Тест аккумуляторов: чьи амперы сильнее?

Испытания АКБ «европейского» типоразмера 242×175×190 мм: шесть российских аккумуляторов против шести импортных. Чья возьмет?

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Иноземное на Руси в почете. Вывески типа «Иностранец Василий Федоров» привлекали благосклонное внимание соотечественников еще при Гоголе. И сегодня многие больше доверяют товарам, на которых марка написана латиницей. Возможно, поэтому из шести «россиян» не стесняются кириллицы лишь Зверь и Тюменский Медведь, а остальные носят ненашенские названия — AKOM, Titan Euro Silver, Tyumen Battery Premium, SilverStar. Впрочем, по имени, как и по одежке, только встречают — надо посмотреть участников в деле.

Наша «сборная» далеко не во всех видах соревнований проигрывает соперникам. Российские аккумуляторы выглядят на мировой арене не так уж слабо. Хотя и «сборная мира» выставила звездный состав: Bosch, Delkor, Exide Premium, Mutlu Silver Evolution, Topla и VARTA Blue Dynamic.

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Основные критерии оценки батарей

Резервная емкость. Показывает, долго ли холодной дождливой ночью продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Измеряется в минутах. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат — у батареи Tyumen Battery Premium: 110 минут. Худший результат показал Delkor — 91 минута.

Приведенная энергия пуска заявленным током. Характеризует энергию батареи в пусковом режиме. Измеряется в килоджоулях. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат — у батареи Tyumen Battery Premium: 29,13 кДж. Худший результат показал SilverStar — 7,58 кДж.

001 Tyumen Battery Premium Россия Ориентировочная цена, руб. 3000 Заявленная емкость, А∙ч 64 Заявленный ток, А 590 Измеренная/заявленная масса с электролитом, кг 15,3/не более 17,2 Абсолютный чемпион во всех номинациях. Отрыв от второго места составил почти балл. При этом цена самая низкая! Впрочем, в позапрошлом году было то же самое. До испытаний мы ставили именно на эту батарею — и не ошиблись.

Приведенная энергия пуска единым током. Позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в одинаковых условиях, вне зависимости от их паспортных данных. Измеряется в килоджоулях. Чем выше результат, тем лучше.

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Лучший результат — у батареи Tyumen Battery Premium: 35,39 кДж. Худший результат показал SilverStar — 6,88 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током при —29 ºС. Аналогично предыдущим испытаниям, но при температуре —29 ºС. Измеряется в килоджоулях. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат — у батареи Tyumen Battery Premium: 10,44 кДж. Худший результат — полный отказ батарей АKOM, SilverStar и Delkor.

Прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Показывает способность батареи восстанавливаться после глубокого разряда. Все батареи выдержали испытание с большим запасом, показав примерно равные результаты.

Примечание. Технические измерения проводили специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны РФ. Результаты испытаний относятся к конкретным экземплярам батарей.

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Методика расстановки по местам

В каждом виде испытаний лучшему и худшему результатам присваивали соответственно 5 баллов и 1 балл. Остальные участники получали промежуточные баллы согласно тому положению, которое они заняли между лидером и аутсайдером. К примеру, если при замере резервной емкости лидер показал результат 110 минут, а аутсайдер — 91, то участник с результатом 103 минуты получал, пропорционально своему результату, 3,53 балла. И так — для всех видов испытаний. Итоговый балл представляет собой среднее арифметическое четырех промежуточных оценок. Балл за показатель «цена/качество» при подведении итогов не учитывался. Средний балл за выступление зарубежных и российских участников испытаний рассчитывали как среднее арифметическое шести соответствующих результатов.

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ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Весной батареи увезли в подмосковные Бронницы — в лабораторию НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. Протокол, появившийся в конце июля, окатил бальзамом душу автора-патриота. Батарея Tyumen Battery Premium показала максимально возможный результат, выиграв все этапы испытаний. Мало того, и по соотношению цены и качества она оказалась лучшей. Такого успеха не добивалась ни одна батарея за все годы проведения наших аккумуляторных экспертиз.

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Приятно, что в середине таблицы, на местах с четвертого по шестое, тоже наши: Тюменский Медведь, Зверь и Titan Euro Silver.

Но бочка меда была все же подпорчена: AKOM и SilverStar выступили плохо. Это сулило «россиянам» проигрыш в общем зачете, однако «иноземцы» тоже подкачали.

Откровенный провал корейского аккумулятора Delkor, выступившего хуже всех, привел к тому, что средний балл «россиян» (2,96) оказался выше, чем у «сборной мира» (2,75). (Кстати, в последнее время довольно часто стали попадаться компоненты с громкими именами, но сомнительного исполнения.) А по соотношению цены и качества победа российских аккумуляторов еще убедительнее: 2,76 против 1,87 балла.

Так что же, долой импорт? Нет, пока не долой. До полного импортозамещения на рынке аккумуляторов нам далековато: четыре домашних бренда спрос не удовлетворят.

Но это никак не умаляет значимости события: лучшие российские батареи честно выдержали все испытания. Прогресс!

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Как выбрать АКБ?

Что важнее? Цена, габариты, бренд, ампер-часы, ток? Главное: брать надо такую батарею, которая гарантированно уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, багажник или подпольное пространство. Одновременно определяем полярность: смотрим на старую батарею и соображаем, где «плюс» и где «минус» — справа или слева? Будьте внимательны: на подавляющем большинстве автомобилей длины штатных проводов не хватит, чтобы подключить аккумулятор не той полярности.

Выбирая бренд, руководствуйтесь списком наших победителей последних лет, вычеркнув новичков и аутсайдеров. Марка батареи, как правило, определяет ее цену. Заявленные ток и емкость зависят от габаритов. Не слушайте знатоков, которые говорят про нежелательность избыточных амперов или ампер-часов. Можете смело ставить батарею с током хоть 1000 А — запас карман не тянет.

Если у вас была установлена батарея AGM, ориентированная в основном на работу с системой «старт-стоп», то и менять ее следует только на AGM. Обратная замена допустима, но нецелесообразна экономически.

Даже только что купленную новую батарею надо зарядить. Обратите внимание на таблицу с результатами замеров: в графе «Резервная емкость» в скобках приведены параметры батарей на момент продажи! К сожалению, до сих пор под видом новенького аккумулятора нам любят подсовывать «почти новые», с которых в лучшем случае сотрут пыль. Чем меньше циферки в скобках, тем дольше батарея провалялась без обслуживания на складе. Поэтому сразу под капот ей нельзя: нужна зарядка.