Нормы суточного питания
Бывает, что абсолютно исправный автомобиль подолгу стоит на приколе. И через некоторое время аккумулятор может разрядиться ниже «ватерлинии». Никто не знает, когда это произойдет. Попробуем прикинуть?
Сразу уточним, что токи утечки АКБ в расчет не принимаем: они слишком малы по сравнению с возможностями главных энерговампиров. Основной из них — бортовая электроника автомобиля.
Контроллеры постоянно расходуют энергию, причем аппетит меняется от марки к марке. Поэтому мы направили запросы в представительства автомобильных компаний: поясните, мол, какой ток потребляют машины в состоянии покоя.
Полученные сведения мы приводим внизу статьи — вместо постскриптума.
Охрана не дремлет
Другой энерговампир — дополнительная охранная сигнализация, которая по определению не должна засыпáть.
Самыми прожорливыми являются спутниковые системы. Так, ARKAN Control потребляет от 40 до 60 мА, ARKAN Satellite — все 60 мА.Ток потребления охранно-телематических комплексов в режиме покоя (на стоянке) равен 6–15 мА. Аппетит зависит от комплектации конкретного устройства и пользовательских настроек.
Например, охранный комплекс StarLine E96 в режиме покоя «кушает» 6 мА, а StarLine В96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS (максимальная комплектация с интегрированными в основной блок GSM+BLE-интерфейсами и антенной GPS + ГЛОНАСС) — 14,6 мА.
В любом случае даже самые навороченные электронные «охранки», в том числе системы с двусторонней связью, не потребляют больше 80 мА.
Более высокое потребление практически всегда вызвано неграмотным подключением системы к автомобилю.
А у нас?
Заверения производителей не грех проверить на практике, точнее — на редакционных автомобилях. Поочередно на каждом из них отсоединяем клемму АКБ и подключаем в разрыв цепи амперметр. Затем ставим машину на охрану и наблюдаем, как меняются показания прибора во времени. Результаты наших замеров — в таблице.Установившийся ток оказался в ожидаемых пределах — это десятки миллиамперов. А вот переходные режимы у всех автомобилей различаются довольно сильно. Удивили показатели Весты, и особенно Кобальта. Впрочем, через некоторое время они пришли в норму.
Но полученные данные в целом совпали с теми, что сообщили представители концернов. При подсчетах можно ориентироваться примерно на 30 мА для машин без дополнительной сигнализации и на 100 мА для автомобилей с самыми навороченными электронными противоугонками.
Советы и предупреждения
Несколько советов тем, кому захочется проверить аппетит своей машины. На отсоединение клеммы аккумулятора многие автомобили реагируют болезненно. В лучшем случае у них сбрасываются настройки часов и аудиосистемы.
В худшем варианте машина может отказаться заводиться, посчитав ваши действия несанкционированным вмешательством (впрочем, это свойственно только некоторым «продвинутым» моделям, с которыми из-за любой чепухи надо обращаться на сервис). Кроме того, на многих машинах при этом завопит автономная сирена сигнализации.Для измерения подойдет простейший тестер. Чтобы не спалить его, обязательно переключите в режим измерения тока 10 А. Если в ходе измерений вы обнаружили, что потребляемый ток никак не желает снижаться до десятков миллиамперов, ищите неисправность.
Похитителями электричества могут быть различные тюнинговые приборы, например усилители звука, маршрутные компьютеры и даже сканер ELM327, постоянно вставленный в разъем OBD.
Сколько протянет?
Так сколько же протянет батарея без подзарядки? С точностью до секунды определить не беремся, но ориентировочно прикинем.
Допустим, на машине установлена батарея на 70 ампер-часов, а ток потребления составляет 20 мА (или 0,02 А). Делим одно на другое — получаем 3500 часов. Но для пуска машины батарее нужна солидная энергия — хотя бы десяток ампер-часов надо сохранить. Тогда останется 3000 часов, или примерно четыре месяца. Если же ток потребления составляет 100 мА, а батарея далеко не первой свежести, то уже недели через три-четыре машину пустить не удастся. Ну а если на улице мороз, то уже после десяти дней стоянки промерзшая батарея может не обеспечить пуск двигателя.
