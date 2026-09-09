Skoda снимет с производства одну из самых популярных моделей: в чем причина?

Skoda снимет с производства Superb из-за сокращения модельного ряда Volkswagen

На фоне масштабной оптимизации в Volkswagen Group Skoda задумалась о судьбе Superb. Глава чешской марки Клаус Целлмер в разговоре с Autocar сообщил: спрос на лифтбэки, седаны и универсалы продолжает падать, поэтому большой автомобиль в нынешнем виде может остаться без будущего.

Skoda Superb

Superb дебютировал в 2001 году, за почти четверть века набежало свыше 1,6 млн проданных машин. История Octavia еще длиннее: модель отмечает 30-летие и разошлась тиражом более 7 млн экземпляров. Оба семейства сегодня живут в четвертом поколении.

Сегмент, по словам Целлмера, не растет. Octavia с 2016 года удерживает первое место в своем классе, а вот Superb такой стабильностью похвастаться не может. Стоит ли выпускать две столь близкие модели, если одну из них нетрудно «растянуть» до размеров другой? Над этим вопросом сейчас и думают в компании.

Новая платформа SSP, предназначенная для Octavia следующего поколения, допускает увеличение кузова до габаритов Superb. В Skoda изучают, не разумнее ли оставить единственную модель, которая закроет оба сегмента, чем тратить ресурсы на параллельный выпуск двух лифтбэков.

Интерьер Skoda Superb

Прототип Vision O в Skoda называют предвестником будущей электрической Octavia. Машина построена на архитектуре SSP, которая достанется и следующему VW Golf. Любопытно, что концепт по размерам находится как раз между нынешними Octavia и Superb.

Первоначально планировалось, что серийная версия Vision O полностью заменит актуальную Octavia. Однако переход на электромобили идет медленнее ожиданий, поэтому в Skoda не исключают продления жизни машинам с ДВС. Среди возможных вариантов – гибридная силовая установка для будущего серийного Vision O.

Если такая гибридная Octavia вырастет до современных размеров Superb, потребность в отдельном «флагмане» отпадет сама собой. По крайней мере, именно такую возможность сейчас оценивают в компании.

Сокращение модельного ряда VW Group и Seat

Сама Volkswagen Group взяла курс на радикальную экономию. К 2035 году число моделей во всех брендах концерна должно уменьшиться примерно вдвое, что позволит нарастить объемы производства каждой оставшейся машины и выиграть на масштабе.

Skoda, между прочим, остается одной из самых прибыльных марок группы. В первом полугодии производитель отчитался о рекордных продажах и марже около 8,5%. По словам Целлмера, компания сегодня располагает самым обширным модельным рядом за всю историю: рынок вынуждает одновременно держать электромобили, гибриды и классические машины с ДВС. Впрочем, стратегическая цель – полная электрификация, и она неизбежно упростит линейку.

Игры с портфелем группа продолжит и в других сегментах. Скажем, компактный электрический городской автомобиль на платформе MEB создается под маркой Volkswagen – концепт Every1 уже показан. Skoda параллельно присматривается к собственной электрической Fabia, хотя конкретных решений нет. А вот семиместный электрокроссовер Skoda Peaq, представленный недавно, остается уникальным для массового сегмента концерна предложением.

На вопрос, не коснется ли урезание модельного ряда самой Skoda, Целлмер ответил откровенно: «Это не гарантировано, что нас не затронет». Эффективность, по его словам, всегда оставалась приоритетом компании. Но, как выразился глава бренда, расслабляться нельзя: «Как в спорте – перестанешь тренироваться и следить за диетой, потеряешь форму».

Отдельная новость касается Seat: ранее появилась информация, что этот бренд Volkswagen ликвидирует полностью. Ожидается, что марка исчезнет в 2029 году.

О том, почему автопроизводители не хотят отказываться от привычных решений, «За рулем» уже рассказал.

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