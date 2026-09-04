Такой X‑Trail у нас не продавали — стоит ли связываться?

«За рулем» рассказал о нюансах покупки «параллельного» Nissan X‑Trail с пробегом

Стоит ли смотреть на машины с пробегом, несколько лет назад ввезенные к нам по параллельному импорту?

Подробно разбирает такие варианты эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье. Сейчас на вторичке есть множество моделей, которые у нас никогда официально не продавали. Зачастую это известные марки и даже конкретные модели, но они уже сменили поколение, и в своем новом воплощении не проходили адаптацию под российские условия. Ресурс новых агрегатов нельзя мерить по заслугам старых. Полагаться на то, что вовремя приедут запчасти, – тоже.

Nissan X‑Trail IV: длина 4670 мм, клиренс 185 мм, багажник 575 л

Один из таких автомобилей – X‑Trail четвертого поколения. Его выпускали с 2021 года, и до нас он дойти не успел. И этот X‑Trail уже не особо бюджетный: цена машин с пробегами до 100 тысяч км лежит в диапазоне 3,4-4,9 млн рублей.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Вторичку наполняют, в основном, машины с левым рулем, изготовленные в Китае на СП Dongfeng-Nissan. Актуальны две версии: с вариатором и последовательный гибрид (E‑Power). Настораживает незнакомый нам трехцилиндровый турбомотор 1.5 (144 л.с. у гибрида, 204 л.с. при вариаторе). Запредельно сложный, с изменяемой степенью сжатия и парой болячек. Российские владельцы успели столкнуться с проворотом вкладышей.

Вариатор Jatco JF022E изучен поверхностно. Он самый крепкий во всей линейке Jatco и выдерживает 250 тысяч км. В то же время, как и другие CVT, не любит активные разгоны (а здесь 204 л.с.!) и эксплуатацию без прогрева.

Мотор гибрида заряжает батарею, а колеса приводят два электромотора, совокупная мощность 213 л.с. Все очень современно, но непонятно, где и как чинить, если что. Правда, в сложных поломках гибрид пока не уличен.

Сетуют на недостатки оснащения (мало обогревов), зависания медиасистемы и отсутствие русификации. Хвалят высокий комфорт и большой багажник... Вердикт: за турбомотор с вариатором – дороговато.

Более и менее сомнительные варианты подобного рода – в новой статье «За рулем»!