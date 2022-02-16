Самостоятельно установить нужный ток заряда, проконтролировать плотность и температуру электролита, проследив за напряжением на клеммах батареи... — большинству автовладельцев подобные тонкости неинтересны. Если нужно «просто зарядить» подсевшую батарею, не вдаваясь в физику процесса, из многообразия зарядных устройств подойдет зарялка-«автомат».
Что и как испытывали
Для экспертизы мы приобрели девять зарядных устройств по цене от 950 до 5000 рублей.
В программу испытаний, кроме снятия вольт-амперных характеристик, включили проверку «защиты от дурака» (скажем, случайно закоротили клеммы — не сгорит ли прибор?), оценили возможность использования в качестве гаражного источника питания, сравнили удобство пользования (длину проводов, качество заделки клемм и так далее).
Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.
Экспертиза «За рулем»
|Примерная цена 5000 ₽
Несмотря на четыре кнопки управления, что для автомата многовато, в управлении прост. На передней панели напечатаны все подсказки. В приборе сочетаются свойства автоматического зарядника и устройства с ручным управлением. Например, если надо срочно зарядить аккумулятор, то можно использовать высокие возможности прибора, переведя его в режим заряда большими токами — до 20 А. Вручную можно запустить режим десульфатации. Хорошие клеммы с длинными толстыми проводами. Все показатели позволяют по совокупности качеств рекомендовать к покупке.
|Примерная цена 5000 ₽
Вопреки всем рекомендациям прибор приходится сначала включать в розетку, а затем подсоединять клеммы к батарее: выбрать один из шести режимов работы можно только до подключения к автомобилю. Когда клеммы наброшены, режим уже не изменить.
Не понравилось то, что главным индикатором является светодиод с надписью «ошибка». Он постоянно моргает в рабочем режиме. Неподготовленному человеку это покажется странным, хотя цвет индикатора и зеленый…
Заряжает АКБ по сложному алгоритму. Мы проверили батарею, заряженную этим устройством, — да, все хорошо. Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи нормальные. Время зарядки не определено и зависит от исходного состояния батареи. Жаль, что не показывает напряжение батареи без подключения к сети. Прочные и длинные провода и хорошие клеммы. В целом — рабочее устройство.
|Примерная цена 3700 ₽
Почему в описании присутствует слово Starter — непонятно. Компактное устройство позволяет с помощью единственной кнопки выбрать режим заряда до напряжения 14,4 В батарей малой и большой емкости, зимний режим заряда до напряжения 14,7, а также обслуживание шестивольтовых АКБ.
Индикация простейшая — половина заряда и целый. Ни вольтметров, ни амперметров нет. В комплект к зарядному устройству, помимо «крокодилов», входят круглые клеммы, которые можно присоединить к батарее «на постоянку» и подсоединяться разъемом на проводе зарядника. Еще есть наконечник в виде вилки прикуривателя, только сейчас редко встречаются автомобили, у которых прикуриватель находится под напряжением при выключенном зажигании.
Обеспечивая небольшой зарядный ток, устройство подойдет тем, кто имеет возможность регулярно и планово подзаряжать свой аккумулятор. В этих условиях вполне пригоден.
|Примерная цена 4500 ₽
Нельзя использовать как источник питания. Единственная кнопка позволяет выбрать один из трех режимов зарядки — медленную, быструю и зимнюю, с повышенным напряжением. Зарядный ток меняется по сложному алгоритму, включая при необходимости даже режим десульфатации, но прибор в предельном режиме честно отдает до 8 А.
Достигнув напряжения 14,7 В в зимнем режиме или 14,4 В в обычном, гаджет переходит в режим поддержания напряжения на уровне 13,5 В. Так что можно использовать для длительного хранения аккумулятора в рабочем состоянии. Устройство показало себя достойно.
|Примерная цена 1500 ₽
Должен работать с 6‑и 12‑вольтовыми АКБ. Есть клавишный переключатель быстрой и медленной зарядки. С верхним пределом напряжения около 14 В не обеспечит полного заряда батареи. Внутри имеет простейший тепловой предохранитель, спасающий от коротких замыканий и переполюсовки. Стрелочный вольтметр с символами для качественной оценки напряжения с обратной шкалой поначалу шокирует. Сам прибор тяжелый, трансформаторный. Можно держать в гараже как источник нескольких напряжений, но для зарядки АКБ не подходит.
|Примерная цена 2800 ₽
В описании встретились «гелиевые батареи» — и это пишет производитель? На лицевой панели начал отслаиваться прозрачный пластик. Думали, что это защитная пленка: приподняли иголочкой, но под ней уже видны отверстия для микропереключателей.
Испытанный прибор ни в какую не выдавал ток больше 8 А, что вдвое меньше заявленного. Мало того, встроенный амперметр завышает показания примерно на 3 А. Неплохой по задумке прибор (например, может работать цифровым вольтметром без подключения к осветительной сети) пал жертвой небрежного исполнения, причем как на уровне внешнего вида, так и по точности настройки. Рекомендовать не можем.
|Примерная цена 950 ₽
Обещан режим источника питания, но при подключении нагрузки 30 Вт показывает ошибку. Неудачное расположение светодиодов приводит к тому, что индицирующий нормальную работу постоянно подсвечивает тот, который показывает ошибку, хотя и более слабо. Заряжает батарею вначале в режиме стабилизации тока около 5 А, а затем, по мере заряда, переходит в режим поддержания постоянного напряжения около 14,8 В. Далее — режим хранения батареи. Тоненькие, короткие провода со слабыми «крокодилами». Как недорогой и довольно медленный зарядник — сойдет.
|Примерная цена 3500 ₽
Продукция этой фирмы победила в тесте зарядных устройств с ручным управлением, но на сей раз не порадовала. Выключатель питания недовставлен в гнездо и дальше идти не желает. Режим короткого замыкания прибор преодолевает не внутренней защитой, а нагревом тоненьких штатных проводов: напряжение на выходных зажимах падает до 1,2 В, но провода-то греются… Заряд батареи осуществляет в режиме постоянного напряжения 14,4 В, как генератор на автомобиле. И только поначалу, на сильно разряженном аккумуляторе, прибор выдает ток около 20 А, а напряжение — какое получится. Далее — 14,4 В.
