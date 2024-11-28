Снег в арках — простой способ остановить его налипание

«За рулем» рассказал, как сохранить колесные ниши чистыми даже зимой

Зимой приходится не только откапывать автомобиль из сугроба и очищать стекла скребком от наледи, но и освобождать колесные арки от налипшего снега.

В период зимней эксплуатации легковых транспортных средств налипание снега в области подкрылков – головная боль для многих автолюбителей.

В процессе езды снежная масса, перемешанная с дорожной грязью и реагентами, постепенно спрессовывается, и от нее становится очень трудно избавиться.

Из-за накопившейся массы снега могут деформироваться подкрылки. Намерзший на брызговиках лед способствует их поломке.

Но есть простой способ избежать этих неприятностей.

Конечно, полностью избавиться от налипания снега в колесных арках не удастся, но облегчить ситуацию все же получится. Поможет справиться с этим спрей, содержащий в своем составе силикон.

Предварительно область брызговиков с подкрылками необходимо тщательно вымыть. После полного высыхания на эти поверхности наносится спрей WD-40 или силиконовая смазка.

Благодаря этому снежная масса будет соскальзывать с колесных арок и ледяные наросты образовываться не смогут.

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