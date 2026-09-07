В Россию привезли новый надежный кроссовер Toyota дешевле 2 млн рублей

Кроссовер Toyota Raize из параллельного импорта стоит в РФ от 1,88 млн рублей

На российском рынке объявился еще один недорогой японский кроссовер. Речь о Toyota Raize – компактном городском паркетнике, созданном вместе с Daihatsu и поставляемом к нам по параллельному импорту. Машину уже можно заказать или купить из наличия, причем цены стартуют с 1,88 млн рублей.

Леворульный Raize в Чебоксарах готовы привезти под заказ за 1 880 000 рублей. Продавец утверждает, что в эту сумму уже заложены полный пакет документов для постановки на учет в ГАИ (ЭПТС и СБКТС) и доставка до города.

Toyota Raize

Комплектация Z в данном случае – это тканевый салон, руль с клавишами управления Hands-free и мультимедиа, сенсорный дисплей, кондиционер, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал, передний центральный подлокотник и литые диски.

Аналогичную машину в наличии предлагают в Чебоксарах за 1 960 000 рублей. Москвичам под заказ ее отдадут минимум за 1 990 000, а в Челябинске за готовый экземпляр просят 2 050 000 – правда, у него правый руль.

Интерьер Toyota Raize

Упомянутые выше версии оснащены атмосферным двигателем WA-VE объемом 1,2 литра, выдающим 87 л.с., в связке с вариатором. Тем, кто хочет больше мощности, доступна модификация с 1,0-литровым турбомотором (98 л.с.) и тем же типом трансмиссии. В Санкт-Петербурге ее оценили в 2 415 000 рублей при заказе, а в Магнитогорске и Новосибирске есть готовые машины по 2 490 000 рублей.

Для сравнения: Haval Jolion с роботизированной коробкой в самой доступной комплектации обойдется в 2 499 000 рублей. Tenet T4L из Калуги стоит от 2 279 000, а Jeland J6, который собирают под Петербургом, – от 2 300 000 рублей.

Разумеется, стоимость – не догма: объявления фиксируют ее на конкретную дату публикации. Если машина едет под заказ, итоговый чек зависит от курса валют, доставки, таможенной стоимости, утильсбора и прочих условий.

Эти цифры взяты из открытых источников, как их указали сами продавцы. Поэтому точную сумму в каждом случае стоит узнавать отдельно – особенно если автомобиль придется ждать.

О том, насколько оправдана такая покупка, «За рулем» уже рассказывал.