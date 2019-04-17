Сколько жить аккумулятору без подзарядки — экспертиза

Надолго ли можно оставить автомобиль, чтобы потом его гарантированно завести? Эксперты «За рулем» выяснили, как зовут главных «энерговампиров», сравнили реальные потери с данными производителей автомобилей и подготовили рекомендации для водителей.

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Бывает, что абсолютно исправный автомобиль подолгу стоит на приколе. И через некоторое время аккумулятор может разрядиться ниже «ватерлинии». Никто не знает, когда это произойдет. Попробуем прикинуть?

Сразу уточним, что токи утечки АКБ в расчет не принимаем: они слишком малы по сравнению с возможностями главных энерговампиров. Основной из них — бортовая электроника автомобиля.

Контроллеры постоянно расходуют энергию, причем аппетит меняется от марки к марке. Поэтому мы направили запросы в представительства автомобильных компаний: поясните, мол, какой ток потребляют машины в состоянии покоя.

Полученные сведения мы приводим внизу статьи — вместо постскриптума.

Охрана не дремлет

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Другой энерговампир — дополнительная охранная сигнализация, которая по определению не должна засыпáть.

Самыми прожорливыми являются спутниковые системы. Так, ARKAN Control потребляет от 40 до 60 мА, ARKAN Satellite — все 60 мА.Ток потребления охранно-телематических комплексов в режиме покоя (на стоянке) равен 6–15 мА. Аппетит зависит от комплектации конкретного устройства и пользовательских настроек.

Например, охранный комплекс StarLine E96 в режиме покоя «кушает» 6 мА, а StarLine В96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS (максимальная комплектация с интегрированными в основной блок GSM+BLE-интерфейсами и антенной GPS + ГЛОНАСС) — 14,6 мА.

В любом случае даже самые навороченные электронные «охранки», в том числе системы с двусторонней связью, не потребляют больше 80 мА.

Более высокое потребление практически всегда вызвано неграмотным подключением системы к автомобилю.


А у нас?

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Заверения производителей не грех проверить на практике, точнее — на редакционных автомобилях. Поочередно на каждом из них отсоединяем клемму АКБ и подключаем в разрыв цепи амперметр. Затем ставим машину на охрану и наблюдаем, как меняются показания прибора во времени. Результаты наших замеров — в таблице.

Установившийся ток оказался в ожидаемых пределах — это десятки миллиамперов. А вот переходные режимы у всех автомобилей различаются довольно сильно. Удивили показатели Весты, и особенно Кобальта. Впрочем, через некоторое время они пришли в норму.

Но полученные данные в целом совпали с теми, что сообщили представители концернов. При подсчетах можно ориентироваться примерно на 30 мА для машин без дополнительной сигнализации и на 100 мА для автомобилей с самыми навороченными электронными противоугонками.

Советы и предупреждения

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Несколько советов тем, кому захочется проверить аппетит своей машины. На отсоединение клеммы аккумулятора многие автомобили реагируют болезненно. В лучшем случае у них сбрасываются настройки часов и аудиосистемы.

В худшем варианте машина может отказаться заводиться, посчитав ваши действия несанкционированным вмешательством (впрочем, это свойственно только некоторым «продвинутым» моделям, с которыми из-за любой чепухи надо обращаться на сервис). Кроме того, на многих машинах при этом завопит автономная сирена сигнализации.

Для измерения подойдет простейший тестер. Чтобы не спалить его, обязательно переключите в режим измерения тока 10 А. Если в ходе измерений вы обнаружили, что потребляемый ток никак не желает снижаться до десятков миллиамперов, ищите неисправность.

Похитителями электричества могут быть различные тюнинговые приборы, например усилители звука, маршрутные компьютеры и даже сканер ELM327, постоянно вставленный в разъем OBD.

Сколько протянет?

Так сколько же протянет батарея без подзарядки? С точностью до секунды определить не беремся, но ориентировочно прикинем.

Допустим, на машине установлена батарея на 70 ампер-часов, а ток потребления составляет 20 мА (или 0,02 А). Делим одно на другое — получаем 3500 часов. Но для пуска машины батарее нужна солидная энергия — хотя бы десяток ампер-часов надо сохранить. Тогда останется 3000 часов, или примерно четыре месяца. Если же ток потребления составляет 100 мА, а батарея далеко не первой свежести, то уже недели через три-четыре машину пустить не удастся. Ну а если на улице мороз, то уже после десяти дней стоянки промерзшая батарея может не обеспечить пуск двигателя.

