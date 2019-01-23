Заводимся на морозе: простой способ проверить состояние аккумулятора

Пожалуй, не найдется любителей пританцовывать на морозе вокруг уже выкопанной из сугроба, но по-прежнему не желающей заводиться машины. И тем не менее ежегодно зимой часть автомобилистов оказываются в такой ситуации. Чтобы этого не происходило, машину нужно готовить к холодам, особое внимание уделяя не только зимней «обуви», но и аккумуляторной батарее (АКБ). Именно она обеспечивает пуск двигателя и она же первой попадает под удар при похолодании.
Проверить состояние АКБ можно с помощью простого приспособления — нагрузочной вилки. Удобнее считывать показания, используя устройство с цифровым дисплеем. На сегодняшний день такая нагрузочная вилка — наиболее доступное и достоверное средство для оценки состояния аккумуляторной батареи.
Тест без нагрузки
Для надежности эксперимента возьмем два аккумулятора. Сначала проверяем напряжение на клеммах аккумуляторов, подключив к ним нагрузочную вилку. Напряжение у полностью заряженной АКБ должно быть не меньше 12,7 В. Данные первого аккумулятора чуть больше — 12,86 В, но это допускается.
Напряжение на клеммах второй батареи такое же. Заметим: если показатель ниже 12,7 В, то аккумулятор стоит зарядить. При этом проверять его с помощью нагрузочной вилки сразу после зарядки бесполезно. Лучше оставить аккумулятор на ночь и замерить напряжение утром.
Тест под нагрузкой
Переходим к более важному этапу проверки аккумулятора — под нагрузкой. Напомним, у исправного рабочего аккумулятора напряжение под нагрузкой должно опуститься до 10,2 В. Если данное значение оказывается ниже, это говорит о том, что аккумулятор «слабый» и в холода подведет. Совет в таком случае один — заменить АКБ.
Подключаем нагрузочную вилку к клеммам первого аккумулятора и продавливаем шток. Ждем. Напряжение за несколько секунд упало практически до 9,6 В. Это говорит о том, что аккумулятор не сможет завести мотор в мороз. Проверим второй аккумулятор тем же способом. Мы видим, что напряжение опустилось до 10,5 В. А значит, аккумулятор в отличном состоянии, и если у автомобиля нет проблем с электрикой, способен запустить двигатель даже в лютый мороз.
Избавить себя от мороки с пуском двигателя зимой (и поездок в плохо отапливаемом общественном транспорте) можно, заранее позаботившись о том, чтобы на автомобиле стояла исправная аккумуляторная батарея. А проверить ее состояние просто с помощью нагрузочной вилки.
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