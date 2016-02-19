Как сохранить аккумулятор во время простоя: тест восьми устройств подзарядки

Если машина подолгу стоит без движения, аккумулятор может разрядиться за пару недель, особенно при наличии сложной противоугонки или других неотключенных потребителей энергии. Устройства для поддержания батареи в заряженном состоянии испытал Михаил Колодочкин.

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Традиционных вариантов спасения батареи от разряда в случае длительной гаражной стоянки два: снять клеммы, отключив ее от сети автомобиля, или вовремя подзаряжать. Но не каждому охота греметь ключами, не всегда доступ к аккумулятору удобен, да и обесточивать автомобиль, лишая его электронной защиты от угона, — не лучшее решение. С другой стороны, постоянно следить за состоянием батареи и ставить ее на зарядку тоже неудобно.

Существует еще один способ, который часто применяют в автосалонах для машин, выставленных на подиумах. Под капот тянут тонкие провода, постоянно подпитывающие штатный аккумулятор от внешнего источника. Серьезные токи не требуются: достаточно восполнять потребление штатной электроники.

Мы взяли восемь устройств, способных не только зарядить севший аккумулятор, но и поддерживать его в боевом состоянии. Основное внимание уделили именно режиму подпитки батарей, однако проверили и в обычном режиме.

Автоматическое зарядное устройство Вымпел-07, НПП «Орион», Россия

01 Вымпел-07

Вымпел-07

Примерная цена 950 руб.

950 руб. Заявленная допустимая температура окружающей среды —10...+40 ºС

—10...+40 ºС Простенькое устройство испытания выдержало, но крошечные зажимы-«крокодилы» приводят в недоумение. Как их цеплять — за гайку? Других замечаний нет.

В частности, заряжали батареи, потерявшие 10% заряда, половину и даже полностью разряженные; при этом контролировали токи, напряжения и фиксировали общее время. Проверяли и «защиту от дурака» — ведь при подключении прибора к аккумулятору многие могут перепутать полярность или устроить замыкание.

Что бы ни говорили производители, не советуем всерьез рассчитывать на такую подпитку суровой зимой. При температуре электролита ниже —20 ºС интенсивность приема батареей заряда резко снижается. А повышать зарядное напряжение нехорошо: начнет разрушаться активная масса, пойдет коррозия электродов. КПД зарядки даже при —10 ºС не превышает 0,6.

В целом испытанные нами устройства неплохи, если не придираться к внешнему виду и эргономике. Они умеют работать и как обычные зарядники, оживляя даже полностью севшие аккумуляторы.

Автоматическое зарядно-предпусковое устройство Катунь-501, Россия

02 Катунь-501

Катунь-501

Примерная цена 2000 руб.

2000 руб. Заявленная допустимая температура окружающей среды —15...+40 ºС

—15...+40 ºС Барнаульское устройство успешно прошло испытания, но его внешний вид, напоминающий радиолюбительскую конструкцию из прошлого столетия, как-то отпугивает. И ручная регулировка сегодня вызовет у многих отторжение: с автоматом проще.

Но несмотря на то, что все они выдержали испытания и могут успешно поддерживать заряд батареи в течение длительного времени, советуем использовать их под присмотром. Хотя мы и не зафиксировали отказов протестированных устройств, а встроенная защита от переполюсовки и замыканий успешно срабатывала, всё же страшновато надолго бросать в запертом гараже устройство, подключенное как к бортовой, так и к 220‑вольтовой сети.

Зарядное устройство Сонар УЗ 207.01, Россия

03 Сонар УЗ 207.01

Сонар УЗ 207.01

Примерная цена 1400 руб.

1400 руб. Заявленная допустимая температура окружающей среды —5...+35 ºС

—5...+35 ºС По части электрики замечаний нет, но у испытуемого образца отвалилась клемма от «плюсового» зажима-«крокодила». Несолидно. А неграмотная надпись на упаковке про «А/час» — это неуважение к потребителю.

Что касается наших предпочтений, то больше других понравились отечественное устройство BL1204 и «иностранец» Banner — с ними не возникло ни проблем, ни вопросов.

Кстати, если батарея после долгой стоянки все-таки подсела, то проще всего пустить мотор с помощью портативного автономного устройства аварийного питания. Такие приборы заряжать батареи не обучены, а вот крутить стартеры — их первостепенная задача.

AVS Energy BT6005, КНР

04 AVS Energy BT6005

AVS Energy BT6005

Примерная цена 2000 руб.

2000 руб. Заявленная температура окружающей среды нет данных

нет данных В целом всё нормально. Вот только упоминание в описании стрелки амперметра на электронном табло повеселило.

05 HEYNER AkkuEnergy Pro,

HEYNER AkkuEnergy Pro,

Примерная цена 3500 руб.

3500 руб. Заявленная допустимая температура окружающей среды нет данных

нет данных Устройство показалось слишком сложным: нужно долго разбираться, для чего какая кнопочка. И есть явные ляпы в описании: разве емкость батареи — это количество тока?

06 Banner AccuGard

Banner AccuGard

Примерная цена 3300 руб.

3300 руб. Заявленная допустимая температура окружающей среды нет данных

нет данных Изделие солидное, но отсутствует хоть какая-то информация для пользователя. Впрочем, на аппарате и кнопок-то нет: подключай и смотри на индикаторы.

07 BL1204 ЛБ-Электро

BL1204 ЛБ-Электро

Примерная цена 2200 руб.

2200 руб. Заявленная допустимая температура окружающей среды допускается нагрев корпуса до +60 ºС

допускается нагрев корпуса до +60 ºС Симпатичное отечественное изделие с неплохим описанием. Замечаний нет.

08 Smart Power SP-8N Berkut

Smart Power SP-8N Berkut

Примерная цена 4100 руб.

4100 руб. Заявленная допустимая температура окружающей среды —20...+50 ºС

—20...+50 ºС Хорошо, но дорого.

Счастливого пути и положительного потенциала!