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В реальной жизни батарея протянет дольше. Ведь указанные 70 А·ч говорят только о том, что АКБ может выдавать ток 3,5 А в течение 20 часов. А реальная зависимость емкости батареи от тока носит экспоненциальный характер: чем меньше разрядный ток, тем выше емкость — и наоборот.

Как это получается? Представьте, что аккумулятор — это бокал, наполненный напитком со льдом. Пока вы вяло потягиваете напиток через соломинку, лед потихоньку тает, помогая «растянуть удовольствие». Именно так ведет себя батарея при малом токе потребления. А стоит сделать мощный глоток, напиток тут же закончится - так происходит при большом токе.

Короче говоря, батарея при малых токах потребления протянет примерно вдвое дольше, чем вытекает из расчетов. Оптимистичный расчет показывает, что при удачном раскладе автомобиль может продержаться полгода и больше.

При постановке машины на охрану потребляемый ток может подскакивать до нескольких амперов — срабатывают приводы замков. Возможно, тестер, настроенный на измерения в миллиамперах, и выдержит такую нагрузку, но при замерах лучше не рисковать и при запирании машины кратковременно закоротить его клеммы между собой, позволяя большому току течь напрямую.
Ниже — результаты замеров на редакционных машинах:

Ток потребления, А

Автомобиль

начальный

установившийся

Chevrolet Cobalt

2,7

0,24 (через 1 мин.); 0,01 (через 15 мин.)

Ford Focus

0,68

0,02 (через 18 мин.)

Nissan Almera

0,07

0,01 (через 20 мин.)

VW Caddy

0,09

0,02 (через 2 мин.)

Лада Веста

1,25

0,07 (через 1 мин.); 0,03 (через 30 мин.)

Токи потребления, декларируемые производителями:

  • Audi: средний ток в состоянии покоя электроники, так называемый Busruhe, когда все цифровые шины и блоки «спят», в зависимости от модели составляет 30–50 мА. Во время стоянки некоторые системы проверяют состояние машины, при этом ток повышается, - а при возврате в состояние покоя снова падает.
  • Citroen: после того как автомобиль «заснул», ток потребления составляет 20–30 мА. Этот показатель не зависит от времени стоянки.
  • Jaguar/Land Rover: как следует из документации производителя, ток в состоянии покоя не должен превышать 30 мА. В действительности же он составляет 5–15 мА. Во время стоянки этот показатель может колебаться из-за того, что периодически осуществляется проверка блоков управления (высоты подвески, антиблокировочной системы и прочих).
  • Kia: бортовая электросеть переходит в спящий режим через 10–20 минут после выключения зажигания и закрытия замков. После этого ток не превышает 50 мА.
  • Mitsubishi: после отключения потребителей обмен данных по шинам продолжается около 10 минут, потом автомобиль переходит в режим покоя. Потребление тока в таком режиме — в пределах 10–20 мA, в зависимости от типа автомобиля.
  • Skoda: ток покоя, если автомобиль исправен, - не более 40–50 мА. Время, в течение которого значение может стабилизироваться, - до 40 минут (обычно 5–10 минут). За последовательное отключение питания блоков управления отвечает блок управления бортовой сетью ВСМ.
  • Volkswagen: примерно через 10–20 минут после постановки автомобиля на охрану электроника переходит в режим энергосбережения. Потребляемый ток зависит от модели и комплектации и не превышает 40 мА.
  • Volvo: потребление тока в режиме сна не превышает 30 мА. В нормальных условиях, вне зависимости от времени стоянки, ток не меняется. Если при помощи приложения VOC (Volvo On Call) обращаться к машине, он будет кратковременно увеличиваться, пока TEM (Telematics Module — модуль, через который Volvo On Call общается с машиной) находится в активном режиме.
  • Лада: ток, потребляемый технически исправным автомобилем в состоянии покоя — через две минуты после постановки на охрану или 16 минут после выключения зажигания и последнего воздействия на автомобиль (например, закрытия двери), составляет в среднем 20 мА. Ток не меняется, если нет внешнего воздействия на автомобиль.

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