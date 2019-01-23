Заводимся на морозе: простой способ проверить состояние аккумулятора

Серьезное похолодание — повод утеплиться всем, а автомобилистам — еще и провести диагностику аккумулятора: ведь есть шанс, что машина попросту не заведется.

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Пожалуй, не найдется любителей пританцовывать на морозе вокруг уже выкопанной из сугроба, но по-прежнему не желающей заводиться машины. И тем не менее ежегодно зимой часть автомобилистов оказываются в такой ситуации. Чтобы этого не происходило, машину нужно готовить к холодам, особое внимание уделяя не только зимней «обуви», но и аккумуляторной батарее (АКБ). Именно она обеспечивает пуск двигателя и она же первой попадает под удар при похолодании.

Проверить состояние АКБ можно с помощью простого приспособления — нагрузочной вилки. Удобнее считывать показания, используя устройство с цифровым дисплеем. На сегодняшний день такая нагрузочная вилка — наиболее доступное и достоверное средство для оценки состояния аккумуляторной батареи.

Тест без нагрузки

Для надежности эксперимента возьмем два аккумулятора. Сначала проверяем напряжение на клеммах аккумуляторов, подключив к ним нагрузочную вилку. Напряжение у полностью заряженной АКБ должно быть не меньше 12,7 В. Данные первого аккумулятора чуть больше — 12,86 В, но это допускается.

Напряжение на клеммах второй батареи такое же. Заметим: если показатель ниже 12,7 В, то аккумулятор стоит зарядить. При этом проверять его с помощью нагрузочной вилки сразу после зарядки бесполезно. Лучше оставить аккумулятор на ночь и замерить напряжение утром.

Тест под нагрузкой