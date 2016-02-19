Как сохранить аккумулятор во время простоя: тест восьми устройств подзарядки

KUL_4384
Традиционных вариантов спасения батареи от разряда в случае длительной гаражной стоянки два: снять клеммы, отключив ее от сети автомобиля, или вовремя подзаряжать. Но не каждому охота греметь ключами, не всегда доступ к аккумулятору удобен, да и обесточивать автомобиль, лишая его электронной защиты от угона, — не лучшее решение. С другой стороны, постоянно следить за состоянием батареи и ставить ее на зарядку тоже неудобно.
Существует еще один способ, который часто применяют в автосалонах для машин, выставленных на подиумах. Под капот тянут тонкие провода, постоянно подпитывающие штатный аккумулятор от внешнего источника. Серьезные токи не требуются: достаточно восполнять потребление штатной электроники.
Мы взяли восемь устройств, способных не только зарядить севший аккумулятор, но и поддерживать его в боевом состоянии. Основное внимание уделили именно режиму подпитки батарей, однако проверили и в обычном режиме.
Автоматическое зарядное устройство Вымпел-07, НПП «Орион», Россия
01Вымпел-07
- Примерная цена 950 руб.
- Заявленная допустимая температура окружающей среды —10...+40 ºС
- Простенькое устройство испытания выдержало, но крошечные зажимы-«крокодилы» приводят в недоумение. Как их цеплять — за гайку? Других замечаний нет.
Что бы ни говорили производители, не советуем всерьез рассчитывать на такую подпитку суровой зимой. При температуре электролита ниже —20 ºС интенсивность приема батареей заряда резко снижается. А повышать зарядное напряжение нехорошо: начнет разрушаться активная масса, пойдет коррозия электродов. КПД зарядки даже при —10 ºС не превышает 0,6.
В целом испытанные нами устройства неплохи, если не придираться к внешнему виду и эргономике. Они умеют работать и как обычные зарядники, оживляя даже полностью севшие аккумуляторы.
Автоматическое зарядно-предпусковое устройство Катунь-501, Россия
02Катунь-501
- Примерная цена 2000 руб.
- Заявленная допустимая температура окружающей среды —15...+40 ºС
- Барнаульское устройство успешно прошло испытания, но его внешний вид, напоминающий радиолюбительскую конструкцию из прошлого столетия, как-то отпугивает. И ручная регулировка сегодня вызовет у многих отторжение: с автоматом проще.
Зарядное устройство Сонар УЗ 207.01, Россия
03Сонар УЗ 207.01
- Примерная цена 1400 руб.
- Заявленная допустимая температура окружающей среды —5...+35 ºС
- По части электрики замечаний нет, но у испытуемого образца отвалилась клемма от «плюсового» зажима-«крокодила». Несолидно. А неграмотная надпись на упаковке про «А/час» — это неуважение к потребителю.
Кстати, если батарея после долгой стоянки все-таки подсела, то проще всего пустить мотор с помощью портативного автономного устройства аварийного питания. Такие приборы заряжать батареи не обучены, а вот крутить стартеры — их первостепенная задача.
AVS Energy BT6005, КНР
04AVS Energy BT6005
- Примерная цена 2000 руб.
- Заявленная температура окружающей среды нет данных
- В целом всё нормально. Вот только упоминание в описании стрелки амперметра на электронном табло повеселило.
05HEYNER AkkuEnergy Pro,
- Примерная цена 3500 руб.
- Заявленная допустимая температура окружающей среды нет данных
- Устройство показалось слишком сложным: нужно долго разбираться, для чего какая кнопочка. И есть явные ляпы в описании: разве емкость батареи — это количество тока?
06Banner AccuGard
- Примерная цена 3300 руб.
- Заявленная допустимая температура окружающей среды нет данных
- Изделие солидное, но отсутствует хоть какая-то информация для пользователя. Впрочем, на аппарате и кнопок-то нет: подключай и смотри на индикаторы.
07BL1204 ЛБ-Электро
- Примерная цена 2200 руб.
- Заявленная допустимая температура окружающей среды допускается нагрев корпуса до +60 ºС
- Симпатичное отечественное изделие с неплохим описанием. Замечаний нет.
08Smart Power SP-8N Berkut
- Примерная цена 4100 руб.
- Заявленная допустимая температура окружающей среды —20...+50 ºС
- Хорошо, но дорого.
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