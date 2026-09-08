Почему японцы не хотят отказываться в своих машинах от очень древней технологии?

Японцы ставят барабанные тормоза на бюджетные модели из-за цены и ресурса

Дисковые тормоза обеспечивают более эффективное замедление, но барабаны до сих пор не исчезли с задней оси многих автомобилей. Особенно часто такую схему можно встретить у японских брендов. Почему производители сохраняют верность старой конструкции?

Ключевой фактор – деньги, поясняют эксперты. Барабанный механизм изготавливать проще и дешевле, что для недорогих моделей оказывается решающим. Дисковые суппорты в процессе эксплуатации требуют ухода: их нужно чистить от грязи, смазывать направляющие, менять резиновые уплотнители. Закрытая конструкция барабанов фактически не нуждается в обслуживании, так что регулярного вмешательства она требует гораздо реже.

Не стоит забывать и о ресурсе. Колодки в барабанных тормозах способны проходить 100-150 тысяч километров, а сами барабаны – до 300 тысяч. Это в 2-3 раза больше, чем у деталей дисковых тормозов.

Есть и третий аргумент: распределение нагрузки. Задние тормоза при замедлении играют вспомогательную роль, потому что главный удар на себя принимают передние диски. Пусть барабанный механизм уступает им в эффективности, для обычной дороги его возможностей хватает с запасом.

Вот и получается, что японские компании сознательно выбирают барабаны для доступных и не слишком мощных моделей – так надежнее, дольше и выгоднее в обслуживании.

Кстати, о недорогих японских автомобилях: недавно «За рулем» рассказал о бюджетном кроссовере Toyota.

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