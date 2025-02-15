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Преступники в Германии разбирают люксовые авто, чтобы отправить запчасти в Россию
15 февраля
Преступники в Германии разбирают люксовые авто, чтобы отправить запчасти в Россию
Автомобильная мафия в Германии всё чаще...
Skoda отказалась от выпуска бюджетного электромобиля
15 февраля
Skoda отказалась от выпуска бюджетного электромобиля
Skoda отказалась от разработки компактного...
Dacia Bigster
15 февраля
С помощью нехитрого устройства Bigster превращается в автодом
Кроссовер Dacia Bigster с помощью аксессуаров...
Все автомобили

Skoda

Skoda отказалась от выпуска бюджетного электромобиля
Skoda отказалась от выпуска бюджетного электромобиля
Skoda отказалась от разработки компактного электромобиля стоимостью 20 000 евро
Количество просмотров 8
Надежный лифтбек Skoda снова доступен в России по цене Lada Vesta
Надежный лифтбек Skoda снова доступен в России по цене Lada Vesta
В РФ появились в продаже новые Skoda Octavia в старом кузове по цене от ₽2,4 млн
Количество просмотров 2494
Интерьер Skoda Kodiaq 2025
В Россию вернулся популярный кроссовер Skoda: известны комплектации и цены
В Росиси появились кроссоверы Skoda Kodiaq 2025 по цене от 5 млн рублей
Количество просмотров 9254
Семейный кроссовер Skoda доступнее «китайцев» привезли в Россию
Семейный кроссовер Skoda доступнее «китайцев» привезли в Россию
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 2,95 млн рублей
Количество просмотров 13113
Skoda Kodiaq
Надежный семейный европейский кроссовер снова доступен в России
В России появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 4,99 млн рублей
Количество просмотров 2130
Интерьер Skoda Karoq
Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором вернулся на российский рынок
В Россию привезли новые кроссоверы Skoda Karoq из КНР по цене от 2,6 млн рублей
Количество просмотров 41328
Успехам Skoda можно только позавидовать: компания методично захватывает мир
Успехам Skoda можно только позавидовать: компания методично захватывает мир
Sкoda нарастила выпуск автомобилей и расширила свое присутствие в мире
Количество просмотров 13216
Skoda Elroq
170 л.с., 4,5 метра: новый недорогой европейский кроссовер
Skoda начала в Чехии выпуск нового бюджетного электрокроссовера Elroq
Количество просмотров 264
Мотор 1.5 и классический автомат — эту Шкоду продают в России по приятной цене
Мотор 1.5 и классический автомат — эту Шкоду продают в России по приятной цене
В России появились новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,35 млн рублей
Количество просмотров 20859
Интерьер Skoda Kodiaq 2024
Полный привод и просторный 7-местный салон — в Россию приехал идеальный семейный кроссовер
Полноприводная версия Skoda Kodiaq 2024 доступна в РФ по цене 4,95 млн рублей
Количество просмотров 70254
Интерьер Skoda Octavia 2025
Популярный «европеец» наконец вернул себе полноприводную версию
Skoda выпустила полноприводную модификацию Octavia 2025 года
Количество просмотров 3391
Интерьер Skoda Kamiq
Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию: известна цена
В России появились в продаже новые Skoda Kamiq по цене от 2,3 млн рублей
Количество просмотров 10238
Новый семиместный кроссовер Skoda: что о нем известно
Новый семиместный кроссовер Skoda: что о нем известно
Опубликованы первые живые фото кроссовера Skoda Space
Количество просмотров 552
Интерьер Skoda Octavia A7
В Россию вернулся надежный седан Skoda по приятной цене
На российском рынке появились седаны Skoda Octavia A7 по цене от 2,4 млн рублей
Количество просмотров 24650
Skoda Karoq
Сколько бы сейчас стоил кроссовер Skoda Karoq при официальных поставках в Россию?
Кадаков: Цена Skoda Karoq в России при официальном ввозе была бы 5,5 млн рублей
Количество просмотров 2165
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