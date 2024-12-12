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Не только в составе групп: россияне отправятся в эту страну семьями или компанией

Китай в 2025 году упростит безвизовый въезд туристам из России

Правительство Китая упростит правила въезда в страну для жителей России в 2025 году, речь идет о расширении режима безвизового въезда и упрощенной процедуре организации поездок.

Теперь россияне смогут отправиться в Китай не только в составе туристических групп, но и самостоятельно, воспользовавшись одним из нескольких способов безвизового въезда.

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Одним из главных нововведений является безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из РФ в КНР. Новые правила вступят в силу уже в 2025 году, у небольших компаний и семей, таким образом, отпадет необходимость оформлять индивидуальные визы.

«Введение безвизового режима для групп от трех человек – это большой шаг навстречу российским туристам. Многие путешественники предпочитают отдыхать небольшими компаниями, и теперь им будет проще организовать поездку в Китай. Мы ожидаем значительного увеличения спроса на групповые туры в 2025 году», – уточнили туроператоры.

В частности, туристы из РФ смогут в рамках групповых туров посетить без визы 10 городов провинции Гуандун, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Срок безвизового пребывания составит шесть дней. Также у туристов из России есть возможность воспользоваться транзитным безвизовым режимом для поездок в КНР.

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Для этого необходимо иметь «транзитные» билеты с вылетом из одной страны, транзитом через Китай, с последующим вылетом в третью страну. Срок безвизового транзита составляет от 24 до 144 часов в зависимости от города въезда. В 2025 году список городов с 144-часовым безвизовым транзитом расширится до 23 городов и 30 портов въезда.

Источник: ura.news

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 29
12.12.2024 
Фото:АГН Москва
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