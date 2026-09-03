Что не так с «серыми» машинами на вторичке: детальный разбор

Эксперт «За рулем» назвал риски при покупке б/у авто из параимпорта

За четыре года санкций по схеме, которую в обиходе называют параллельным импортом, ввезли свыше 600 тысяч новых автомобилей. На вторичке появилось множество моделей, которые у нас никогда официально не продавали.

С недавних пор основной подводный камень при первичной покупке ввезенного автомобиля – утильсбор. Есть риск, что ушлый продавец не оплатил его при таможенном оформлении, и делать это придется покупателю – задним числом. После одного-двух российских владельцев всё намного спокойнее, но есть другие важные нюансы.

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Чего может не хватать

Часть ввезенных «параллельно» машин – со знакомыми названиями, но в большинстве своем или совершенно «посторонние» модели, или уже следующие поколения некогда знакомых.

Они не проходили технической адаптации для российских условий. Нет доработанных подвесок и увеличенного клиренса, усиленного антикора, аккумуляторов и бачков омывателя большей емкости. И набор обогревателей тот, что предназначен для климата тех стран, где эти машины предполагали продавать.

Это обстоятельство, судя по статистике продаж, не особо смущает наших покупателей: Toyota и Mazda, ввозимые параллельным импортом, по итогам первого полугодия вошли в топ‑10 самых продаваемых марок.

Наиболее активно у нас продвигают Мазду. Ввозят крупными партиями по несколько тысяч штук, на новые машины дают не двухлетнюю дилерскую, а гарантию со стандартными заводскими условиями – 3 года или 100 тысяч км. Хотя гарантия, конечно, не заводская. Более того, с 2023 года налажены поставки запчастей и выпуск смазочных материалов под маркой MZD. Может быть, в будущем дойдет и до адаптации – если санкции затянутся надолго.

Но это пока единичный пример работы «под завод». «Параллельные» машины прочих марок обычно продают на более прозаичных условиях. А при покупке автомобиля с пробегом и старше трех лет судить о гарантии нет смысла.

«НА ЗАКАЗ» – ЭТО ДЕШЕВО? Дилеры предлагают много автомобилей «на заказ» или «под заказ» – и с шоколадным ценником. Например, новую Мазду CX‑5 – за 2,6 млн рублей, хотя трехлетка с пробегом обычно дороже. Секрет прост: указана цена там, где заказанную машину для вас купят. А стоимость доставки, таможенного оформления, установки блока ЭРА-ГЛОНАСС не учитывается. И комиссия за перевод денег тоже. Как правило, реальная итоговая цена почти вдвое выше.

Проводя параллели

Из всех «параллельных» машин самые востребованные, конечно, кроссоверы. А из них – среднего размера, длиной 4,4–4,7 м. По более компактным предложений гораздо меньше: продавцам заниматься ими невыгодно.

Что лучше – молодой кроссовер из числа «параллельных» с пробегом или за ту же сумму новый «китаец»? Например, за 2,7 млн рублей доступны трехлетняя Mazda CX‑4 и новый Tenet T7.

Универсального ответа нет, многое зависит от планов конкретного покупателя. Поездить пару лет и поменять? Пользовать больше пяти лет?

Обеспечение запчастями – тоже непростая тема. Для многих «параллельных» моделей это проблема, которую надо держать в уме.

Но краеугольным аргументом остается цена машины и темпы ее потери с годами. Здесь у «старых» марок преимущество перед китайскими – дешевеют они медленнее, особенно японские и корейские.

Наконец, жизнестойкость главных агрегатов. Прошли времена, когда двигатели и коробки передач выдерживали 300 тысяч км. В современные массовые модели закладывают меньший ресурс, а стоимость ремонта турбомоторов и вариаторов может неприятно поразить.

Найти же небольшой кроссовер с оптимальной комбинацией атмосферника и гидроавтомата с каждым годом сложнее. Но кое-что пока еще есть, в том числе среди «параллельных» ­автомобилей. Лучшие варианты мы собрали в этой публикации.

Самые проблемные авто на вторичке «За рулем» перечислил ранее.

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