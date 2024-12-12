Не только в составе групп: россияне отправятся в эту страну семьями или компанией
Правительство Китая упростит правила въезда в страну для жителей России в 2025 году, речь идет о расширении режима безвизового въезда и упрощенной процедуре организации поездок.
Теперь россияне смогут отправиться в Китай не только в составе туристических групп, но и самостоятельно, воспользовавшись одним из нескольких способов безвизового въезда.
Одним из главных нововведений является безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из РФ в КНР. Новые правила вступят в силу уже в 2025 году, у небольших компаний и семей, таким образом, отпадет необходимость оформлять индивидуальные визы.
«Введение безвизового режима для групп от трех человек – это большой шаг навстречу российским туристам. Многие путешественники предпочитают отдыхать небольшими компаниями, и теперь им будет проще организовать поездку в Китай. Мы ожидаем значительного увеличения спроса на групповые туры в 2025 году», – уточнили туроператоры.
В частности, туристы из РФ смогут в рамках групповых туров посетить без визы 10 городов провинции Гуандун, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Срок безвизового пребывания составит шесть дней. Также у туристов из России есть возможность воспользоваться транзитным безвизовым режимом для поездок в КНР.
Для этого необходимо иметь «транзитные» билеты с вылетом из одной страны, транзитом через Китай, с последующим вылетом в третью страну. Срок безвизового транзита составляет от 24 до 144 часов в зависимости от города въезда. В 2025 году список городов с 144-часовым безвизовым транзитом расширится до 23 городов и 30 портов въезда.
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Источник: ura.news