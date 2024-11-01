Сорвать секретки, замять пороги, подделать кривизну диска — подставы шиномонтажа

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«За рулем» перечислил ошибки при замене летних шин на зимние

Ранняя или поздняя замена

Осенью многих автолюбителей волнует вопрос: когда же переходить на зимние шины? Если сделать это слишком рано, то жалко будет царапать асфальт шипами, да и тормозной путь на теплом асфальте у зимних шин будет больше, чем у тех, кто еще не перешел на зимнюю резину. Если же затянуть с заменой, есть риск попасть в гололед на летних шинах и, не справившись с управлением, стать клиентом кузовного ремонта.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В Московском регионе в этом году самое подходящее время для замены летних шин на зимние – предстоящие выходные: 3 и 4 ноября.

Как бы все ни готовились к зиме, «День жестянщика» с большим количеством аварий на дорогах всегда приходит неожиданно.
Как бы все ни готовились к зиме, «День жестянщика» с большим количеством аварий на дорогах всегда приходит неожиданно.

Совет на будущее: внимательно следите за ночной температурой. Как только столбик термометра начинает приближаться к нулю, можно приступать к замене шин.

Повышенная осторожность

Каким бы мощным и скоростным ни был ваш автомобиль, все, что его связывает с дорогой, — это четыре небольших пятна контакта шин.

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Когда шины заменяют на более мягкие и податливые в продольном и поперечном направлении, поведение автомобиля меняется. Поэтому вам нужно привыкнуть к этому новому ощущению.

В первое время соблюдайте бо́льшую дистанцию и не проходите повороты на грани фола. А когда выпадет снег, найдите свободную заснеженную площадку и обновите навыки управления автомобилем на скользком покрытии.

Самостоятельная замена или услуги сервиса/шиномонтажа

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Если у вас есть только комплект шин, то посещение шиномонтажной мастерской неизбежно.

Однако, если вы счастливый обладатель зимних колес в сборе, то у вас два варианта: воспользоваться услугами сервиса или и провести работу самостоятельно.

В зависимости от выбранного пути, проблемы могут быть разными (об этом читайте на второй странице).

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Ревин Алексей
Количество просмотров 104977
01.11.2024 
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