В реальной жизни батарея протянет дольше. Ведь указанные 70 А·ч говорят только о том, что АКБ может выдавать ток 3,5 А в течение 20 часов. А реальная зависимость емкости батареи от тока носит экспоненциальный характер: чем меньше разрядный ток, тем выше емкость — и наоборот.
Как это получается? Представьте, что аккумулятор — это бокал, наполненный напитком со льдом. Пока вы вяло потягиваете напиток через соломинку, лед потихоньку тает, помогая «растянуть удовольствие». Именно так ведет себя батарея при малом токе потребления. А стоит сделать мощный глоток, напиток тут же закончится - так происходит при большом токе.Короче говоря, батарея при малых токах потребления протянет примерно вдвое дольше, чем вытекает из расчетов. Оптимистичный расчет показывает, что при удачном раскладе автомобиль может продержаться полгода и больше.
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При постановке машины на охрану потребляемый ток может подскакивать до нескольких амперов — срабатывают приводы замков. Возможно, тестер, настроенный на измерения в миллиамперах, и выдержит такую нагрузку, но при замерах лучше не рисковать и при запирании машины кратковременно закоротить его клеммы между собой, позволяя большому току течь напрямую.
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|
Ток потребления, А
|
Автомобиль
|
начальный
|
установившийся
|
Chevrolet Cobalt
|
2,7
|
0,24 (через 1 мин.); 0,01 (через 15 мин.)
|
Ford Focus
|
0,68
|
0,02 (через 18 мин.)
|
Nissan Almera
|
0,07
|
0,01 (через 20 мин.)
|
VW Caddy
|
0,09
|
0,02 (через 2 мин.)
|
Лада Веста
|
1,25
|
0,07 (через 1 мин.); 0,03 (через 30 мин.)
Токи потребления, декларируемые производителями:
- Audi: средний ток в состоянии покоя электроники, так называемый Busruhe, когда все цифровые шины и блоки «спят», в зависимости от модели составляет 30–50 мА. Во время стоянки некоторые системы проверяют состояние машины, при этом ток повышается, - а при возврате в состояние покоя снова падает.
- Citroen: после того как автомобиль «заснул», ток потребления составляет 20–30 мА. Этот показатель не зависит от времени стоянки.
- Jaguar/Land Rover: как следует из документации производителя, ток в состоянии покоя не должен превышать 30 мА. В действительности же он составляет 5–15 мА. Во время стоянки этот показатель может колебаться из-за того, что периодически осуществляется проверка блоков управления (высоты подвески, антиблокировочной системы и прочих).
- Kia: бортовая электросеть переходит в спящий режим через 10–20 минут после выключения зажигания и закрытия замков. После этого ток не превышает 50 мА.
- Mitsubishi: после отключения потребителей обмен данных по шинам продолжается около 10 минут, потом автомобиль переходит в режим покоя. Потребление тока в таком режиме — в пределах 10–20 мA, в зависимости от типа автомобиля.
- Skoda: ток покоя, если автомобиль исправен, - не более 40–50 мА. Время, в течение которого значение может стабилизироваться, - до 40 минут (обычно 5–10 минут). За последовательное отключение питания блоков управления отвечает блок управления бортовой сетью ВСМ.
- Volkswagen: примерно через 10–20 минут после постановки автомобиля на охрану электроника переходит в режим энергосбережения. Потребляемый ток зависит от модели и комплектации и не превышает 40 мА.
- Volvo: потребление тока в режиме сна не превышает 30 мА. В нормальных условиях, вне зависимости от времени стоянки, ток не меняется. Если при помощи приложения VOC (Volvo On Call) обращаться к машине, он будет кратковременно увеличиваться, пока TEM (Telematics Module — модуль, через который Volvo On Call общается с машиной) находится в активном режиме.
- Лада: ток, потребляемый технически исправным автомобилем в состоянии покоя — через две минуты после постановки на охрану или 16 минут после выключения зажигания и последнего воздействия на автомобиль (например, закрытия двери), составляет в среднем 20 мА. Ток не меняется, если нет внешнего воздействия на автомобиль.
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