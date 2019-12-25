Когда вместо привычного мгновенного пуска мотора из-под капота вдруг доносится заунывный волчий вой, от которого индикаторы на приборной панели трусливо притухают, водители задумываются: не пора ли покупать новый аккумулятор? А ведь такой исход можно предугадать — и это совсем не сложно.

Мой час настал

Сколько должна служить АКБ? Мой рекорд из «жигулевской эпохи» — девять лет. Срок службы современных батарей в нынешних условиях во многом зависит от характера поездок, погодных условий и состояния автомобиля, но средние показатели известны: 4–5 лет. Ваша АКБ такого возраста? Тогда готовьтесь к замене. Есть и другой способ предсказать будущее аккумулятора: надо ориентироваться на пробег автомобиля. В среднем, по наблюдениям за автомобилями редакционного парка, - около 100 000 км. А если к тому же впереди зима, то замена будет оправданной.

Пощупаем, понюхаем

Как проверить состояние батареи? Первым делом убедимся в исправности бортового электрооборудования. Берем в руки электронный тестер и измеряем напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе. Оно должно быть примерно 14,0–14,4 В. Если гораздо меньше, дело не в батарее, надо искать причину в генераторе или провóдке.

Напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6–12,7 В. Для чистоты эксперимента желательно, чтобы этот замер проводился спустя несколько часов после остановки ДВС, иначе показания окажутся завышенными. Если прибор ­покажет 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена. ­

Надо попробовать ее зарядить и понаблюдать за дальнейшим поведением. Восстановится — ура, нет — в отставку.

А самая банальная проверка самочувствия АКБ — посмотреть в ее глазок. Однако не все производители его устанавливают, да и толку не очень-то много: он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести.

Срок службы батареи зависит от характера поездок, погодных условий и состо­яния автомобиля, но средние показатели — 4–5 лет.

Физиогномика

Иногда для диагностики батареи достаточно внимательно проверить, нет ли трещин или потеков. Особенно это актуально зимой, когда существует опасность замерзания электролита в незаряженной АКБ. Образовавшийся лед может изуродовать пластины и корпус батареи. Впрочем, в любое время года возможны механические повреждения АКБ — например, при ДТП. В таких ситуациях аккумулятор нужно немедленно заменить.

Пагубный образ жизни

Напряжение и плотность в норме, генератор исправен, механических повреждений нет, а батарея через пару недель после проверки всё же помирает — почему? Угробить исправную батарею зачастую помогает специфика езды в современном мегаполисе. Холодный энергозатратный пуск утром, затем — вялая толчея в городских пробках со всеми включенными потребителями (фары, дворники, обогревы стекол и сидений, вентиляция). Вечером всё повторяется. В таком режиме батарея получает от генератора энергии меньше, чем отдает. Тем более что на морозе она не принимает заряд, пока не прогреется, а потому постоянно разряжается, не получая почти ничего взамен. Хуже всего приходится автомобилям с наружным расположением аккумулятора: согреть беднягу некому и негде. Такую батарею, даже если она совсем новая, нужно время от времени снимать с машины и подзаряжать.

Счастливого пути и хорошего заряда!

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