Гнездо прикуривателя для запитки разных гаджетов таковым и оказалось — настоящим прикуривателем, а не современной розеткой. Причем прикуриватель — глубокий, времен ВАЗ‑2106. Многие современные гаджеты до центрального контакта просто не достают. Не понравились клеммы присоединения проводов к прибору. Устройство нуждается в модернизации и качественном изготовлении. Рекомендовать не можем.
|Примерная цена 3800 ₽
Производит впечатление прибора из середины девяностых, когда были популярны вольтметры в виде линеек светодиодов. При подключении к батарее или генератору может работать вольтметром, но точность — никакая! Батарея оценивается с шагом через 0,2 В, генератор — всего двумя точками: 13,6 В — зеленый светодиод, 14,5 В — желтый.
При подключении к розетке внутри начинает гудеть что-то типа сварочной дуги. Не будь мы испытателями, сдали бы прибор обратно в магазин. Но мы его вскрыли. Металлический корпус собран на микроскопических пистонах типа автомобильных: очень слабенькое крепление. Внутри электрического разряда, к счастью, не было, но противный звук остался. Качество монтажа элементов тоже не понравилось. Например, силовой транзистор привернут прямо к лицевой панели, которая в этом месте ощутимо греется. С риском пожара получили несколько цифр и в итоге ставим однозначную оценку — неуд.
ГОСТ для зарядных устройств есть?
Никакими стандартами алгоритм зарядки АКБ не оговаривается: каждый производитель выбирает его на свое усмотрение.
Действующий ГОСТ Р 53165–2020 (МЭК 60095–1:2018) относится к аккумуляторным батареям, а не к зарядным устройствам. Любопытно, что в нем упоминается напряжение зарядки 16,0 В для батарей открытого типа и 14,8 В для АКБ с регулирующими клапанами VRLA. Ни одно из проверенных нами зарядных устройств такого напряжения не выдает. Однако считать это недостатком не будем: ГОСТ рекомендует указанные напряжения для последующих испытаний батарей, а не для эксплуатации.
Подводим итоги
В итоге четыре прибора из девяти нам не понравились — впрочем, наше мнение, как обычно, относится только к конкретной выборке. Больше других приглянулись Airline ACH-20 AU-09 и Daewoo DW800, хотя цена в обоих случаях не порадовала.
Результаты испытаний автоматических зарядных устройств
|
|
АЗУ-5
|
Вымпел — 100
|
Airline
|
DW800
|
Fubag
|
HY800
|
Kölner
|
Patriot
|
Т-1001А
|
Заявленный зарядный ток, А
|
0,5–5
|
20
|
20
|
8
|
4
|
0,6–8
|
до 8
|
2; 8; 15
|
до 9
|
Реальный максимальный зарядный ток, А
|
5,26
|
20,12
|
19,89
|
7,95
|
4,11
|
8,02
|
9,55
|
8,03
|
5,35
|
Заявленное выходное зарядное напряжение, В
|
14,6 — 15,0
|
14,2 — 14,4
|
12
|
12
|
6 / 12
|
12 — 14,7
|
6 / 12
|
14,4–14,7
|
—
|
Выходное напряжение конца заряда, В
|
14,7
|
14,4
|
14,8
|
14,8
|
14,7
|
14,7
|
14,0
|
14,6
|
14,4
|
Температурный режим, ˚С
|
0 — +40
|
— 10 — +40
|
— 5 — +40
|
—20 — + 50
|
— 10 — + 40
|
н.д.
|
н.д.
|
— 20 — 40
|
— 30 — +50
|
Ограничения по емкости АКБ
|
—
|
—
|
до 250 А·ч
|
до 200 А·ч
|
до 80 А·ч
|
—
|
—
|
до 300 А·ч
|
до 110 А·ч
|
Тест напряжения АКБ без подсоединения к сети
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
+
|
+ (очень низкая точность)
|
Возможность работать источником питания: напряжение, В
|
—
|
14,4
|
—
|
13,7
|
—
|
—
|
5,6 / 8,1 / 11,2 / 14,7
|
—
|
—
|
Погрешность вольтметра до, В
|
—
|
—
|
0,1
|
0,1
|
—
|
0,8
|
очень высокая
|
0,7
|
0,2
|
Защита от короткого замыкания клемм/
|
+/+
|
+/-
+/-
|
+/+
|
+/+
|
+/+
|
+/+
|
+ (тепловая) /
+ (тепловая)
|
+/+
|
+/+
|
Длина проводов 220/12 В, мм
|
1100 / 880
|
850 / 1130
|
1770 / 1730
|
1800 / 1900
|
1510 / 1100
|
1540 / 1000
|
1450 / 1400
|
1500 / 1630
|
1040 / 1080
|
Сечение провода 12 В, мм²
|
0,5
|
1,0
|
1,5
|
1,5
|
0,75
|
1,5
|
0,75
|
1,0
|
0,75
|
Качество клемм
|
+/-
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
—
|
Качество заделки клемм
|
—
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+/-
|
—
|
+
|
Масса, г
|
745
|
862
|
1573
|
797
|
465
|
760
|
2394
|
900
|
726
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Фото: «За рулем» и depositphotos.com