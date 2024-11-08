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Как счистить снег с машины и не испортить ее (и себя)

«За рулем» рассказал, какая щетка для снега будет действительно удобной зимой

Не спешите купить первую попавшуюся щетку. Это достаточно ответственная покупка. Во-первых, постарайтесь не нарваться на дешевый пластик, который боится всего на свете – и ударов, и ультрафиолета, и даже морозов, что совсем уж обидно в преддверии зимы. И не бойтесь щеток с рукояткой из поликарбоната: такие изделия только на вид прозрачные и хрупкие, но на морозе они точно не треснут.

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При выборе щетины отдайте предпочтение не мягкой с распушенными концами, а жесткой. Она, как правило, лучше – ей можно смахивать с кузова даже плотный снег, а с лакокрасочным покрытием ничего страшного не случится: оно прочное.

От мягкой щетины обычно никакого прока нет: полоса щетины у таких щеток широкая и моментально забивается снегом. В результате щетка становится тяжелой. После чистки автомобиля щетина мягкой щетки оттаивает в прогретом салоне или багажнике, но не просыхает, а потом замерзает, превращаясь в кирпич, который приходится отколачивать об землю, чтобы вернуть щетине эластичность.

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Телескопические ручки – это вынужденное решение для обладателей кроссоверов, внедорожников и минивэнов, до крыши которых и центра капота обычной щеткой непросто добраться (хорошо, если это не единственная ваша щетка, а дополнительная – к щетке с короткой рукояткой). То есть, если вы можете смахнуть снег с капота и крыши обычной короткой щеткой, то не покупайте удлиненную: на тесной парковке размахивать ей будет тяжело и неудобно – вы постоянно будете стучать рукояткой по своей машине и по припаркованному рядом автомобилю.

Рукоятка щетки не обязательно должна быть покрыта мягким пористым материалом вроде пенорезины – при очистке автомобиля от снега на морозе вы все равно не обойдетесь без перчаток из-за летящего на руки снега. Пенорезина же может проворачиваться на основании, и вам придется держать щетку за что угодно, только не за рукоятку.

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Среди щеток лучше выбрать ту, которая не оснащена скребком над щетиной или на конце рукоятки. Он будет мешаться: в первом случае вам будет сложно счищать снег в районе боковых зеркал заднего вида и стеклоочистителей, а во втором скребок будет постоянно цепляться за вашу куртку. Лучше демонтировать этот хлипкий скребок и купить отдельный – с толстой рукояткой и прочным пластиком, который справится даже с последствиями ледяного дождя.

По возможности припасите для щетки герметичный чехол, куда ее можно прятать после очередной борьбы со снегом, чтобы не разводить сырость в салоне или багажнике.

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Колодочкин Михаил
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4543
08.11.2024 
Фото:Depositphotos
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