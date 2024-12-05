К каким неисправностям не придерется инспектор ГАИ

«За рулем» напомнил, с какими поломками автомобиля можно продолжать движение

В пути порой случаются разные неприятности – погасла фара, помер стеклоочиститель, «кончились» тормоза… Понятно, что желательно устранять любые неисправности на месте, однако в ряде случаев это либо затруднительно, либо вообще невозможно.

Сейчас мы разберемся, в каких случаях можно потихоньку добраться до магазина или автосервиса, а когда без буксира или эвакуатора не обойтись. И расскажем, как себя вести, если при этом состоянием вашего автомобиля заинтересуется инспектор ГАИ.

Соблюдаем меры предосторожности

Закон запрещает движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.

Но как обойтись без эвакуатора, если неисправность представляется не очень серьезной? На этот случай в п. 2.3.1 ПДД есть лазейка. Она гласит:

«При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Иными словами, ездить на неисправном автомобиле, делая вид, что с ним все в порядке, правилами запрещено, однако степенно перемещаться на нем к месту ремонта в ряде случаев все-таки можно. Поэтому, если инспектор поинтересуется, куда вы едете, например, без зеркала заднего вида, можно пояснить: кто-то оторвал на парковке, а потому двигаюсь до ближайшего магазина, где рассчитываю приобрести такое же…

Конечно же, наглеть не надо, и оторванное зеркало все-таки нужно поскорее вернуть на место, а не ездить месяцами без него.

Теперь пробежимся по основным реперным точкам прочих неисправностей.

Тормоза

Про рабочую тормозную систему в ПДД говорится вполне четко: если она неисправна, то ехать нельзя. А вот с неисправным вакуумным насосом двигаться можно, хотя это и тяжело (кто ездил на Волге, тот поймет: вы нажимаете на педаль, а машина все равно едет…). Осторожно перемещаться можно и без стояночного тормоза. А загорание сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости – это повод немедленно проверить этот самый уровень: возможно, что это сбой датчика или неисправность его проводки.

Рулевое управление

Можно осторожно перемещаться при неработающем усилителе рулевого управления, особенно если этот усилитель – электрический. Если же он гидравлический, то крутить рулевое колесо будет очень тяжело: по факту, придется своими силами перекачивать жидкость в системе, что потребует изрядных усилий, особенно в мороз.

Свет

Если у вас погасла только одна фара, то ехать все-таки можно, поскольку запрет распространяется на негорящие фары, то есть на множественное число. В критической ситуации на помощь фарам могут прийти противотуманки.

Дворники

Обычно дворники выходят из строя парами, а не поодиночке. Исключением становятся случаи, когда один из них вдруг отрывается и улетает на обочину или в кювет. В этом случае его поводок придется поднять, чтобы он не царапал стекло. Если улетел как раз водительский дворник, на его место, конечно же, ставим пассажирский.

Выводы

Как говорят некоторые бывалые, с неработающими тормозами можно проехать хоть вокруг света – надо лишь постоянно об этом помнить. Разумеется, в жизни бывают неординарные ситуации, когда на машине нужно поехать любой ценой. Но в подавляющем большинстве случаев это неоправданно.

Поэтому любые неисправности необходимо устранять в кратчайшие сроки, а не прикрываться выискиванием двойственных и неточных формулировок в законе.

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