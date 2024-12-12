«За рулем» поздравляет россиян с Днем Конституции

Конституции Российской Федерации исполнился 31 год

12 декабря по традиции отмечается День Конституции. Это важный день для всех российских граждан, ведь этот документ является основным и наивысшим законом страны.

Конституцию РФ приняли на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Конституция гарантирует россиянам право на мирную, свободную и достойную жизнь.

Действующую Конституцию разрабатывали в течение трех лет, за это время было предложено около 20 ее вариантов. Окончательную версию утвердили на Конституционном совещании в июне 1993 года.

Документ установил в России новый государственный строй: смешанную президентско-парламентскую республику, и закрепил разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.

По традиции в День Конституции по всей России пройдут различные патриотические и образовательные мероприятия.