) пал жертвой небрежного исполнения, причем как на уровне внешнего вида, так и по точности настройки. Рекомендовать не можем.

АЗУ-5. Автоматическое импульсное зарядное устройство Примерная цена 950 ₽

Обещан режим источника питания, но при подключении нагрузки 30 Вт показывает ошибку. Неудачное расположение светодиодов приводит к тому, что индицирующий нормальную работу постоянно подсвечивает тот, который показывает ошибку, хотя и более слабо. Заряжает батарею вначале в режиме стабилизации тока около 5 А, а затем, по мере заряда, переходит в режим поддержания постоянного напряжения около 14,8 В. Далее — режим хранения батареи. Тоненькие, короткие провода со слабыми «крокодилами». Как недорогой и довольно медленный зарядник — сойдет. Вымпел — 100. Блок питания для автомобильной аппаратуры Примерная цена 3500 ₽

Продукция этой фирмы победила в тесте зарядных устройств с ручным управлением, но на сей раз не порадовала. Выключатель питания недовставлен в гнездо и дальше идти не желает. Режим короткого замыкания прибор преодолевает не внутренней защитой, а нагревом тоненьких штатных проводов: напряжение на выходных зажимах падает до 1,2 В, но провода-то греются… Заряд батареи осуществляет в режиме постоянного напряжения 14,4 В, как генератор на автомобиле. И только поначалу, на сильно разряженном аккумуляторе, прибор выдает ток около 20 А, а напряжение — какое получится. Далее — 14,4 В.

Гнездо прикуривателя для запитки разных гаджетов таковым и оказалось — настоящим прикуривателем, а не современной розеткой. Причем прикуриватель — глубокий, времен ВАЗ‑2106. Многие современные гаджеты до центрального контакта просто не достают. Не понравились клеммы присоединения проводов к прибору. Устройство нуждается в модернизации и качественном изготовлении. Рекомендовать не можем. Т-1001А. Зарядно-диагностический прибор Примерная цена 3800 ₽

Производит впечатление прибора из середины девяностых, когда были популярны вольтметры в виде линеек светодиодов. При подключении к батарее или генератору может работать вольтметром, но точность — никакая! Батарея оценивается с шагом через 0,2 В, генератор — всего двумя точками: 13,6 В — зеленый светодиод, 14,5 В — желтый.

При подключении к розетке внутри начинает гудеть что-то типа сварочной дуги. Не будь мы испытателями, сдали бы прибор обратно в магазин. Но мы его вскрыли. Металлический корпус собран на микроскопических пистонах типа автомобильных: очень слабенькое крепление. Внутри электрического разряда, к счастью, не было, но противный звук остался. Качество монтажа элементов тоже не понравилось. Например, силовой транзистор привернут прямо к лицевой панели, которая в этом месте ощутимо греется. С риском пожара получили несколько цифр и в итоге ставим однозначную оценку — неуд.

ГОСТ для зарядных устройств есть?

Такую заделку клемм мы считаем халтурной. Проводник припаян, но весь провод должен быть зажат!

Никакими стандартами алгоритм зарядки АКБ не оговаривается: каждый производитель выбирает его на свое усмотрение.

Действующий ГОСТ Р 53165–2020 (МЭК 60095–1:2018) относится к аккумуляторным батареям, а не к зарядным устройствам. Любопытно, что в нем упоминается напряжение зарядки 16,0 В для батарей открытого типа и 14,8 В для АКБ с регулирующими клапанами VRLA. Ни одно из проверенных нами зарядных устройств такого напряжения не выдает. Однако считать это недостатком не будем: ГОСТ рекомендует указанные напряжения для последующих испытаний батарей, а не для эксплу­атации.

Подводим итоги

Уже несколько лет мы эксплуатируем зарядное устройство из Китая. Его-то и можно считать идеальным. Ни одной кнопки, зато полная информация о процессе: напряжение, ток (до 6 А) и процент заряда. Цена на момент приобретения составляла около тысячи рублей. Типичный график заряда аккумуляторной батареи умным устройством. Есть режим десульфатации (1–2), ступенчатая основная зарядка (3–8), переходящая в режим хранения (9).

В итоге четыре прибора из девяти нам не понравились — впрочем, наше мнение, как обычно, относится только к конкретной выборке. Больше других приглянулись Airline ACH-20 AU-09 и Daewoo DW800, хотя цена в обоих случаях не порадовала.

Внешность прибора Т-1001А просто зовет назад в СССР. Вымпел-100 огорчил слишком глубокой розеткой. Зарядник Т-1001А изнутри — монтаж неаккуратный, силовой транзистор прикреплен прямо к корпусу, сборка на хлипких пистонах.

Результаты испытаний автоматических зарядных устройств

АЗУ-5 Вымпел — 100 Airline DW800 Fubag HY800 Kölner Patriot Т-1001А Заявленный зарядный ток, А 0,5–5 20 20 8 4 0,6–8 до 8 2; 8; 15 до 9 Реальный максимальный зарядный ток, А 5,26 20,12 19,89 7,95 4,11 8,02 9,55 8,03 5,35 Заявленное выходное зарядное напряжение, В 14,6 — 15,0 14,2 — 14,4 12 12 6 / 12 12 — 14,7 6 / 12 14,4–14,7 — Выходное напряжение конца заряда, В 14,7 14,4 14,8 14,8 14,7 14,7 14,0 14,6 14,4 Температурный режим, ˚С 0 — +40 — 10 — +40 — 5 — +40 —20 — + 50 — 10 — + 40 н.д. н.д. — 20 — 40 — 30 — +50 Ограничения по емкости АКБ — — до 250 А·ч до 200 А·ч до 80 А·ч — — до 300 А·ч до 110 А·ч Тест напряжения АКБ без подсоединения к сети — — — — — — — + + (очень низкая точность) Возможность работать источником питания: напряжение, В — 14,4 — 13,7 — — 5,6 / 8,1 / 11,2 / 14,7 — — Погрешность вольтметра до, В — — 0,1 0,1 — 0,8 очень высокая 0,7 0,2 Защита от короткого замыкания клемм/

при неверном подключении +/+ +/- +/- +/+ +/+ +/+ +/+ + (тепловая) / + (тепловая) +/+ +/+ Длина проводов 220/12 В, мм 1100 / 880 850 / 1130 1770 / 1730 1800 / 1900 1510 / 1100 1540 / 1000 1450 / 1400 1500 / 1630 1040 / 1080 Сечение провода 12 В, мм² 0,5 1,0 1,5 1,5 0,75 1,5 0,75 1,0 0,75 Качество клемм +/- +/- + + + + + + — Качество заделки клемм — +/- + + + + +/- — + Масса, г 745 862 1573 797 465 760 2394 900 726



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Фото: «За рулем» и depositphotos.com