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«За рулем» поздравляет россиян с Днем Конституции

Конституции Российской Федерации исполнился 31 год

12 декабря по традиции отмечается День Конституции. Это важный день для всех российских граждан, ведь этот документ является основным и наивысшим законом страны.

Конституцию РФ приняли на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Конституция гарантирует россиянам право на мирную, свободную и достойную жизнь.

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Действующую Конституцию разрабатывали в течение трех лет, за это время было предложено около 20 ее вариантов. Окончательную версию утвердили на Конституционном совещании в июне 1993 года.

Документ установил в России новый государственный строй: смешанную президентско-парламентскую республику, и закрепил разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.

По традиции в День Конституции по всей России пройдут различные патриотические и образовательные мероприятия.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 26
12.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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