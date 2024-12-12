«За рулем» поздравляет россиян с Днем Конституции
12 декабря по традиции отмечается День Конституции. Это важный день для всех российских граждан, ведь этот документ является основным и наивысшим законом страны.
Конституцию РФ приняли на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Конституция гарантирует россиянам право на мирную, свободную и достойную жизнь.
Действующую Конституцию разрабатывали в течение трех лет, за это время было предложено около 20 ее вариантов. Окончательную версию утвердили на Конституционном совещании в июне 1993 года.
Документ установил в России новый государственный строй: смешанную президентско-парламентскую республику, и закрепил разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
По традиции в День Конституции по всей России пройдут различные патриотические и образовательные мероприятия.
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