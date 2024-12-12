Что делать, если штраф с камеры необоснован

«За рулем» рассказал, как оспорить штраф за нарушение, зафиксированное камерой

Получили штраф за превышение скорости, а видеорегистратор показывает обратное? Ситуация, к сожалению, нередкая. Достаточно ли видеозаписи с регистратора, чтобы отменить штраф?

Шансы на успех есть, но гарантировать победу никто не сможет.

В постановлении указана скорость – 84 км/ч, но какой она была на самом деле – подскажет правильно установленный в автомобиле видеорегистратор

В редакцию пришло письмо, в котором читатель «За рулем» Михаил из Самары рассказал историю одного своего штрафа:

«Я всегда стараюсь не превышать разрешенную скорость более, чем позволяет нештрафуемый порог. Но вдруг мне пришел штраф за превышение, и я решил посмотреть запись с видеорегистратора, чтобы выяснить, с какой скоростью я ехал в момент "нарушения". Моя скорость была 78 км/ч по спидометру, а значит, на самом деле я ехал не быстрее 75 км/ч. Но у камеры на этот счет оказалось свое мнение – 84 км/ч. Как мне оспорить штраф правильно?».

Видеорегистратор захватывает проекционный дисплей, на котором видна скорость автомобиля по спидометру.

Ответ эксперта

Юрий Митин, практикующий судебный юрист, управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита»:

1. Собираем доказательства. Ваша видеозапись – это главное доказательство. Убедитесь, что на ней хорошо видны:



дата,

время,

скорость движения по спидометру вашего автомобиля,

номерные знаки,

километровые столбы (для определения места фиксации нарушения).

Главное, чтобы было четко видно – это именно тот участок дороги, указанный в постановлении о нарушении. Если есть свидетели, их показания тоже пригодятся. Обратите внимание на качество вашей записи: размытое видео или плохо читаемые данные могут снизить шансы на успех.

2. Подаем возражение. На постановление о нарушении ПДД вы имеете право подать возражение. В нем подробно опишите ситуацию, приложите видеозапись с регистратора и другие собранные доказательства. Укажите, что скорость вашего автомобиля была ниже указанной в постановлении.

3. Обращаемся в суд. Если возражение не удовлетворено, готовьтесь к судебным разбирательствам. В суде потребуется представить все имеющиеся доказательства. Помощь квалифицированного юриста значительно повысит ваши шансы на победу.

Шансы на отмену штрафа и проведение проверки камеры зависят от многих факторов: качества вашей видеозаписи, наличия других доказательств, грамотности составления возражения и жалобы, а также от позиции сотрудников ГИБДД и суда.

Получение необоснованного штрафа – неприятная ситуация. Однако не стоит опускать руки. Тщательно собранные доказательства и грамотные действия помогут отменить штраф и, возможно, привлечь внимание к некорректной работе камеры. Помните, что своевременное обращение к юристу значительно повышает ваши шансы на успех.

В следующей статье Юрий Митин расскажет, можно ли водителю инициировать проверку вот такой неисправной камеры и как это сделать. Следите за нашими публикациями.

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