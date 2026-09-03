Альтернатива Китаю: надежные кроссоверы-иномарки от 1,3 млн

Хорошие некитайские кроссоверы с пробегом до 100 000 км: лучшие варианты

Чем рискуют покупатели автомобилей, ввезенных в страну неофициальным путем, подробно рассказано тут.

Что ищем?

Хороший некитайский кроссовер

Возраст: 3–4 года

Пробег: до 100 тысяч км

Цена: чем меньше, тем лучше

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Chevrolet Equinox

Длина 4652 мм, клиренс 200 мм, багажник 846 л

Цена машин с пробегами до 100 тысяч км: 1,5–3,2 млн рублей

Equinox третьего поколения выпускали до 2024 года, в том числе в Узбекистане и Казахстане (только с двухлитровым мотором). К нам попадали также машины из США и Китая. Привод полный или передний, самое массовое сочетание на вторичке: 1.5 4×2.

Chevrolet Equinox

Турбодвигатели 1.5 (173 л. с.) и 2.0 (237 л. с.) – алюминиевые блоки, непосредственный впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Топливо не ниже АИ‑95. Ресурс в районе 250 тысяч км. Относительно надежны, до 150 тысяч км обычно беспокоят разве что повышенным расходом масла да течами. Потом уже можно ожидать проблем с цепью.

Столько же или дольше служат гидроавтоматы 6T40 и 9T50, где первая цифра указывает число ступеней. Как и моторы, они не переносят грязного масла.

Механическая и электрическая части машины слывут жизнестойкими. Поломки на малых пробегах редки. И это хорошо, так как ключевая боль владельцев – многие запчасти.

Объем багажника приведен по американской методике «под потолок», в нашем измерении выйдет около 500 л.

ВЕРДИКТ. Прихотливые моторы, всё остальное – хорошо.

Ford Escape

Длина 4585 мм, клиренс 185 мм, багажник 948 л

Цена машин с пробегами до 100 тысяч км: 1,3–2,6 млн рублей

Escape четвертого поколения выпускают с 2019 года. У нас бы, возможно, продавали под европейским именем Kuga. Машины в новом и подержанном виде привозят из США и Китая. Привод передний или полный.

Ford Escape

Атмосферного мотора у Эскейпа нет, только турбо семейства Ecoboost: трехцилиндровый 1.5 (180 л. с.) и 2.0 (250 л. с.). Оба с прямым впрыском, топливо – АИ‑98. Судя по отзывам владельцев, достаточно надежны. Но, само собой, с нагаром и засорением разных систем бороться придется.

Сочетаются с гидроавтоматами 8F24 и 8F35. Оба не лучшим образом переносят нагрузки при холодном масле и агрессивную езду – сильно ускоряется износ. При спокойных режимах служат 250 тысяч км.

Добротная машина без особых болячек, с обилием электроники (она может разнообразно глючить) и почти всеядной подвеской. По американским порядкам, шторка в багажнике не предусмотрена.

ВЕРДИКТ. Самая демократичная цена.

Honda CR-V

Длина 4694 мм, клиренс 208 мм, багажник 589 л

Цена машин с пробегами до 100 тысяч км: 1,3–2,8 млн рублей

Шестое поколение выпускают с 2022 года. На вторичке бытуют две версии из Китая: CR-V (совместного предприятия Dongfeng-Honda) и видоизмененный клон под названием Breeze (СП GAC-Honda), он чуть крупнее. Привод передний или полный.

Главное отличие этого CR-V от предыдущих – атмосферного мотора и гидроавтомата больше нет. Единственное сочетание – турбомотор 1.5 (193 л. с.) с вариатором.

Honda CR-V

Двигатель полностью алюминиевый, с прямым впрыском и цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторов нет, топливо АИ‑98. Ресурс 250 тысяч км. Вариаторы Хонды не хуже тойотовских, но у нас они – большая редкость, нет статистики поломок. На 150–200 тысяч км рассчитывать можно.

В отзывах владельцев совершенно нет указаний на какие-либо неисправности – до 100 тысяч км CR-V очень надежен. Часто жалуются на невозможность русифицировать медиасистему. А запчасти и сервис были недешевы и во времена, когда Honda работала у нас официально.

ВЕРДИКТ. Первым сломается, скорее всего, вариатор.

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