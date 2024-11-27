До полного! Как обмануть пистолеты на АЗС

«За рулем» объяснил, как заправочные пистолеты понимают, что бак уже наполнен

Действительно, мы к этому привыкли. Пистолет вставлен в горловину топливного бака, никто за ним не следит, но никаких бензиновых луж при этом не образуется. Каким образом заправочный пистолет (он же – топливораздаточный кран) на АЗС «понимает», что топливный бак вашего автомобиля уже наполнился, а потому подачу топлива надо срочно прекращать?

А все потому, что пистолет внутри гораздо сложнее, чем выглядит снаружи.

Если вникать в принцип работы заправочного пистолета на глубоком уровне, то придется разбираться примерно вот в таких рисунках.

Сразу скажем, что никаких микропроцессоров и прочей электроники в распространенных заправочных пистолетах нет – вместо них работает чистая механика.

Часто это объясняют тем, что электричество в компании с бензиновыми парами опасно само по себе, даже низковольтное. Конечно, тут стоит вспомнить про электрические бензонасосы, которые буквально купаются в бензине и никакой опасности не представляют, но сейчас это не столь важно. Есть отработанное техническое решение, не нуждающееся в услугах электричества.

Упрощенная схема устройства заправочного пистолета.

В общем виде принцип работы заправочного пистолета такой. Нажимая на рычаг, мы открываем путь топлива в бак – шток клапана (на рисунке он окрашен в синий цвет) при этом идет вверх. Ось же рычага, прикрепленная к штоку предохранителя (на рисунке – зеленого цвета), находится в условном верхнем положении, не мешая процессу.

Дальнейшая работа напоминает привычный пульверизатор. В носике пистолета расположен вакуумный (он же воздушный) канал, по которому воздух из топливного бака поступает к мембране, управляющей предохранителем.

Пока бак не наполнился, мембрана остается в верхнем положении. Но как только носик пистолета начинает погружаться в топливо, поток воздуха по вакуумному каналу тут же прекращается. Разрежение под мембраной, создаваемое потоком топлива, резко возрастает, в результате чего мембрана толкает шток предохранителя вниз. Ось рычага опускается, вследствие чего подача топлива перекрывается. Пистолет при этом издает характерный щелчок.

Поэтому, чтобы долить в бак еще пару литров топлива, надо слегка вынуть пистолет и немного прижать открывающую подачу топлива скобу – бензин или дизтопливо снова польются в бак. Но делать это особого смысла нет.

Ваш бак полон, и можно продолжать путь. Удачи на дорогах!

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