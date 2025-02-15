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15 февраля
Преступники в Германии разбирают люксовые авто, чтобы отправить запчасти в Россию
Автомобильная мафия в Германии всё чаще...
15 февраля
Skoda отказалась от выпуска бюджетного электромобиля
Skoda отказалась от разработки компактного...
15 февраля
С помощью нехитрого устройства Bigster превращается в автодом
Кроссовер Dacia Bigster с помощью аксессуаров...
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Skoda отказалась от выпуска бюджетного электромобиля
Skoda отказалась от разработки компактного электромобиля стоимостью 20 000 евро
8
Надежный лифтбек Skoda снова доступен в России по цене Lada Vesta
В РФ появились в продаже новые Skoda Octavia в старом кузове по цене от ₽2,4 млн
2494
В Россию вернулся популярный кроссовер Skoda: известны комплектации и цены
В Росиси появились кроссоверы Skoda Kodiaq 2025 по цене от 5 млн рублей
9254
Семейный кроссовер Skoda доступнее «китайцев» привезли в Россию
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 2,95 млн рублей
13113
Надежный семейный европейский кроссовер снова доступен в России
В России появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 4,99 млн рублей
2130
Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором вернулся на российский рынок
В Россию привезли новые кроссоверы Skoda Karoq из КНР по цене от 2,6 млн рублей
41328
Успехам Skoda можно только позавидовать: компания методично захватывает мир
Sкoda нарастила выпуск автомобилей и расширила свое присутствие в мире
13216
170 л.с., 4,5 метра: новый недорогой европейский кроссовер
Skoda начала в Чехии выпуск нового бюджетного электрокроссовера Elroq
264
Мотор 1.5 и классический автомат — эту Шкоду продают в России по приятной цене
В России появились новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,35 млн рублей
20859
Полный привод и просторный 7-местный салон — в Россию приехал идеальный семейный кроссовер
Полноприводная версия Skoda Kodiaq 2024 доступна в РФ по цене 4,95 млн рублей
70254
Популярный «европеец» наконец вернул себе полноприводную версию
Skoda выпустила полноприводную модификацию Octavia 2025 года
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Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию: известна цена
В России появились в продаже новые Skoda Kamiq по цене от 2,3 млн рублей
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Новый семиместный кроссовер Skoda: что о нем известно
Опубликованы первые живые фото кроссовера Skoda Space
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В Россию вернулся надежный седан Skoda по приятной цене
На российском рынке появились седаны Skoda Octavia A7 по цене от 2,4 млн рублей
24650
Сколько бы сейчас стоил кроссовер Skoda Karoq при официальных поставках в Россию?
Кадаков: Цена Skoda Karoq в России при официальном ввозе была бы 5,5 млн рублей
2165
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